Ausgangsbeschränkungen in Bayern: Polizei meldet 10.000 Verstöße - aufsehenerregender Fall aus Franken

In Bayern hat die Polizei am Osterwochenende dem Innenministerium zufolge rund 78.000 Kontrollen wegen der geltenden Ausgangsbeschränkung und der Schließung von Gastronomie und Einzelhandel durchgeführt.

Dabei registrierten die Beamten rund 10.000 Verstöße. Einen aufsehenerregenden Fall gab es unter anderem im oberfränkischen Bayreuth. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bescheinigte aber den Menschen im Freistaat insgesamt ein „sehr vorbildliches“ Verhalten angesichts der Corona-Krise.

Herrmann lobt Bevölkerung: "Infektionslage hat sich leicht entspannt"

Trotz des schönen Osterwetters hätten sich die allermeisten Bürger an die geltenden die Schutzmaßnahmen gehalten. Während der Feiertage habe es nur einen geringen Ausflugsverkehr gegeben. Während in den Bergen nur wenige Wanderer unterwegs gewesen seien, hätten in den Naherholungsgebieten viele Menschen das Wetter genutzt, um an die frische Luft zu gehen – sei es für Spaziergänge oder Radfahren.

Die Polizei Oberfranken unterstreicht Herrmanns Äußerungen und zog ebenfalls eine positive Bilanz der Einsätze an den Oster-Feiertagen. In Oberfranken habe es 9000 Kontrollen und etwa 800 Verstöße gegeben. So verleitete das schöne Wetter am Ostersonntag einige Motorradfahrer dazu gegen die aktuelle Beschränkung zu verstoßen. Die Polizei Pegnitz zeigte 15 Kradfahrer an, die eine „Spazierfahrt“ machten. Herausragend war auch die oben im Text erwähnte Auflösung einer Corona-Geburtstagsparty am frühen Sonntagmorgen in Bayreuth, bei der ein Richter den Gewahrsam des Gastgebers bis zum 19. April 2020 verlängerte.



Erfreulicherweise blieben in den Ausflugsregionen wie zum Beispiel der Fränkischen Schweiz, dem Fichtelgebirge oder dem Frankenwald die Besucherströme aus. Die zuständigen Dienststellen stellten fest, dass die Naherholungsgebiete in der Mehrzahl von der einheimischen Bevölkerung besucht worden waren. Auch den Verkehr auf den Straßen beschrieben die Polizisten als ruhig.

Minister Herrmann sei den Menschen für ihre Vernunft und Disziplin dankbar, teilte das Innenministerium am Montag mit. Die Ausbreitung des Coronavirus könne nur mit größter Vorsicht und Rücksichtnahme verlangsamt werden. „Die Infektionslage hat sich bislang bereits leicht entspannt“, bilanzierte Herrmann. „Darauf müssen wir auch die kommenden Tage aufbauen.“