Aus "Zigeunerbraten" wird "Pusztabraten": Metzgerei beugt sich dem Druck

Metzgerei benennt Braten um - aus "Zigeunerbraten" wird "Pusztabraten": Im oberbayerischen Schongau muss sich bereits seit längerem eine Metzgerei mit Kundenkritik auseinandersetzen. Im Fadenkreuz: der "Zigeunerbraten". Laut einem Bericht des Münchner Merkurs beschweren sich schon seit längerer Zeit Kunden per Mail bei der Metzgerei: "Es war jetzt keine Kampagne, sondern es gab stete Beschwerden, auf die ich jetzt reagiert habe", so Metzgerei-Chef Michael Walk gegenüber dem Merkur. Walk hat reagiert: Der "Zigeunerbraten" heißt nun "Pusztabraten". Die Wurst ist die selbe, das Produkt heißt nur anders.

Metzgerei unter Druck: "Zigeunerbraten" im Fokus

Laut dem Bericht wurden Kunden in Münchner Filialen der Metzgerei persönlich vorstellig um ihren Groll gegenüber dem Namen kund zu tun. Auf so einen Ärger könne er gerne verzichten, so Walk. "Der Zeitgeist ist offenbar so", so der Fleischer. Laut seiner Aussage lachen die meisten Kunden allerdings über die Namensänderung. Jedenfalls heißt das Produkt nun "Pusztabraten". Schmecken tut er immer noch gleich: Der Braten wird als deftig, mager, zart und saftig beschrieben. Im Geschmack sei Knoblauch und Chili verankert. tu

