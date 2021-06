Augsburg vor 21 Stunden

Augsburgs Gruezo bei Ecuador-Nationalteam positiv getestet

Carlos Gruezo vom FC Augsburg ist vor dem Länderspiel Ecuadors gegen Peru positiv auf Corona getestet worden. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 26-Jährige sei von seinen Auswahlkollegen isoliert worden und zeige keine Krankheitssymptome. Der Mittelfeldspieler hatte am Samstag die WM-Qualifikationspartie gegen Brasilien (0:2) bestritten und war auch für das Quali-Duell gegen Peru am Dienstag vorgesehen. Außerdem ist er für die Copa América (13. Juni bis 11. Juli) nominiert.