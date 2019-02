Augsburg: Gefährlicher Faschingsscherz - Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Kopf von Partygast

Betrunkener schießt mit Schreckschusspistole auf Gast: Auf einer Faschings-Party in Schwaben ist ein Mann Opfer eines üblen Faschingsscherzes geworden. Ein betrunkener 36-Jähriger hatte am Sonntag in einer Augsburger Gaststätte einem Mitfeiernden "aus Spaß" eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und abgedrückt.

Platzpatronen verletzen Gast

Wie die Polizei am Montag mitteilte, trat aus der mit Platzpatronen geladenen Waffe eine Stichflamme aus und verletzte den Party-Gast leicht. Gegen den 36-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann besitzt zwar einen kleinen Waffenschein, laut Polizei soll jedoch geprüft werden, ob er weiterhin eine Schreckschusswaffe führen darf.

