Update vom 11.07.2021, 13.50 Uhr: Kind erliegt seinen Verletzungen

Das zwei Jahre alte Mädchen, das auf einem Spielplatz in Augsburg von einem umgestürzten Baum getroffen wurde, ist tot. Das Kind sei am Samstagabend an seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 80 Zentimetern fiel demnach am Samstagvormittag auf den Spielplatz. Das Kind und seine Mutter wurden getroffen und unter dem Baum eingeklemmt. Auch die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ursprüngliche Meldung vom 10.07.2021

Eine Mutter und ihr etwa zweijähriges Kind sind auf einem Spielplatz von einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt worden. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Der Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 80 Zentimetern fiel am Samstagvormittag auf den Spielplatz in Augsburg, wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilte.

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hätten Mitarbeiter einer Firma, die in der Nähe des Spielplatzes arbeiteten, den Baum mit einem Teleskoplader angehoben und die Mutter und ihr Kind befreit. Beide seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen.

Ein Geschwisterkind und ein Arbeiter seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden. Weshalb der Baum fiel, blieb zunächst unklar.