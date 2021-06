Pfarrkirchen 08.06.2021

Antisemitischer Schriftzug an Realschule

An einer Realschule im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn sind ein antisemitischer Schriftzug und ein Hakenkreuz entdeckt worden. Der Hausmeister fand sie auf einem Fenster der Schule in Pfarrkirchen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Die Tatzeit dürfte den Angaben zufolge zwischen Sonntagabend und Montagmorgen liegen.