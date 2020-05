Aiwanger will Biergärten im Mai öffnen: Bedienung mit Maske und viel Platz

Der Bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger will Wirtschaften, Biergärten und Außenbereiche der Gastronomie in der Corona-Krise so bald wie möglich wieder öffnen. Schon Mitte Mai soll es so weit sein, wenn es nach ihm geht. Das sagte Aiwanger gegenüber dem BR. Unter Einhaltung gewisser Auflagen und Regeln sei dies möglich, so der stellvertretende Ministerpräsident und Chef der Freien Wähler. Gastronomie sei systemrelevant.

CSU reagiert genervt auf Aiwangers Vorstoß

Laut Aiwanger müssten die Tische lediglich weit genug auseinander stehen und die Bedienung müsse eine Maske tragen. Die Gäste sollten sich nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. "Dann ist das für mich verantwortbar, darstellbar und dann kann man öffnen." Markus Söder zeigte sich irritiert vom Vorpreschen seines Stellvertreters. Aiwanger stehe als Wirtschaftsminister und Parteivorsitzender natürlich unter Druck, auch von Verbänden, die ihm nahe stünden.

Aiwanger agiere "tollpatschig"

Noch deutlicher wurde die Opposition: Der Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion, Ludwig Hartmann, nannte Aiwangers Agieren „tollpatschig“, der Wirtschaftsminister verhalte sich nicht wie ein Mitglied der Regierung, sondern "wie einer, der im Orchester mitspielen möchte und zeitgleich die Konzertkritik schreiben möchte. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, er muss da seine Rolle finden."

Auch Aiwangers Forderung nach einer „Ersatzwiesn“ stieß bei CSU und Opposition auf Unverständnis und erntete viel Kritik. Der Wirtschaftsminister müsse offenbar „seine Rolle noch finden“.

