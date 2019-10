AfD hetzt mit Indianer-Vergleich gegen Nürnberger Christkind - rassistischer Facebook-Beitrag

Stimmungsmache via Facebook: AfD wütet gegen Nürnbergs neues Christkind: Am Mittwochabend war es so weit. Nürnberg, die Stadt mit einem der wohl bekanntesten Weihnachtsmärkte, hat ein neues Christkind gefunden. Die 17-jährige Benigna Munsi setzte sich in der Endausscheidung gegen die fünf Mitbewerber durch. Sie wird am 29. November den Christkindlesmarkt eröffnen.

Kritik auf Facebook: AfD greift Christkind an

Das junge Mädchen wurde in Nürnberg geboren. Ihr Vater ist Inder, die Mutter Deutsche. Benigna spricht laut ihrer Mutter vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch. "Es ist unbeschreiblich. Ich bin megaglücklich.", sagte die 17-Jährige kurz nach ihrer Wahl. Man merkt: Ihre Freude auf ist riesen groß.

Alles andere als Freude daran scheint die Alternative für Deutschland (AfD) bei dieser Wahl zu haben. Das zeigt der Kreisverband München-Land auf seiner Facebook-Seite. In einem Post, der mittlerweile gelöscht wurde, hetzt die Partei gegen das neue Christkind.

"Eines Tages wird es uns wie den Indianern gehen" - mit diesem Satz spielt die AfD offen auf die Familienbeziehung der erst 17-Jährigen Benigna an. Dafür und vor allem für das Löschen des Bildpostes, erntet der Kreisverband große Kritik. "Na, wo ist der Beitrag zum Christkind denn hin? Habt ihr mal wieder feige gelöscht, weil man nicht eurer Meinung war, stimmts? ... Das Christkind war übrigens eine tolle Wahl...", schreibt Nutzer Robin unter einem anderen, neueren Post der Partei.