München 08.06.2021

Abiturprüfungen an Beruflichen Oberschulen gehen los

Rund 29.000 Schülerinnen und Schüler legen in den kommenden Tagen an Bayerns Berufsoberschulen (BOS) und Fachoberschulen (FOS) ihre Abiturprüfungen ab. Um faire und sichere Prüfungsbedingungen zu gewährleisten, sei der Termin um etwa drei Wochen nach hinten verlegt worden, teilte das Kultusministerium am Dienstag mit. Von Donnerstag bis Dienstag kommender Woche treten die Schulabgänger die Prüfungen in Deutsch, Mathematik, Englisch und einem selbstgewählten Profilfach an, um die Fachhochschulreife, fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife zu erlangen.