A93: Entwurzelter Baum stürzt in Verkehr - Autos krachen in Baumstamm

Sturmtief "Bennet" entwurzelt Baum: Am Montagabend (4. März 2019) wurde ein Baum durch den Sturm entwurzelt und fiel auf die A93 in der Oberpfalz. Auf Höhe der Rastanlage Waldnaabtal stürzte der Baum auf die Fahrbahn der A93 und blockierte die diese. Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Regensburg gegen 20 Uhr.

A93: Autos krachen in Baum

Mehrere Autos konnten dem umstürzenden Baum nicht mehr ausweichen und kollidierten mit diesem. Autofahrer wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei Weiden mitteilt. Die A93 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 22 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Sturmtief "Bennet" wütet in Franken: Eine erste Bilanz Mehr zum Video "Sturmtief "Bennet" wütet in Franken: Eine erste Bilanz"

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz bestätigte, rückte die Polizei in der Oberpfalz zu insgesamt 60 Einsätzen aus, die im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen stehen.

Zusätzlich: Neben dem Schaden auf der A93, verursachte Sturm "Bennet" in Franken und ganz Bayern zahlreiche Schäden. Die Schadenslage im Ticker.