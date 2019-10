A9: Auto streikt auf Autobahn - Polizisten helfen Fahrer aus misslicher Lage

Es ist die Horrorvorstellung schlechthin für Autofahrer. Das Auto versagt den Dienst - auf freier Strecke, mitten auf der Autobahn. Genau das passierte einem Autofahrer am Donnerstagnachmittag (17. Oktober 2019) auf der Autobahn A9 auf Höhe Fürholzen in Fahrtrichtung Nürnberg. In solchen Situationen ist guter Rat teuer.

Doch in diesem Fall nahm das Unglück eine glückliche Wendung. Die Bundespolizei wurde auf das liegengebliebene Auto aufmerksam. Die Polizisten waren eigentlich vom Münchner Airport auf der Autobahn A9 auf dem Weg Richtung Norden zu einer Fortbildungsmaßnahme.

Auf der A9: Die Polizei, dein Freund und (Pannen)helfer

Das Pannen-Auto stand auf dem Standstreifen - der zu diesem Zeitpunkt befahren werden durfte. Also stoppten die Gesetzeshüter und halfen als erstes, die Gefahrenstelle mit dem Dienstfahrzeug abzusichern und die Kollegen der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion zu informieren. Trotzdem stellte das Auto au der stark befahrenen Autobahn noch eine große Gefahr da. Den Autobahnverkehr vor Augen und den Rasthof Fürholzen in Sichtweite, kam den Beamten eine Idee: Warum nicht das Auto selbst von der Autobahn entfernen?