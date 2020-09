Dass ihre Reise um einiges teurer wird, als geplant, hatten die Insassen eines Reisebusses wohl nicht geahnt. 8500 Euro Strafe sollen sie aller Voraussicht nach zahlen, weil niemand eine Maske während der Fahrt trug.

In Bayern gilt wegen der Corona-Pandemie aktuell in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und allen Orten, an denen die 1,5 Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können, die Maskenpflicht.