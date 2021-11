In Bayern gilt bald 3G am Arbeitsplatz: Ungeimpfte dürfen dann nur getestet am Arbeitsplatz erscheinen. Diese Maßnahme tritt mit einer roten Krankenhausampel automatisch in Kraft – aber erst am Tag nach der offiziellen Entscheidung durch das bayerische Gesundheitsministerium für die „rote Ampel“. Für Genesene, also Menschen, deren Corona-Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt und für Geimpfte ändert sich dann nichts. Doch was heißt 3G am Arbeitsplatz eigentlich?

Seit dem 3. November gilt in Bayern eine geänderte 14. Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. An diesem Mittwoch hatte der Landtag einzelne Anpassungen beschlossen. Neu ist, dass sich eine rote Krankenhausampel auf das Berufsleben auswirken wird. Die Ampel springt von gelb auf rot, wenn in Bayern mehr als 600 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. Dieser Grenzwert wurde laut Divi, der Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. am Montag, 8. November 2021, übertroffen.

3G am Arbeitsplatz: Das sind die Folgen für Ungeimpfte

Mit der Entscheidung des Bayerisches Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie des Bayerischen Gesundheitsministerium für Inkrafttreten der roten Stufe der Krankenhausampel gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Diese hat, wie in anderen Bereichen auch, keinen Einfluss auf Genesene und Geimpfte.

Ungeimpfte müssen laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung "an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche über einen negativen Testnachweis verfügen." Voraussetzung ist, dass der Betrieb entweder Kontakt zu Kunden oder mehr als zehn Beschäftigte hat.

Einzelne Betriebe handhaben 3G wie folgt: Im Unternehmen gibt es einen oder mehrere Beauftragte, bei denen sich Ungeimpfte mit ihrem negativen Testnachweis vor Arbeitsbeginn melden müssen. Es reicht ein Schnelltest - ob vor Ort oder von einer offiziellen Stelle (wie zum Beispiel Apotheken) ist durch die bayerische Regierung nicht geregelt.

Rechtliche Grundlage für 3G am Arbeitsplatz

Aber wie sieht das rechtlich aus? Arbeitnehmer müssen ihren Impfstatus nicht preisgeben, der Datenschutz greift hier ein. Bei Tests muss eine entsprechende Verordnung Beschäftigte zu einem Test verpflichten. So beschreibt der Deutsche Gewerkschaftsbund die Lage.

In Bayern regelt die 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung diese Testpflicht in bestimmten Bereichen. Dazu schreibt der DGB allerdings: "Ob allerdings die landesrechtlichen Verordnungen, die eine Testpflicht einführen, mit höherrangigem Recht vereinbar sind, ist teilweise umstritten." So hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Verordnung außer Vollzug gesetzt, die die Testpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheime regelt.

"Das Gericht meinte, für die Testpflicht bedürfe es eines konkreten Infektionsverdachts, der aber hier nicht allgemein angenommen werden könne", zitiert der DGB aus dem Urteil VGH München (Beschluss vom 02.03.2021 - 20 NE 21.353).

Unklar ist, was mit Arbeitnehmern passiert, die trotz fehlender Impfung und ohne vorherige Corona-Erkrankung gegen einen Test wehren. Anzunehmen ist, dass Arbeitgeber das Gespräch suchen und gemeinsam nach einer Lösung gesucht wird. Homeoffice wäre dann eine Lösung.

Laut BR kann der Arbeitgeber bei bestimmten Arbeitsplätzen, zum Beispiel mit viel Kundenkontakt, eine Impfung oder Genesung voraussetzen. Dann aber muss er Arbeitnehmern, die dafür nicht infrage kommen, eine andere Arbeit zuweisen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Mitarbeiter*innen ihren Impfstatus offen legen - und das müssen sie nicht.