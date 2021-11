3G am Arbeitsplatz soll bundesweit gelten

Bayern macht bereits ernst, nun soll 3G am Arbeitsplatz auch bundesweit umgesetzt werden: Weil die Corona-Ampel auf Rot steht, hat sich der Freistaat bereits früh für eine Verschärfung der beruflichen Corona-Maßnahmen entschlossen. Für Genesene, also Menschen, deren Corona-Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt, und für Geimpfte ändert sich dadurch nichts. Ungeimpfte müssen sich dagegen auf Neuerungen einstellen. Im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz hat der Bundestag am Donnerstag (18. November 2021) das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Am Freitag muss der Bundesrat noch darüber abstimmen. Die neuen Regeln sollen gelten, auch wenn die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ am 25. November 2021 ausläuft.

Ungeimpfte müssen negativen Test vorweisen

Die geplanten Änderungen beinhalten auch neue Vorschriften für den Arbeitsplatz: Mitarbeiter, die bei der Arbeit Kontakt zu anderen Menschen haben, müssen demnach geimpft oder genesen sein oder tägliche einen negativen Testnachweis vorlegen, den der Arbeitgeber wiederum kontrollieren muss. Sollten sich Beschäftigte weigern, einen Test zu machen, müssen sie ins Homeoffice wechseln oder anderweitig eingesetzt werden. Im Notfall wäre auch eine Freistellung möglich, bei der der Lohn allerdings nicht weiter ausgezahlt wird, sowie eine Kündigung. Arbeitgeber sind derzeit nur dazu verpflichtet, die Kosten für mindestens zwei Tests pro Woche zu übernehmen. Seit kurzem ist es wieder möglich, sich einmal wöchentlich kostenlos in Bürgerzentren testen zu lassen. Weitere Tests müssten Arbeitnehmer dann aber selbst zahlen.

Voraussetzung ist, dass der Betrieb entweder Kontakt zu Kunden oder mehr als zehn Beschäftigte hat. Einzelne Betriebe handhaben 3G wie folgt: Im Unternehmen gibt es einen oder mehrere Beauftragte, bei denen sich Ungeimpfte mit ihrem negativen Testnachweis vor Arbeitsbeginn melden müssen. Aus Sicht des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) sei die Einführung einer bundesweiten 3G-Regel für den Arbeitsplatz dringend notwendig. Als Alternativen kämmen nur ein wirtschaftlicher Lockdown sowie Schließungen von Schulen und Kitas infrage.

Die Kontrollen bedeuten für Arbeitgeber und Beschäftigte aber auch viel Aufwand: So muss bereits vor Betreten des Betriebsgeländes überprüft werden, ob die einzelnen Mitarbeiter geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Dadurch ergebe sich aber auch die Möglichkeit, die Daten der Mitarbeiter zu speichern, damit sie beispielsweise täglich mit einem Werksausweis Zutritt bekommen. Heil setze zudem darauf, dass die berufliche 3G-Regelung die Impfquote erhöhen wird.

Arbeitnehmer können Testpflicht verweigern

Aber was passiert, wenn sich Arbeitnehmende gegen einen Test wehren? Dazu schreibt der Deutsche Gewerkschaftsbund: "Ob allerdings die landesrechtlichen Verordnungen, die eine Testpflicht einführen, mit höherrangigem Recht vereinbar sind, ist teilweise umstritten." Das Gericht meinte, für die Testpflicht bedürfe es eines konkreten Infektionsverdachts, der aber hier nicht allgemein angenommen werden könne", zitiert der DGB aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Beschluss vom 2. März 2021).

Unklar ist, was mit Arbeitnehmern passiert, die sich trotz fehlender Impfung und ohne vorherige Corona-Erkrankung gegen einen Test wehren. Anzunehmen ist, dass Arbeitgeber das Gespräch suchen und gemeinsam nach einer Lösung gesucht wird. Homeoffice wäre dann eine Lösung. Laut BR kann der Arbeitgeber bei bestimmten Arbeitsplätzen, zum Beispiel mit viel Kundenkontakt, eine Impfung oder Genesung voraussetzen. Dann aber muss er Arbeitnehmern, die dafür nicht infrage kommen, eine andere Arbeit zuweisen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Mitarbeiter*innen ihren Impfstatus offen legen.

Mit der geänderten 14. Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hatte der Landtag bereits am 3. November beschlossen, dass sich eine rote Krankenhausampel auf das Berufsleben auswirkt. Die Ampel springt von gelb auf rot, wenn in Bayern mehr als 600 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. Dieser Grenzwert wurde laut Divi, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V., am 8. November 2021 übertroffen. Kurz darauf folgte auch die Bestätigung durch das Landesamt Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und das Bayerische Gesundheitsministerium: Seit Dienstag, 9. November 2021, gilt die rote Ampelphase.

Auskunftsrecht für 3G am Arbeitsplatz sinnvoll

Eine 3G-Regel am Arbeitsplatz macht aus Sicht der Arbeitgeber nur mit einem Auskunftsrecht Sinn. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, machte zugleich klar: Komme der Arbeitnehmer seiner Nachweispflicht nicht nach, werde er vielfach nicht mehr beschäftigt werden können. Kampeter erklärte: "Wer 3G will, darf beim Auskunftsrecht nicht zögern. Nur wenn Arbeitgeber Bescheid wissen und angemessen reagieren können, macht diese Regel Sinn. Das haben die Gesundheitsminister einstimmig erkannt und den Bund zum Handeln aufgerufen. Wenn die Gewerkschaften nun nach Selbstverpflichtungen der Arbeitnehmer rufen, dann schwächen sie einen möglichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten."