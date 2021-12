Neue Corona-Maßnahmen: 2G-Regel im Einzelhandel und Außengastronomie

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete am Dienstag (30. November 2021 nach Telefonberatungen von Bund und Ländern in München die Entscheidung über einen künftigen Zutritt zum Einzelhandel nur für Geimpfte und Genesene. Diese neue Corona-Maßnahme soll im bundesweiten Gleichklang erfolgen.

Söder begrüßt 2G-Regel im Einzelhandel - "Für Bayern ein Pus"

"Was dazukommen wird - was für Bayern dann ein Plus wäre - das sind weitere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich und 2G im Handel", sagte Söder. "Das ist der Wunsch der Mehrheit der Länder." Einkäufe für den täglichen Bedarf sollen ausgenommen werden.

Die Details sollen bis spätestens Donnerstag noch zwischen Bund und Ländern abschließend beraten und beschlossen werden. Mit der 2G-Regel reduziert sich die Anzahl der potenziellen Kunden für den Einzelhandel. Eine Schwierigkeit, die zu den Lieferengpässen im Weihnachtsgeschäft hinzukommt.

Weitere Beschlüsse nach dem Corona-Gipfel am Dienstag haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.