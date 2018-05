250 Kilo schwere Fliegerbombe in Straubing entdeckt - 700 Menschen evakuiert

Nach dem Fund einer Fliegerbombe im niederbayerischen Straubing bereiten die Behörden eine Evakuierung vor. Es wurde ein Evakuierungsradius von 300 Metern festgelegt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern am Donnerstagabend mitteilte, seien davon rund 700 Menschen betroffen, etwa 400 von ihnen in einer Behinderteneinrichtung. Für die Menschen stünden Ersatzunterkünfte bereit.Die Bombe war am Nachmittag bei Baggerarbeiten gefunden worden. Bei dem Sprengkörper handele es sich vermutlich um eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, sagte der Sprecher. Die Bombe sollte noch am Abend entschärft werden.