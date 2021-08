München vor 21 Minuten

Attacke

18-Jähriger attackiert und beleidigt Schülerin (13) - nur weil sie eine Regenbogen-Flagge trug

Am Samstagnachmittag (31.07.) griff ein 18-Jähriger eine 13-jährige Schülerin in München an, weil sie eine Regenbogenflagge dabei hatte.