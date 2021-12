Nach einer Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang am Samstag (11. Dezember) hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen verhaftet. Der 16-Jährige soll dem 17-Jährigen wohl im Streit bei einem Drogengeschäft die tödlichen Stichverletzungen zugefügt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (17. Dezember) nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Ihm wird Mord in Mittäterschaft vorgeworfen. Ein zweiter Tatverdächtiger, den Zeugen ebenfalls als zwischen 16 und 17 Jahre alt beschrieben hatten, ist noch nicht gefasst.

Der 16-Jährige war nach Polizei-Angaben am Donnerstagmorgen in der Wohnung seiner Eltern in München widerstandslos verhaftet worden. Der Haftbefehl gegen ihn wurde bereits am Mittwoch erlassen. Seit Donnerstag sitzt der Jugendliche in Untersuchungshaft. Der Schüler sei bereits vor der Tat 14 Mal polizeilich in Erscheinung getreten. Zur Tat am vergangenen Freitag habe er bisher keine Angaben gemacht, sagte Juliane Grotz von der Staatsanwaltschaft München 1.

"Ob es sich hierbei um ein Messer handelt, wissen wir zum aktuellen Stand noch nicht"

Der 17-Jährige war am Abend des vergangenen Freitags während eines Handgemenges in einem Hinterhof in der Münchner Innenstadt mit Stichen am Oberkörper verletzt worden. Kurz danach brach er blutend zusammen - am frühen Samstagmorgen starb er im Krankenhaus. Die Tatwaffe sei ein "spitzer Gegenstand" gewesen, sagte Stephan Beer von der Kriminalpolizei. "Ob es sich hierbei um ein Messer handelt, wissen wir zum aktuellen Stand noch nicht."

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es an dem Abend einen Streit bei einem Drogengeschäft gab. Der nun verhaftete 16-Jährige habe Marihuana bei dem 17-Jährigen kaufen, aber dann nicht bezahlen wollen, sagte Beer. Daraufhin soll es zu der Auseinandersetzung gekommen sein. Man gehe davon aus, dass die beiden Beschuldigten die Tat gemeinschaftlich begangen hätten, sagte Staatsanwältin Grotz. "Sie haben ihre eigenen finanziellen Interessen über das Lebensrecht des Geschädigten gestellt", erklärt die Juristin. Auch dem zweiten, noch nicht gefassten Tatverdächtigen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand Mord in Mittäterschaft vorgeworfen.

In seine Richtung sagte Beer von der Mordkommission: "Stellen Sie sich. Haben Sie den Mut, gehen Sie zur nächsten Polizeiinspektion. Die Ermittlungen sind weit fortgeschritten. Bevor wir vor Ihrer Tür stehen."