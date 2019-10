Britisches Parlament voller Affen: Banksy-Gemälde erzielt Millionen

Das britische Unterhaus voller Schimpansen: Für dieses Gemälde des so berühmten wie unbekannten Künstlers Banksy hatte das Auktionshaus Sotheby's mit einem Erlös von 1,5 bis 2 Millionen Pfund gerechnet. Ein Unbekannter erhielt den Zuschlag - für die fünffache Summe.

Auktion: Banksy-Bild für elf Millionen Euro versteigert

Das größte bekannte Banksy-Gemälde, das das britische Unterhaus voll besetzt mit Schimpansen zeigt, ist für mehr als elf Millionen Euro verkauft worden. Das Londoner Auktionshaus Sotheby's gab den Verkaufspreis für das Werk mit dem Titel "Devolved Parliament" ("Dezentralisiertes Parlament") auf seiner Internetseite am Donnerstagabend mit 9,8 Millionen Pfund (11,06 Millionen Euro) an. Zu dem Käufer gab es keine Angaben.

Brexit: Schimpansen-Gemälde "relevanter als je zuvor"