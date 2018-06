Am Main wird's wärmer





Hochdruckgebiet Daryl





Montag 19 bis 23 Grad





Wochenende wird heiß!



Nach den kühleren Tagen der vergangenen Woche tastet sich der Sommer in Bayern vorsichtig zurück. Tag für Tag soll es ein wenig wärmer werden, von einer Hitzewelle jedoch keine Spur. "Auf gar keinen Fall", sagte dazu am Sonntag ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes und machte damit Hoffnungen auf regelmäßige Grillabende zunichte. Zumal es besonders im südlichen und östlichen Bayern doch recht wolkig bleibe, Regen nicht ausgeschlossen.Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zu Wochenbeginn um die 20 Grad, am Main kann es auch wärmer werden. Bis zum kommenden Wochenende klettern die Temperaturen stetig, wärmer als 25 Grad wird es aber nur örtlich und selten.Am Mittwoch, dem 27. Juni, ist übrigens Siebnschläfertag. "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag", sagt eine Bauernregel. Oder: "Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass." Das musss aber nicht bedeuten, dass das Wetter im Sommer genauso wird, wie es an diesem Tag war. Für Meteorologen relevant ist eher ein mehrtägiger Zeitraum Ende Juni/Anfang Juli, wenn sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent in der Atmosphäre eine Strömungslage verfestigen kann, die dann den weiteren Verlauf des Sommers prägt. Und genau da besteht durchaus Hoffnung: Denn das kommende Wochenende zumindest verspricht richtig sommerlich zu werden.Nach dem kühlen Wochenende können sich die Menschen in Deutschland wieder auf wärmere Temperaturen einstellen. Das Hochdruckgebiet Daryl nähere sich aus Westen immer weiter an, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Daryl bringe zwar zunächst noch viele Wolken, dann aber auch wärmeres Wetter. "Am Mittwoch gibt es verbreitet sommerliche Temperaturen", sagte ein Sprecher. Zum Wochenausklang steigen die Höchstwerte demnach örtlich auf über 30 Grad.Vorher gebe es zum Wochenbeginn ein West-Ost-Gefälle mit ausgedehnten Wolkenfeldern und Regenrisiko im Süden und Südosten. Im Westen lockern die Wolken schon zunehmend auf. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag bei 19 bis 23 Grad. Auch am Dienstag könne es im Südosten Deutschlands kurze Regenschauer geben. Im Rest des Landes werde es aber häufig heiter und trocken. Die Temperaturen steigen dabei weiter an. Im Südwesten werden bereits rund 27 Grad erreicht."Am Mittwoch ist es das gleiche Spiel", sagte der Sprecher. Im Osten und Südosten gebe es noch zeitweise Regenschauer, insgesamt liegen die Höchstwerte aber zwischen warmen 22 Grad an der See und 28 Grad am Oberrhein. Zwar gebe es am Donnerstag wieder mehr Schauer und Gewitter, gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen aber noch weiter an. "Richtig heiß wird es am Wochenende", sagte der Sprecher des DWD. Im Südwesten solle es besonders warm werden.