Backstreet Boys auf Welttournee: Das sind die Konzert-Termine in Bayern und Deutschland

Nun ist es offiziell: "Backstreet's back, alright". Die Backstreet Boys gehen erneut gemeinsam auf Welttournee und stellen dabei ihr im Januar neu veröffentliches Album "DNA" vor. Auch in einigen deutschen Städten wird die Boyband auftreten.

Backstreet Boys Welttournee 2019: Alle Deutschland-Konzerte

21.05.2019: TUI Arena, Hannover

25.05.2019: SAP Arena, Mannheim

27.05.2019: Olympiahalle, München

29.05.2019: Mercedes-Benz-Arena, Berlin

20.06.2019: Lanxess Arena, Köln

Der Karten-Vorverkauf startet am 16.11.2018 um 10 Uhr!

Backstreet Boys feiern 25-jähriges Jubiläum

In Diesem Jahr feiern die Sänger Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Alexander James McLean und Howie Dorough das 25-jährige Jubiläum ihrer Boyband. Mit der Verkündung ihres neuen Albums "DNA", das im Januar erscheinen wird, bestätigten sie auch ihre geplante Welttournee im Jahr 2019. Der Auftakt soll am 21. Mai in Hannover stattfinden. Doch auch weitere deutsche Städte, wie Köln, Mannheim, München und Berlin werden Fans die neuen und altbewährten Songs der Band zu hören bekommen.

Bislang sind die Jungs noch mit ihrem 14-monatigen Gastspiel in Las Vegas beschäftigt, das im April endet. Sie wurden Ende der 90er Jahre mit Hits wie "Quit Playin" Games With My Heart" oder "Everybody (Backstreet"s Back)" berühmt. Nach Angaben ihrer Plattenfirma sind sie mit über 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit.