Bachelor läuft als Basketballer für Frankfurt auf: Bis November 2017 spielte 32-Jährige noch für s.Oliver Würzburg in Unterfranken. Nun hat Andrej Mangold einen neuen Vertrag bis Saisonende bei den Fraport Skyliners in Frankfurt unterschrieben. Der aus dem TV als "Bachelor" bekannte Mangold, stand bereits vor seiner Vorstellung am Dienstagmittag (9. April 2019) mit seinen neuen Kollegen in der Halle.

Debütiert der Bachelor gegen Brose Bamberg?

Mangold erhält in Frankfurt die Rückennummer 28. Sein Debüt könnte der ehemalige Unterfranke bereits im Heimspiel gegen die Oberfranken von Brose Bamberg am 18. April geben.

tu