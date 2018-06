Baby nach Schütteln blind und schwerstbehindert: Vater wollte Ruhe haben

Im Allgäu soll ein Vater seine kleine Tochter so stark geschüttelt haben, dass das Baby erblindete und schwere Hirnschäden davontrug.



Vater übernachtete mit Tochter bei Verwandten



Am Dienstag muss sich der 37-Jährige wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Memminger Landgericht verantworten, ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Nach Angaben eines Justizsprechers macht der Vater keine genauen Angaben zum Tathergang. Für den Prozess hat das Gericht vier Verhandlungstage eingeplant, das Urteil ist für 4. Juli vorgesehen.Zu Prozessbeginn hat der Vater vor Gericht zugegeben, sein schreiendes Baby heftig geschüttelt und damit schwerwiegende Hirnschäden bei dem Kind verursacht zu haben. Der 37-Jährige wisse, dass er das Leben seiner Tochter zerstört habe, sagte der Verteidiger des Mannes am Dienstag vor dem Landgericht Memmingen. Das bei der Tat knapp sechs Monate alte Mädchen ist seither blind sowie an Armen und Beinen gelähmt, es wird lebenslang ein Pflegefall bleiben.Der Vater hatte damals in zwei kleinen Zimmern im Haus seiner Eltern gelebt. Der Anwalt des Deutschen schilderte eine extrem schwierige Lebenssituation, weil die Mutter psychisch krank sei und häufig in Kliniken behandelt werde. Das Urteil in dem Prozess ist für den 4. Juli vorgesehen.Laut Anklage hatte der deutsche Staatsbürger mit seiner Tochter Anfang Januar 2017 bei Verwandten in Bad Wörishofen übernachtet. In der Nacht habe das Mädchen, das damals ein halbes Jahr alt war, zu Schreien angefangen. Irgendwann habe der Vater sein Kind aus dem Bett genommen und mehrfach heftig geschüttelt, um Ruhe zu haben. Dann habe er das nicht mehr ansprechbare Baby wieder ins Bett gelegt und sei schlafen gegangen.Erst Stunden später am Vormittag wurde der Notarzt alarmiert und das Mädchen ins Krankenhaus gebracht. Dort sei festgestellt worden, dass der Säugling aufgrund des Schüttelns vollständig erblindet ist und aufgrund irreparabler Gehirnschädigungen körperlich und geistig lebenslang schwerstbehindert sein wird. Die Mutter des Mädchens war bei der Tat nicht dabei, sie erstatte später Anzeige. Mehr als ein Jahr nach der Tat wurde der Vater festgenommen, seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft.