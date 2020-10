Ungewöhnliches Problem für britischen Zoo: Papageien beschimpfen Besucher. Der Lincolnshire Wildlife Park in Friskney, Großbritannien, beherbergt das "National Parrot Sanctuary", das mehr als 1000 Papageien und Sittichen ein neues Zuhause bietet. Nach eigenen Angaben leben im Park mehr als 100 verschiedene Arten.

Laut einem Bericht der Daily Mail werden seit der Corona-Krise eine große Zahl von Papageien von ihren Besitzern zur Adoption freigegeben. Grund hierfür soll sein, dass immer mehr Menschen seit dem Lockdown im Home-Office arbeiten und die lauten Schreie der Tiere ihre Besitzer bei virtuellen Meetings, Telefonaten oder grundsätzlich bei der Konzentration stören würden. Bei einer Vogel-Auffangstation war in den letzten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein 70-prozentiger Anstieg von Papageien zu verzeichnen, die ein neues Zuhause suchen.

Papageien-Gang beleidigt Besucher

Auch der Lincolnshire Wildlife Park nimmt während der Pandemie neue Vögel auf. Eine Gruppe von fünf Papageien sorgte jedoch zuletzt für Unruhe, denn sie beleidigten die Besucher. Bei den Exemplaren handelt es sich um Graupapageien, auch "African Grey Parrot" genannt. Diese Art hat ein außergewöhnliches Sprachtalent und ist sehr intelligent, weshalb sie als Käfigvögel sehr begehrt sind. Die Tiere können logisch denken und sie zeigen sich dabei sogar Hunden überlegen. Ihre Intelligenz kann mit der eines fünfjährigen Kindes verglichen werden, so die Naturschutzorganisation Pro Wildlife.

Die fünf afrikanischen Graupapageie Billy, Elsie, Eric, Jade und Tyson wurden im August vom Lincolnshire Wildlife Park in Friskney adoptiert und verbrachten die vorgeschriebene Quarantäne für Neuankömmlinge gemeinsam. Das Resultat: Die Papageien fluchten was das Zeug hält. Offenbar stachelte sich die Clique gegenseitig dazu an.

Auch wenn die Tierpfleger an sprechende Papageien, die ab und zu auch beleidigen, gewöhnt sind, war diese Situation eine ganz neue. "Wir sind fluchende Papageien gewohnt, aber wir hatten nie fünf zur gleichen Zeit", so Park-Geschäftsführer Steve Nichols gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA Media.

Die Papageien-Clique musste getrennt werden

Die fünf Papageien wurden inzwischen voneinander getrennt. Es soll keine Beschwerden von Besuchern gegeben haben, denn diese würden sich von den beleidigenden Papageien eher unterhalten fühlen. "Wenn dir ein Papagei sagt, du sollst dich verpissen, amüsiert das die Leute sehr", so Nichols.

Dennoch entschied sich der Park, die Tiere voneinander zu trennen und somit der schimpfenden Papageien-Gang ein Ende zu setzen. Der Grund hierfür: Einige Tage später sollten Berichten des BBC zufolge viele Kinder den Park besuchen kommen.

Getrennt können sie sich die Vögel gegenseitig nicht mehr so hochschaukeln. Denn meistens wollen Papageien mit ihren Rufen Reaktionen hervorrufen - das ist jetzt nicht mehr so wahrscheinlich.

Bekannter Papagei Chico singt Lied von Beyoncé

Doch die fünf Graupapageien sind nicht die ersten Berühmtheiten aus dem Lincolnshire Wildlife Park. Bereits einen Monat zuvor erlangte ein Vogel Berühmtheit: der Papagei Chico. Er ging mit seiner Gesangs-Performance des Songs "If i Were a Boy" von Beyoncé im Netz viral.