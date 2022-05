Videoaufnahmen aus Zoo zeigen grausame Tierquälerei

aus Zoo zeigen Tiere nur noch " Haut und Knochen "

" Deutsche NGO " Wildatlife " hat die Videos veröffentlicht

Besorgte Zoo-Besucher hatten die Organisation benachrichtigt

Diese grausamen Aufnahmen aus einem Zoo in Nigeria machen einfach nur traurig: Auf den Videos, die die Organisation "Wildatlife" veröffentlicht hatte, sind Tiere zu sehen, die buchstäblich nur noch "Haut und Knochen" sind zu sehen. Die Tiere leben in einem Zoo in Burkina Faso, er jetzt nur noch "Horror-Zoo" genannt wird.

Grausamer Fund in "Horror-Zoo": Tiere nur noch "Haut und Knochen"

Im Video (oben im Artikel) sind die grausamen Funde der NGO-Mitarbeiter zu sehen. Löwen stehen in ihren Käfigen, die eher wie eine Gefängniszelle aussehen, und siechen quasi dahin. Sie sind so stark abgemagert, dass ihre Skelette deutlich sichtbar sind. Neben all den traurigen Aufnahmen gibt es aber auch positive Nachrichten für die Tiere im "Horror-Zoo" in Nigeria. Mehr dazu im Video.

Vorschaubild: © Bit Project News/glomex