In Deutschland sind laut Ernährungsreport gerade einmal zehn Prozent der Menschen Vegetarier. Sie ernähren sich also ohne Fleisch. Nur zwei Prozent in Deutschland ernähren sich komplett ohne tierische Produkte.

In Großbritannien reden aktuell alle über einen provokanten Werbespot, der mehr Menschen dazu animieren möchte, auf tierische Produkte zu verzichten.

Werbung von Vegan-Organisation sorgt für Wirbel in Großbritannien

Was ist in dem polarisierenden Werbespot zu sehen? Ein Paar hat in dem Spot, der erstmals am Valentinstag ausgestrahlt wurde, Lust auf ein Abendessen. Sie bestellen "Pulled Pork" über eine App. Doch anstelle des Gerichts bringt der Lieferant ein kleines Schwein und ein Beil mit.

Mit dem Werbespot möchte die Organisation "die Zuschauer animieren, die Verbindung zwischen den Tieren, die sie als Begleiter auserwählt haben und den Tieren, die für den Esstisch bestimmt sind, herzustellen", erklärt die Vegan-Organisation "Viva!" in einer Pressemitteilung. "Die Lösung? Natürlich Veganismus ausprobieren!" Die Gründerin, Juliet Gellatley, sagt weiterhin: "Die meisten Menschen im Vereinigten Königreich verachten Tierquälerei, stellen aber schlicht und einfach keine Verbindung zwischen Tierquälerei und dem, was auf ihrem Teller ist, her". Der Spot solle Menschen deshalb anregen, "über das nachzudenken, was sie konsumieren".

Und die Aktion polarisiert auch: Ein User auf Twitter nannte den Spot eine "vegetarische Terror-Propaganda". Ein anderer beschwerte sich darüber, dass der Clip tagsüber ausgestrahlt worden ist, wo ihn Kinder sehen können. Wiederum andere lobten die Werbung.

