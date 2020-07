US-Rapper Kanye West hat zuletzt angekündigt, für das Amt des amerikanischen Präsidenten zu kandidieren. Bislang ist noch unklar, ob West überhaupt die dafür notwendigen Dokumente eingereicht hat. Nun hat West seine erste offizielle Rede gehalten. Dabei verkündete er ein brisantes Detail seiner Amtspläne: Er wünscht sich Rap-Kollege Jay Z als seinen Vize-Präsidenten.

Laut Angaben von TMZ sagte West auf der Veranstaltung in South Carolina, dass Jay Z und er wie "Brüder" seien. Zwar hätten sie sich schon länger nicht mehr unterhalten, allerdings seien sie auf Lebenszeit miteinander verbunden. Zuletzt hatte West noch öffentlich beteuert, dass die Priesterin Michelle Tidball seine Stellvertreterin werden solle.

Kanye West bricht bei Wahlkampfauftritt in Tränen aus

Während des Auftritts am Sonntag (19. Juli 2020) in South Carolina brach Kanye West in Tränen aus. Das passierte, als er davon erzählte, dass sein Vater ihn habe abtreiben lassen wollen. "Meine Mutter hat mein Leben gerettet", so der 43-Jährige.

West offenbarte zudem, dass er auch bei seiner Ehefrau Kim Kardashian auf eine Abtreibung gedrängt habe: "Ich habe fast meine Tochter getötet! Ich habe fast meine Tochter getötet!", rief West emotional.

US-Wahl: Kanye West geht auf Distanz zu Donald Trump

Kanye West galt lange als Anhänger von US-Präsident Donald Trump. In der Öffentlichkeit zeigte er sich gerne mit einer Cap, die den bekannten Trump-Schriftzug "Make America Great Again" trug. Nun distanziert er sich immer mehr von Trump und drängt auf eine eigene Präsidentschaft.