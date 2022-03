Ein kleines, ukrainisches Mädchen sorgt in einem Luftschutzbunker in der Hauptstadt Kiew für einen besonderen Moment, der Hoffnung macht. In einem in den sozialen Medien geteilten Video ist zu sehen, wie Amalia den Disney-Song "Let it go" aus dem Film "Frozen" mit voller Leidenschaft singt.

Marta Smekhova heißt die Frau, die das Video aufgenommen und mit der Erlaubnis der Mutter des Kindes auf Facebook geteilt hat. Mittlerweile ist ihr Post nicht mehr verfügbar. Sie schrieb unter dem Facebook-Post, dass ihr das Mädchen vorher sagte, dass sie gerne singe und sie davon träume, später vor einem großen Publikum auf der Bühne zu stehen.

Personen im Bunker halten für einen Moment inne - Die kleine Amalia fesselt mit leidenschaftlichem Auftritt die Blicke

Als Amalia anfängt zu singen, konnten laut Marta Smekhova selbst die Männer ihre Tränen nicht zurückhalten. Im Video fällt besonders eine Mutter mit Kinderwagen auf, die sich die Tränen aus dem Gesicht wischt. Auch die anderen Personen, die im Bunker Schutz suchen, sehen gebannt der Performance des Mädchens zu. Gerührt applaudieren die Menschen aller Altersklassen nach dem besonderen Auftritt.

"Amelia, dein Gesang hat niemanden gleichgültig gelassen! Schaut mal, Russen, gegen wen ihr kämpft. Nur ein Feigling kann gegen Zivilisten kämpfen, wehrlosen Kindern die Kindheit nehmen", schreibt Smekhova weiterhin unter ihrem Post.

Das rührende Video wurde seit seiner Veröffentlichung millionenfach angeschaut. Es löst so viele Emotionen bei den Menschen aus, dass es sowohl bei Twitter, als auch bei Instagram und Tiktok geteilt wird.

"Wir sehen euch. Wir sehen euch wirklich", twittert die Hauptdarstellerin des Disney-Hits

Selbst Idina Menzel, die in der englischsprachigen Originalfassung von "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" die Rolle der Elsa verkörpert, ist auf das emotionale Video aufmerksam geworden. Sie teilte einen Tweet des Videos und schrieb dazu: "Wir sehen euch. Wir sehen euch wirklich", mit einem blauen und einem gelben Herz dahinter.

