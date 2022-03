Ukrainische Fußballer bei Krieg getötet - Spielervereinigung trauert um Vitalii Sapylo und Dmytro Martynenko, Biathlet ebenfalls getötet: Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Seit Donnerstag (24. Februar 2022) verteidigen die Ukrainer ihr Land gegen die russische Armee. Viele Menschen fallen dem Krieg zum Opfer, sterben bei Gefechten oder als Unbeteiligte bei Bombenangriffen.

Jetzt wurde der Tod zweier Fußballspieler gemeldet, die bei ukrainischen Vereinen spielten: Vitalii Sapylo (21) und Dmytro Martynenko (25) sind tot. Das geht aus einem Tweet der weltweiten Spielervereinigung Fifpro hervor.

Fußballspieler kommen bei Ukrainie-Krieg ums Leben - einer war Panzer-Kommandant

Beide spielten in der Ukrainie höherklassig: Laut Bild spielte Martynenko in der zweiten Liga für den FC Gostomel. Sapilo kickte als Nachwuchstorwart bei Karpaty Lviv in der dritten Liga der Ukraine.

Beide, so heißt es weiter, seien in Kiew ums Leben gekommen. Sapilo soll als Panzer-Kommandant aktiv an der Verteidigung der Hauptstadt teilgenommen haben. Gegenüber Bild erzählt sein Vater, dass der 21-jährige Vitalii vermutlich bei einem Luftangriff "von diesem verfluchten Putin" ums Leben gekommen sei. "Er hat mir mein Kind genommen", sagt er.

Zum Tod von Martynenko, dem zweiten Fußballspieler, ist aktuell nicht viel bekannt. Bei Bild heißt es, er soll mit sich mit seiner Mutter in ihrem eigenen Haus befunden haben, als ein Bombenangriff startete. Diesen sollen beide nicht überlebt haben.

Auch der internationale Biathlon-Verband IBU meldet den Tod eines Sportlers: Der Biathlet Yevhen Madlyshev ist im Alter von 19 Jahren gestorben. In einem Tweet heißt es, er sei beim "Dienen für das ukrainische Militär" gestorben.

Ukraine-Krieg: Wie hoch ist die Zahl der Opfer wirklich?

Wie viele Opfer der Ukraine-Krieg bislang gefordert hat, ist unklar. Angaben der russischen und der ukrainischen Seite lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen. Von fast 6000 gefallenen russischen Soldaten ist vonseiten der Ukraine die Rede. Die genaue Zahl der Opfer lässt sich wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt genauer ermitteln.

Vorschaubild: © Myriams-Fotos/pixabay.com