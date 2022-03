News-Ticker zum Krieg in der Ukraine: Nachdem eine neue Runde der Friedensverhandlungen wieder verschoben worden war, werden die Gespräche am Dienstagvormittag (29. März 2022) tatsächlich fortgesetzt. Dafür treffen sich die ukrainischen und russischen Unterhändler in Istanbul.

Für mehrere Städte konnte die Ukraine zudem Fluchtkorridiore aushandeln. Doch wie sicher die Evakuierung abläuft, ist fraglich: Russland wolle die Angriffe nämlich weiterhin nicht einstellen, heißt es vom Kreml. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es hier in unserem Kriegs-Ticker:

Update 11.15 Uhr: Verhandlungen haben begonnen - Erdogan als Vermittler

Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine haben sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul getroffen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Verhandler am Dienstagmorgen im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die beiden Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen.

Es sei in den Händen beider Seiten, die "Tragödie" zu beenden, sagte Erdogan. Von einem sofortigen Waffenstillstand würden alle profitieren. Ein Sprecher des Kreml sagte aber laut Angaben der Agentur Interfax, dass die russische Armee die Angriffe trotz der laufenden Verhandlungen nicht einstellen werde. "Die russischen Streitkräfte setzen die militärische Spezial-Operation fort", sagte Igor Konaschenkow stellvertretend für das russische Verteidigungsministerium.

Russische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen zu sehen ist, dass auch der Oligarch Roman Abramowitsch bei der Begrüßung dabei war. Die Unterhändler aus der Ukraine und aus Russland haben sich bereits dreimal im Grenzgebiet von Belarus getroffen. Danach wurden die Gespräche in Videoschalten abgehalten.

Erdogan, der gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhält, hatte sich am Montagabend optimistisch gezeigt. Die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation gestalten sich aber äußerst schwierig. Kiew will einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert einen Nato-Verzicht der Ukraine sowie eine Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Die ukrainische Regierung hat eigenen Angaben zufolge für Dienstag mit den russischen Truppen drei Fluchtkorridore für die Evakuierung von Zivilisten ausgehandelt. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk soll es möglich sein, mit privaten Autos über Berdjansk nach Saporischschja zu fahren, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag.

Zudem seien 34 Busse von Saporischschja nach Berdjansk am Asowschen Meer unterwegs. Diese sollen Menschen aus Mariupol mitnehmen, die eigenständig in das knapp 70 Kilometer entfernte Berdjansk gelangt sind. Angaben örtlicher Behörden zufolge harren in Mariupol von den einst 440.000 Einwohnern immer noch mehr als 100.000 aus. Zwei weitere Korridore seien im Gebiet Saporischschja für die Atomkraftwerksstadt Enerhodar und die Großstadt Melitopol vereinbart worden. Busse des Zivilschutzes seien unterwegs.

Update vom 29.3.2022, 5.35 Uhr: Amnesty wirft Russland Kriegsverbrechen in Mariupol vor

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Russland Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Mariupol vorgeworfen. Demnächst werde ein umfassender Bericht zur Verwüstung veröffentlicht, die Russland durch seinen Angriff auf die Hafenstadt verursacht habe, teilte Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard in Johannesburg mit. "Die Belagerung von Mariupol, die Verweigerung einer humanitären Evakuierung und humanitären Flucht für die Bevölkerung, und die Angriffe auf Zivilisten" seien Kriegsverbrechen.

Abgesehen mancher militärischer Erfolge schätzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Situation in seinem Land weiter als angespannt ein. Das sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache, die in der Nacht zu Dienstag (29. März 2022) auf Telegram veröffentlicht wurde. Die ukrainischen Verteidiger hätten russische Einheiten aus der Stadt Irpin bei Kiew zurückschlagen können, sagte er. Die Kämpfe dauerten jedoch dort und auch in anderen Landesteilen weiter an.

Update 15.50 Uhr: Lawrow weist Spekulationen zurück

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Spekulationen über ein angebliches Verschwinden von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und einen womöglich geplanten Umsturz in Moskau kritisiert und zurückgewiesen. "Ich möchte diesen Blödsinn nicht kommentieren, weil es eben Blödsinn ist, der auch von den Geheimdiensten der Ukraine verbreitet wird", sagte Lawrow in einem von dem Ministerium veröffentlichten Interview mit serbischen Journalisten. Lawrow warf "neoliberalen Russen", die sich ins Ausland abgesetzt hätten, vor, solche Gerüchte zu verbreiten.

Um das angebliche Verschwinden von Minister Schoigu, der tagelang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen war, hatte es Spekulationen gegeben. "Das ist alles eine offenkundige Lüge, alle sind am Leben, alle sind gesund, alle arbeiten", sagte Lawrow in dem Interview.

Das Verteidigungsministerium hatte Schoigu am Samstag (26. März 2022) auch bei einer Sitzung gezeigt. "Die Regierung arbeitet, die ganze Administration des Präsidenten arbeitet gemäß den Interessen unseres Landes", betonte Lawrow.

Update 13.10 Uhr: "Z"-Symbol soll strafbar werden

Mehrere Bundesländer haben strafrechtliche Konsequenzen beim öffentlichen Verwenden des russischen "Z"-Symbols angekündigt. Der lateinische Buchstabe wird von Befürwortern des Kriegs in der Ukraine genutzt. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte dem Tagesspiegel: "Wird der Kontext zum Krieg hergestellt mit der Verwendung des weißen Z's, wie es auf den russischen Militärfahrzeugen zu sehen ist, dann bedeutet das natürlich die Befürwortung des Angriffskrieges. Das wäre strafbar, da schreiten wir auch sofort ein."

Am Freitag hatten Niedersachsen und Bayern strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Symbols angekündigt. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir akzeptieren nicht, wenn völkerrechtswidrige Verbrechen gebilligt werden."

Auch die SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag sowie CDU, FDP und SPD in Nordrhein-Westfalen sprachen sich für ein Verbot des Symbols aus. NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) teilte auf Twitter mit: "Das ,Z' als Symbol des Putinschen Faschismus sollte deutschlandweit verboten werden."

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes "Z" zu sehen. Es ist steht für "Za Pobedu" - "Für den Sieg". Es wird auch außerhalb des Kriegsgebietes auf Gebäuden, an Autos und auf Kleidung sowie in sozialen Medien gezeigt. Berlins Innensenatorin verwies auf Paragraf 140 im Strafgesetzbuch, der das Billigen bestimmter Delikte unter Strafe stellt. Möglich seien bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Update 10.45 Uhr: Raketenschutzschild für ganz Deutschland

Olaf Scholz erwägt die Errichtung eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild. "Das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, aus gutem Grund", sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will" auf die Frage, ob ein Schutzschirm gegen Raketenangriffe wie in Israel über das Land gespannt werden soll.

Zur Begründung des möglichen Milliardenprojekts sagte er mit Blick auf Russland: "Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen. Deswegen müssen wir uns gemeinsam so stark machen, dass das unterbleibt." Zu den Details wollte Scholz sich aber noch nicht äußern. Ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht die Einzelheiten eines noch nicht zu Ende abschließend beratenen Plans hier auszuplaudern."

"Arrow 3" kann Langstreckenraketen in Stratosphäre zerstören

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung wird die Anschaffung des israelischen Systems "Arrow 3" erwogen. Es ist in der Lage, Langstreckenraketen sehr hoch über der Erde zu zerstören, bis in die Stratosphäre hinein, die zweite von fünf Schichten der Erdatmosphäre. Dazu ist die Bundeswehr bisher nicht in der Lage.

Die Kosten würden laut "BamS" bei zwei Milliarden Euro liegen. Einsatzfähig wäre das System 2025. Scholz hatte nach Beginn des Ukraine-Kriegs ein 100-Milliarden-Euro-Programm zur Aufrüstung der Bundeswehr angekündigt. Am Mittwoch hatte er mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Generalinspekteur Eberhard Zorn darüber beraten.

Update 7.30 Uhr: Russische Truppen nahe Tschernobyl abgezogen

Die russischen Truppen, die die Stadt Slawutytsch in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl am Wochenende übernommen hatten, sind abgezogen. Dies berichtet der Bürgermeister der Stadt in einer Videobotschaft. Die russischen Truppen hätten "ihre Arbeit beendet" und hätten den Ort nun verlassen.

Die Russen hatten am Samstag den Ort eingenommen und auch den Bürgermeister kurzfristig gefangengenommen. Nach der Einnahme hatte es dem Bürgermeister zufolge drei Tote gegeben - unter welchen Umständen, ist unbekannt.

Update vom 28.3.2022, 5.50 Uhr: Erneut Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geplant

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bei Sicherheitsgarantien durch dritte Parteien bereit, im Rahmen von Friedensverhandlungen mit Russland über einen neutralen Status seines Landes zu sprechen. Dieser müsse aber später zur Abstimmung gestellt werden, sagt Selenskyj in einer Videobotschaft. "Sicherheitsgarantien und Neutralität, nicht-nuklearer Status unseres Landes. Wir sind dazu bereit. Das ist der wichtigste Punkt", ergänzt Selenskyj.

Eine Einigung mit Moskau sei nur möglich, wenn der Kreml seine Truppen abziehe. Außerdem spricht Selenskyj sich für einen vollständigen Austausch von Gefangenen mit Russland aus. Eine entsprechende Liste habe er übergeben. Die russische Medienzensurbehörde Roskomnadzor hatte die Medien des Landes zuvor davor gewarnt, das Interview mit Selenskyj zu verbreiten.

Die nächste Runde der Präsenzgespräche von Ukraine und Russland finden ab diesem Montag in der Türkei statt. Das Treffen sei von Montag (28.03.2022) bis Mittwoch geplant, teilt der ukrainische Unterhändler Dawyd Arachamija mit. Die Ukraine fordert ein Ende der Kämpfe sowie einen Abzug der russischen Truppen. Moskau verlangt, dass Kiew auf einen Nato-Beitritt verzichtet, die Separatistengebiete im Osten des Landes als unabhängige Staaten sowie die russische Herrschaft über die annektierte Halbinsel Krim anerkennt.

Update vom 27.3.2022, 6.05 Uhr: Erneuter Reaktor-Beschuss in Charkiw

Der Forschungsreaktor "Neutronenquelle" in Charkiw in der Ostukraine ist nach ukrainischen Medienberichten erneut unter Artilleriebeschuss geraten. Wie die staatliche Atomaufsicht mitteilt, sei der Reaktor am Samstag beschossen worden, wie die "Ukrajinska Prawda" berichtete.

"Eine Überprüfung des Ausmaßes der Schäden ist wegen der ununterbrochenen Kampfhandlungen in der Umgebung der nuklearen Anlage unmöglich", hieß es. Die Anlage war bereits vor knapp zwei Wochen bei einer Bombardierung beschädigt und von der Energieversorgung abgeschnitten worden. Allerdings war der Reaktor schon zu Kriegsbeginn in einen sogenannten unterkritischen Zustand heruntergefahren worden.

Charkiws Partnerstadt Nürnberg hat währenddessen tonnenweise Hilfsgüter in die ukrainische Stadt schicken lassen. Die Stadt Nürnberg besorgte neben Lebensmitteln auch Klopapier, Generatoren, Akkus, Feuerwehrtechnik und Spreizer. Die Stadt hatte der Nürnberger Verwaltung zuvor eine Liste mit dringend benötigten Gütern zukommen lassen. Beim Verladen war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor Ort. Die Güter werden mit DB Cargo via DB Transa in das ukrainische Kriegsgebiet transportiert und sollen dort laut Söder in den kommenden zehn Tagen ankommen.

Update 18.05 Uhr: Schwerer Luftangriff auf ukrainische Großstadt Lwiw

Kurz vor einer Rede von US-Präsident Joe Biden in Warschau ist die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) am Samstag (26. März 2022) von russischen Raketen getroffen worden. Die regionale Militärverwaltung berichtete von drei heftigen Explosionen am östlichen Stadtrand. Am Himmel war eine dicke schwarze Rauchwolke zu sehen. Ein Treibstofflager sei getroffen worden, teilte Bürgermeister Andrij Sadowyj mit. Er sprach von fünf Opfern, ohne weitere Details zu nennen. Zivile Infrastruktur sei nicht getroffen worden.

Der Luftalarm sei noch nicht vorbei, schrieb Sadowyj auf Telegram. Er rief die Menschen auf, weiter in Schutzräumen zu bleiben. Von dem Angriff sollten keine Fotos oder Videos verbreitet werden.

Die Stadt rund 80 Kilometer vor der Grenze zum Nato-Land Polen hat bislang nur wenige Angriffe erlebt. Es halten sich aber etwa 200.000 Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine dort auf. Ein massiver russischer Luftangriff hatte am 13. März den Truppenübungsplatz Jaworiw nahe Lwiw getroffen, dabei wurden nach ukrainischen Angaben 35 Menschen getötet. In Jaworiw hatten in den vergangenen Jahren ukrainische Soldaten mit westlichen Ausbildern trainiert.

Biden hatte am Freitag als politisches Signal die polnische Stadt Rzeszow besucht. Von dort sind es etwa 90 Kilometer bis zur Grenze zwischen dem Nato-Land Polen und der Ukraine. "Ich denke, dass ist eine Art Warnung an Biden", kommentierte der ukrainische Sicherheitsexperte Anton Heraschtschenko den Luftangriff. Biden wollte zum Abschluss einer Europareise auf dem Warschauer Schlossplatz zu Polen und Ukrainern sprechen.

Update vom 26.3.2022, 17.30 Uhr: Kleinkind mit schweren Verbrennungen nach Prag geflogen

Mit Hilfe der tschechischen Armee ist ein Kleinkind mit schweren Verbrennungen aus der Ukraine nach Prag geflogen worden. Ein Flugzeug brachte das 18 Monate alte Mädchen am Samstag (26. März 2022) vom nächstgelegenen polnischen Flughafen in Rzeszow in die tschechische Hauptstadt, wie das tschechische Innenministerium mitteilte. Dort soll das Kind, das Verbrennungen an 60 Prozent seines Körpers erlitten hat, in einer Spezialklinik für Brandopfer behandelt werden. Es wurde von seiner Mutter begleitet. Der Transport fand im Rahmen des seit 1993 bestehenden medizinischen Evakuierungsprogramms "Medevac" der tschechischen Regierung statt.

Der EU-Mitgliedstaat hilft auch auf andere Weise. Der Prager Rettungsdienst spendete sechs Fahrzeuge für die von Russland angegriffene Ukraine. "Wir sind alle froh, dass wir die Fahrzeuge dorthin schicken können, wo sie jetzt am meisten gebraucht werden", schrieb ein Sprecher bei Twitter. Es handelt sich demnach um drei Notarzteinsatzfahrzeugen, zwei Krankentransportwagen und einen Großraumrettungswagen. Die tschechische Berufsfeuerwehr stellte zudem sechs Drehleiterfahrzeuge für ihre Kollegen in der Ex-Sowjetrepublik zur Verfügung.

Update 13 Uhr: Strahlenschutz-Experten haben Russland unter "Dauerbeobachtung"

Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat nach eigenen Angaben auch das Szenario eines russischen Atomwaffen-Einsatzes in der Ukraine im Blick. "Wir untersuchen alle möglichen Szenarien, und Kernwaffen sind natürlich auch ein mögliches radiologisches Szenario, auch wenn wir natürlich hoffen, dass es dazu niemals kommt", sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini der Deutschen Presse-Agentur.

Ihre Behörde sei seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar "in Dauerbeobachtung" der Lage vor Ort, das Amt beobachte die Gefahr eines Austritts von radioaktiver Strahlung sehr genau. Einen solchen Austritt habe es aber in der Ukraine - trotz heftiger Kämpfe auch in der Nähe von Atomkraftwerken - bislang noch nicht gegeben.

Paulini erklärte, dass bei einem Kernwaffen-Einsatz auch radioaktive Stoffe freigesetzt würden, die sich aber anders verhielten als die Stoffe, die bei einem AKW-Unfall austreten würden. Es gebe "einen grundsätzlichen Unterschied zwischen einem großen Reaktorunfall in der Ukraine oder einem Austritt von Radioaktivität über eine Kernwaffe", erklärte Paulini. Denn bei einem Atomwaffeneinsatz hätten die Stoffe eine andere Zusammensetzung und würden mehr "kurzlebige Radionuklide" enthalten. Das bedeutet, dass sie sehr wahrscheinlich schneller zerfallen.

Folglich wäre in Deutschland bei einem Atomwaffeneinsatz in der Ukraine die Strahlenbelastung laut Paulini voraussichtlich geringer als nach einem großen Unfall in einem ukrainischen AKW. "Vor Ort wären die Folgen je nach Szenario aber verheerend", mahnte Paulini.

Update vom 25.3.2022, 6.25 Uhr: Lebensmittelengpass mit dramatischen Folgen

In der seit Wochen belagerten und umkämpften Hafenstadt Mariupol sollen die ersten Bewohner verhungert und verdurstet sein, weil sie keine Lebensmittel und Getränke mehr hatten. Das hat der Stadtrat in einem Hilferuf mitgeteilt, der auf Telegram veröffentlicht wurde.

"Immer mehr Hungerstote. Immer mehr Menschen sind ohne Nahrungsversorgung. Und alle Versuche, eine groß angelegte humanitäre Operation zur Rettung der Menschen in Mariupol zu starten, werden von russischer Seite blockiert. Denn die Besatzer interessieren sich nicht für Menschen und ihre Schicksale (…) Jetzt sind wir an der Grenze angelangt." Die Behörde bezieht sich dabei auf Nachrichten von Angehörigen, die sich an die Stadtverwaltung gewandt und von den Todesfällen berichtet hatten.

In der Nacht auf Freitag wurde zudem bekannt, dass Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht haben. "Im Austausch für zehn gefangene Besatzer haben wir zehn unserer Soldaten zurückbekommen", schrieb die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk dazu auf Facebook. Sie wirft der russischen Armee jedoch vor, ukrainische Zivilisten gefangen zu halten und zu foltern. Dabei verwies sie auf Aussagen von ukrainischen Kriegsgefangenen, die freigelassen wurden. "Alle Mitglieder der russischen Armee, die diese Erklärung hören, müssen wissen, dass niemand ungestraft bleiben wird.“

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sorgt sich zudem um die Lage rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl: Laut Angaben der Ukraine sollen russische Besatzer die Stadt Slawutytsch angegriffen haben, in der viele Mitarbeiter des Werks wohnen. Der Beschuss gefährde "die Häuser und Familien des Betriebspersonals, das die nukleare und radioaktive Sicherheit" aufrechterhalte. Rafael Grossi, Chef der Atomenergiebehörde, sagte, der Angriff habe kurz nach einem Schichtwechsel des Personals stattgefunden. Zuvor hatten russische Soldaten den ukrainischen Technikern vier Wochen lang keinen Wechsel erlaubt, um den Betrieb durchgängig weiterführen zu können.

Update 21 Uhr: Einsatz von Chemiewaffen in Ukraine hätte laut Nato Konsequenzen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen im Ukraine-Krieg als "absolut inakzeptabel" bezeichnet. "Wenn chemische Waffen eingesetzt werden, das würde natürlich die Art des Konfliktes komplett verändern", sagte Stoltenberg am Donnerstagabend im ARD-"Brennpunkt" laut Übersetzung des Senders. "Es wäre absolut inakzeptabel. Und das würde weitreichende Konsequenzen haben", so der Norweger. Wie genau diese Konsequenzen aussehen könnten, erklärte er nicht.

Die Hauptverantwortung der Nato sei es, alle Bündnispartner zu schützen und zu verteidigen. "Deswegen haben wir unsere Präsenz in den östlichen Mitgliedstaaten verstärkt, um auf jede Bedrohung reagieren zu können", sagte Stoltenberg. "Wir müssen die Ukraine unterstützen und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass der Konflikt nicht über die ukrainische Grenze hinaus eskaliert."

Die Nato hat als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ihre Verteidigungspläne aktiviert, Elemente der Nato-Reaktionskräfte verlegt und an der Ostflanke 40.000 Soldaten sowie Luft- und Seefähigkeiten dem direkten Kommando der Nato unterstellt. Derzeit werden zudem kurzfristig vier zusätzliche multinationale Gefechtsverbände in Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn eingerichtet. Stoltenberg sprach in der ARD von der "größten Verstärkung der kollektiven Verteidigung an der Ostflanke der Nato sei Menschengedenken".

Update vom 24.3.2022, 7.45 Uhr: "Völliges Blutbad" in Tschernihiw angerichtet

Auch in der nördlich von Kiew gelegenen Stadt Tschernihiw wird die Lage immer dramatischer: Etliche Gebäude sind schwer beschädigt oder komplett zerstört, Häuser stehen in Flammen. Bürgermeister Wladyslaw Atroschenko hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entsprechende Videoaufnahmen auf Telegram veröffentlicht. Neben Mariupol ist Tschernihiw eine der Städte, die seit Kriegsausbruch am stärksten von der russischen Armee attackiert wurden.

"Der städtische Friedhof kann nicht alle Toten aufnehmen, also halten wir die Menschen länger als normal in Leichenhallen und Kühlschränken. Wir begraben die Menschen auf den alten Friedhöfen, die schon lange nicht mehr benutzt werden", erklärte Atroschenko in dem geposteten Video, in dem er durch den Stadtteil Desnyans'kyi fährt.

Zudem kommentiert er eine Szene vor Ort: "Hier gab es einen Volltreffer. Dort drüben steht ein Traktor in Flammen. Wir befinden uns gerade in der Kampfzone. Schauen Sie sich diese Stadtteile an. Sie sind völlig zerstört. Man kann deutlich sehen, dass hier ein völliges Blutbad angerichtet wurde."

Zudem gibt es neue Informationen zum Angriff auf die Kunstschule in Mariupol, der bereits am Samstag stattgefunden hatte: Während die Opferzahl weiterhin nicht feststehe, wurde bekannt, dass noch immer Menschen unter den Trümmern begraben seien. Es soll nach Schätzungen mindestens 50 Todesopfer gegeben haben. Bei einem Angriff in Charkiw sollen außerdem mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein, darunter ein Kind.

Update 17.30 Uhr: Russland soll Labor in AKW zerstört haben - Scholz warnt Putin

Russische Truppen haben ein hochmodernes Labor für die Analyse radioaktiver Stoffe im AKW Tschernobyl zerstört. Das berichtet die "Kyiv Post“ unter Berufung auf Beamte der ukrainischen Regierung sowie Nachrichtenagenturen.

Soldaten sollen die Einrichtung mutwillig zerstört haben. Der Wert des hochmodernen Labors wird auf sechs Millionen Euro geschätzt. Außerdem hätten die Truppen Laborproben entwendet, von denen einige hoch radioaktiv und gefährlich sind. Sie sind gefährlich sowohl für die Soldaten, die sie gestohlen haben, als auch für jeden weiteren Menschen sowie Pflanzen und Tiere, mit denen die Soldaten in Kontakt sind.

"Das Labor enthielt hochradioaktive Proben und Proben von Radionukliden (…), die jetzt in den Händen des Feindes sind. (…) Wir hoffen, dass er sich selbst und nicht der zivilisierten Welt schaden wird", heißt es in einem Statement der Regierung.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russlands Präsident Wladimir Putin nach eigenen Angaben persönlich vor dem Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen in der Ukraine gewarnt. Das sagte Scholz in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Wochenzeitung "Die Zeit". Der Kanzler war kurz vor Beginn des russischen Angriffskriegs vor einem Monat zu Besuch im Kreml. Seither telefonierte er mehrfach mit Putin, auch am Mittwoch wieder.

"Russische Behauptungen, die Ukraine entwickele B- und C-Waffen oder die USA wollten solche Waffen in der Ukraine einsetzen, was beides nicht stimmt, wirken auf mich wie eine implizite Drohung, dass Putin selbst überlegt, solche Waffen einzusetzen", sagte Scholz in dem Interview. "Deshalb war es mir wichtig, ihm sehr klar und direkt zu sagen: Das wäre unakzeptabel und unverzeihlich." Zugleich drohte er Russland mit weiteren Sanktionen.

Update 9.30 Uhr: Prorussische Separatisten setzen Hilfskonvoi bei Mariupol fest

Unweit der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben prorussische Separatisten Angaben aus Kiew zufolge einen Hilfskonvoi festgesetzt. Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk hätten im zehn Kilometer westlich von Mariupol gelegenen Manhusch mehrere Mitarbeiter des ukrainischen Zivilschutzes als "Geiseln" genommen, sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die festgesetzten Menschen hätten Busse gefahren, in denen Zivilisten aus Mariupol hätten evakuiert werden sollen, sagte Wereschtschuk. Die Fluchtroute sei mit dem Internationalen Roten Kreuz abgesprochen gewesen. Mehr als 100.000 Menschen warten demnach auf eine Evakuierung, sitzen aber in der Stadt am Asowschen Meer fest, in der die Lage Beobachtern zufolge immer dramatischer wird.

Ukrainischen Angaben zufolge konnten am Dienstag knapp 6000 Menschen Mariupol in Privatautos verlassen. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es unterdessen, mehr als 68.000 weitere Zivilisten seien ohne Kiews Hilfe aus der Stadt in Sicherheit gebracht worden. Diese Menschen befänden sich nun "in völliger Sicherheit unter dem Schutz der Russischen Föderation". Kiew wirft Moskau hingegen vor, vor allem Frauen und Kinder gegen ihren Willen nach Russland zu bringen.

Update vom 23.3.2022, 6.25 Uhr: "Extrem starker" Bombeneinschlag in Mariupol

Die Lage in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol verschlechtert sich immer weiter: Am Dienstagabend sollen dort zwei "extrem starke Bomben" eingeschlagen sein, wie ukrainische Behörden berichten. Die Stadtverwaltung sagte über den erneuten Angriff: "Es ist klar, dass die Belagerer sich nicht für die Stadt interessieren, sie wollen sie auslöschen, zu Asche reduzieren." Die Attacke soll während eines Evakuierungsversuchs stattgefunden haben.

Lebensmittel und Medikamente sind mittlerweile sehr knapp, der Großteil der Gebäude und Infrastruktur sei zerstört worden. Noch rund 200.000 Menschen sollen sich in der Stadt befinden. Flüchtlinge gaben der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" gegenüber an, Mariupol habe sich in eine "eiskalte Höllenlandschaft voller Leichen und zerstörter Gebäude" verwandelt.

Russland hat unterdessen gemeldet, das Militär werde nur dann auf Atomwaffen zurückgreifen, wenn das Land seine Existenz gefährdet sehe. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte im Interview mit dem Sender CNN dazu: "Wir haben ein Konzept für innere Sicherheit, das ist bekannt. Sie können dort alle Gründe für den Einsatz von Nuklearwaffen nachlesen." Journalistin Christiane Amanpour hatte ihn zuvor gefragt, ob die Möglichkeit bestehe, dass Putin Atombomben einsetzen werde oder nicht.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat zudem mit Putin über die Bedingungen für einen Waffenstillstand mit der Ukraine gesprochen. Bei dem etwa einstündigen Telefonat am Dienstag sei es auch um "Sicherheitsvoraussetzungen für substanzielle Themen" gegangen, teilte der Élyséepalast im Anschluss mit. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.

Der Kreml teilte mit, es sei ein "ausführlicher Meinungsaustausch über die Situation um die Ukraine, einschließlich der laufenden Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern" fortgesetzt worden. In vergangenen Telefonaten mit ausländischen Staats- und Regierungschefs hatte Putin immer wieder den Vorwurf erhoben, der Westen ignoriere ukrainische Angriffe auf Zivilisten in der Ostukraine.

Macron sprach am Dienstag auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Frankreichs Präsident stehe an der Seite der Ukraine, teilte der Élyséepalast mit. Er bleibe von der Notwendigkeit überzeugt, seine diplomatischen Bemühungen fortzuführen, auch wenn es bisher keine Einigung gebe. Selenskyj hatte zuvor berichtet, dass sich die Verhandlungen mit Russland sehr kompliziert gestalten: "Sie sind sehr schwierig, manchmal skandalös, aber wir bewegen uns Schritt für Schritt vorwärts. Wir werden arbeiten, wir werden so viel wie möglich kämpfen. Bis zum Ende. Mutig und offen. Ausruhen können wir uns, wenn wir gewonnen haben."

Update 21.30 Uhr: Laut Selenskyj 117 Kinder in Krieg getötet - Telefonat mit Papst

Im Ukraine-Krieg sind laut des ukrainischen Präsidenten Selenskyj schon mindestens 117 Kinder getötet worden. "Aber 117 wird nicht die letzte Zahl sein", warnte er in der Übertragung vor den Abgeordneten der beiden Kammern in Rom, zu der er aus Kiew zugeschaltet war. Mit Blick auf die russischen Truppen fügte er hinzu: "Sie hören nicht auf zu töten."

Selenskyj erinnerte an das Leid der Menschen in der Hafenstadt Mariupol am Schwarzen Meer, die von den Russen besonders heftig bombardiert wird. "Mariupol ist ähnlich groß wie Genua. Stellt euch vor, Genua wird komplett zerstört", sagte der Präsident. "Die Ukraine ist das Tor für die russische Armee. Sie will nach Europa. Aber die Barbarei darf nicht durch!"

Selenskyj forderte weitere Sanktionen gegen Moskau. Unter anderem sollten russische Schiffe - ähnlich wie bei der Sperrung des Luftraums für russische Flugzeuge etwa in der EU und in Nordamerika - nicht mehr in ausländische Häfen anlegen dürfen. "Ihr wisst, wer den Krieg gebracht hat, wer die Bombardierungen anordnet, wer die Propaganda betreibt." An Italien appellierte Selenskyj, russisches Vermögen einzufrieren und Luxusgüter wie Jachten zu konfiszieren. Das sei nötig, um Putin aufzuhalten. "Ihr müsst nur eine Person stoppen, damit Millionen überleben können."

Vor der Schalte mit dem Parlament hatte Selenskyj nach eigenen Angaben mit Papst Franziskus telefoniert. Der Papst habe ihm Mut zugesprochen. "Ich habe ihm geantwortet: Unser Volk ist zum Heer geworden, als es gesehen hat, wie viel Leid der Feind mit sich bringt, wie viel Zerstörung er hinterlässt, wie viel Blutvergießen das fordert."

Update 17 Uhr: Russische Zeitung veröffentlicht hohe Opferzahl - und löscht sie wieder

Die kremlnahe russische Zeitung Komsomolskaja Prawda hat hohe Zahlen über angeblich in der Ukraine getöteter Russen veröffentlicht - und später wieder gelöscht. In einem Artikel vom Sonntag (20. März 2022) war unter Berufung auf das Verteidigungsministerium von 9861 toten, russischen Soldaten die Rede, welche seit Beginn des Kriegs gestorben sein sollen, wie aus einer archivierten Version des Textes hervorgeht. Das wären deutlich mehr als die 498 Toten, die Moskau offiziell bestätigt hat.

Später erklärt die Zeitung, dass es sich bei den Zahlen um einen Hacker-Angriff gehandelt habe. Die ukrainische Seite spricht aktuell von mehr als 15.000 gefallenen russischen Kämpfern. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update 11.50 Uhr: Russische Vorräte vermutlich bald aufgebraucht

Russische Einheiten haben nach Angaben des ukrainischen Generalstabes weiter Probleme mit der Sicherung ihres Nachschubs für den Krieg in der Ukraine. Vorliegenden Informationen zufolge hätten die in der Ukraine operierenden Einheiten Munitions- und Lebensmittelvorräte für höchstens drei Tage. Ähnlich sei die Lage bei der Versorgung mit Kraftstoff, teilte der ukrainische Generalstab in seinem am Dienstag auf Facebook veröffentlichten Morgenbericht mit. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Weiter hieß es, ukrainische Streitkräfte griffen weiterhin russische Truppen an. Dabei seien sie in bestimmten Gebieten auch erfolgreich. Konkrete Details zu Bodenkämpfen wurden nicht genannt. Binnen 24 Stunden seien neun Ziele in der Luft von Einheiten der ukrainischen Luftwaffe, Luftabwehr und Bodentruppen getroffen worden, hieß es weiter. Insgesamt habe man zuletzt eine "erhöhte Aktivität" russischer Flugzeuge festgestellt.

In den Regionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine versuchten russische Einheiten weiter, mehr Gebiete einzunehmen und sich in bisher erreichten Stellungen festzusetzen. Die ukrainischen Verteidiger hätten 13 Angriffe abgewehrt und dabei militärische Technik, darunter 14 Panzer, zerstört.

Update 11.30 Uhr: Brände im Sperrgebiet rund im Tschernobyl

In dem Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine sind nach Angaben des Parlaments mehrere Brände ausgebrochen. An sieben Stellen brenne es, teilte die Rada in der Nacht zum Dienstag in Kiew mit. Sie berief sich in der Mitteilung auf Satellitendaten der Europäischen Raumfahrtagentur Esa.

Insgesamt soll bereits eine Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern in Flammen stehen. Russische Truppen haben das Gelände um das AKW vor rund einem Monat unter ihre Kontrolle gebracht. Dort kam es 1986 zum schwersten Atomunglück in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernkraft.

Die Feuer seien "wahrscheinlich durch die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation verursacht worden - nämlich durch Beschuss oder Brandstiftung", teilte die Rada mit. Das ließ sich nicht überprüfen. Allerdings kam es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Wald- und Flächenbränden. Zuvor war berichtet worden, dass die Geräte zur Strahlenmessung zumindest zeitweise nicht mehr funktionierten.

Rund um die Atomruine hatte es im Frühjahr 2020 bereits größere Brände gegeben. Damals versicherten die Behörden mehrmals, dass die Radioaktivität in den angrenzenden besiedelten Regionen unter den Grenzwerten liege und keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Update vom 22.3.2022, 6.25 Uhr: Weiterer Anschlag abgewendet

Präsident Wolodymyr Selenskyj soll einem weiteren Anschlag entgangen sein. Die ukrainische Spionageabwehr habe das Attentat noch rechtzeitig vereiteln können. Russische Saboteure, angeführt von einem Mitglied des Geheimdienstes, seien demnach in Uschgorod festgenommen worden, heißt es vonseiten der Agentur "Unian". Die Männer seien mit dem Anschlag auf Selenskyj sowie mit weiteren Sabotageakten im Regierungsviertel Kiews beauftragt worden. Getarnt als Angehörige der Territorialeinheiten wollten sie wohl in die Hauptstadt vordringen. Die Informationen zum versuchten Attentat lassen sich aktuell aber nicht unabhängig überprüfen.

Am Montagvormittag hatten weitere Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern stattgefunden, das Gespräch soll rund eineinhalb Stunden gedauert haben. Heute sollen Arbeitsgruppen die Verhandlungen fortführen, erklärte David Arachamija, Fraktionsvorsitzender der ukrainischen Präsidentenpartei "Sluha Narodu". "Heute arbeiten wir den ganzen Tag über."

Präsident Selenskyj betonte am Abend abermals, keine von Russland gestellten Ultimaten akzeptieren zu wollen. Eine Besetzung von Städten wie Kiew, Charkiw oder Mariupol sei vollkommen inakzeptabel. Er plane stattdessen, jeden möglichen Kompromiss, der mit Russland verhandelt werde, dem ukrainischen Volk zur Abstimmung vorzulegen, da es sich dabei um „historische“ Veränderungen handeln werde. Ein Referendum solle dann die endgültige Entscheidung bringen.

Ukrainische Behörden meldeten zudem am Montagabend, dass russische Soldaten in Cherson auf Demonstranten geschossen hätten. So schrieb Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter: "In Cherson haben russische Kriegsverbrecher das Feuer auf unbewaffnete Menschen eröffnet, die friedlich gegen die Invasoren protestierten. Dies ist das hässliche Gesicht Russlands, eine Schande für die Menschheit." In einem dazugehörigen Video, das Kuleba postete, ist ein älterer Mann mit einer blau-gelben Armbinde zu sehen, der Schusswunden erlitten hat.

Russland rechtfertigte unterdessen die Attacke auf ein Einkaufszentrum in Kiew mit der Behauptung, das ukrainische Militär hätte dieses als Waffendepot genutzt. Zudem kündigte Igor Konaschenkow, Sprecher des Verteidigungsministeriums, an, die Angriffe mit der Hyperschall-Rakete "Kinschal" fortsetzen zu wollen.

Update 12.10 Uhr: Mehrere Tote bei Angriff auf Einkaufszentrum

Bei dem Beschuss mehrerer Gebäude und eines Einkaufszentrums in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in der Nacht zum Montag acht Menschen getötet worden. Zuvor war von vier Toten die Rede gewesen. Russische Truppen hätten Raketen eingesetzt, teilte die Behörde weiter mit. Das ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Bilder und Videos von der Angriffsstelle am nordwestlichen Stadtrand zeigten große Verwüstung. In dem Einkaufszentrum waren etwa herumliegende Schaufensterpuppen zu sehen und Einsatzkräfte, die den Brand löschen und Trümmerteile beseitigen. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge wurden zudem sechs Wohnhäuser, zwei Schulen und ein Kindergarten beschädigt. Der Zivilschutz teilte mit, dass der Brand am Mittag gelöscht wurde. Ein Mensch sei zudem verletzt worden.

Aus dem Hafen der Stadt Berdjansk sind unterdessen nach Berichten des ukrainischen Militärs fünf mit Getreide beladene Schiffe "verschwunden". Die mit mehreren zehntausend Tonnen beladenen Frachter seien von russischen Schleppern aus dem Hafen bugsiert worden und in unbekannter Richtung weggefahren, berichtete am Montag die "Ukrajinska Prawda". Die Berichte ließen sich nicht von unabhängiger Seite prüfen. Das vom russischen Militär kontrollierte Berdjansk liegt am Asowschen Meer, unweit der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol.

Der Kreml sieht derzeit weiter keine Voraussetzung für ein Treffen des russischen und des ukrainischen Präsidenten zu Friedensverhandlungen. "Sie haben einfach nichts zum Festklopfen, keine Vereinbarungen, die sie festhalten könnten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Für ein Treffen müssten "Hausaufgaben" gemacht und die Ergebnisse der Verhandlungen vereinbart werden, bevor sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj treffen könnten.

Bisher sei das nicht in Sicht, es brauche mehr Dynamik von ukrainischer Seite, meinte Peskow. "Diejenigen, die können, sollten ihren Einfluss auf Kiew nutzen, um Kiew verhandlungsbereiter, konstruktiver bei diesen Verhandlungen zu machen."

Die "internationalen Strukturen" sollten auch Druck auf die Ukraine ausüben, damit mehr Menschen über die humanitären Korridore umkämpfte Städte verlassen könnten - "falls natürlich das offizielle Kiew irgendwelche Macht über die nationalistischen Einheiten hat", sagte Peskow. Russland behauptet immer wieder, nationalistische Kämpfer in der Ukraine würden die Korridore sabotieren. Die Ukraine wiederum wirft russischen Truppen vor, die Zivilisten auf der Flucht zu beschießen.

Update vom 21.3.2022, 7 Uhr: Russland stellt Ultimatum für Mariupol

Russland hat die ukrainischen Truppen in Mariupol am späten Sonntagabend dazu aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die besonders schwer von Kämpfen betroffene Hafenstadt am Montagvormittag zu verlassen. Dazu solle zwischen 10 und 12 Uhr Moskauer Zeit (8 bis 10 Uhr MEZ) ein Korridor eingerichtet werden, teilte Generalmajor Michail Misinzew am Sonntag der russischen Staatsagentur Tass zufolge mit.

Demzufolge schlug Russland der Ukraine einen Plan vor, wonach alle bewaffneten Einheiten der Ukraine die Stadt "ohne Waffen und Munition auf der mit der Ukraine vereinbarten Route verlassen sollten". Russland besteht demnach auf eine "förmliche schriftliche Antwort" seitens der Ukraine zu den Vorschlägen bis Montagmorgen um 5 Uhr Moskauer Zeit (3 Uhr MEZ). Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Reaktion auf die Pläne.

Laut Misinzew soll außerdem Zivilisten ermöglicht werden, die Stadt in Richtung Russland oder in ukrainisch kontrollierte Gebiete zu verlassen. Nach russischen Angaben befinden sich derzeit noch 130.000 Zivilisten in der Stadt. Der Stadtrat von Mariupol warf Moskau zuletzt vor, Zivilisten gegen ihren Willen nach Russland gebracht zu haben. Misinzew wiederum warf Kiew vor, die Zivilisten in Mariupol als Geiseln zu halten.

Die ukrainische Regierung hat das Ultimatum jedoch zurückgewiesen, wie am Montagmorgen bekannt wurde. "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk im Interview mit der "Ukrajinska Prawda". Diese Antwort sei der russischen Seite bereits übermittelt worden. Unterhändler beider Seiten sollen für Montag eine weitere Verhandlungsrunde angesetzt haben, meldet der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak.

Nach russischen Angaben wurden am Sonntag mehr als 16.400 Menschen aus den selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk nach Russland gebracht. Insgesamt seien seit dem 24. Februar 330.686 Menschen aus der Ukraine nach Russland gebracht worden.

Nach UN-Angaben sind mehr als 3,1 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Allein in Polen kamen bisher rund zwei Millionen Menschen an.

Update 21.15 Uhr: Russland setzt erneut Hyperschall-Rakete ein

Das russische Militär setzte eigenen Angaben nach abermals die Hyperschall-Rakete "Kinschal" (Dolch) ein. Ein Treibstofflager im Süden der Ukraine wurde demnach getroffen. Der Militärstützpunkt im Gebiet Mykolajiw sei aus dem Luftraum über der von Russland annektierten Halbinsel Krim angegriffen worden, sagte Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, in Moskau. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Am Samstag hatte Russland das erste Mal seit Beginn des Krieges über den Einsatz seiner neuen ballistischen Luft-Boden-Rakete "Kinschal" berichtet.

Beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses in Charkiw im Osten gab es ukrainischen Angaben zufolge Todesopfer - darunter sei ein neun Jahre alter Junge. In der Nacht zu Sonntag habe es mehrere Angriffe gegeben. Gebäude seien dabei in Brand geraten, teilte das Militär mit. Die Armee sprach von mindestens zwei Todesopfern, der Vize-Polizeichef des Gebiets Charkiw, Wjatscheslaw Markow, bei Facebook von fünf. Diese Zahl wurde auch im ukrainischen Fernsehen genannt. Angaben zu Opferzahlen und zu Angriffen in der Ukraine ließen sich auch am Sonntag nicht unabhängig überprüfen. Den Behörden der Stadt zufolge sind seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine vor mehr als drei Wochen allein in Charkiw 266 Zivilisten getötet worden.

Zu möglichen Opfern beim Angriff auf eine Kunstschule in Mariupol wurden zunächst keine Angaben gemacht. Unter den Menschen, die in dem Gebäude Schutz gesucht hatten, waren laut dem Stadtrat Frauen, Kinder und Ältere. Das Gebäude sei bei dem Angriff am Samstag zerstört worden, hieß es bei Telegram. "Menschen liegen noch immer unter den Trümmern." Der Stadtrat machte russische Truppen für den Angriff verantwortlich. Nach einem Raketenangriff auf eine Kaserne in Mykolajiw im Süden der Ukraine sollen Helfer am Samstag mindestens 50 Tote aus den Trümmern geborgen haben. Insgesamt hätten rund 200 Soldaten in dem Gebäude geschlafen, als die Raketen einschlugen, berichtete die "Ukrajinska Prawda". Auch um die nordukrainische Stadt Tschernihiw gibt es nach Militärangaben aus Kiew weiter schwere Gefechte.

"Wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, diesen Krieg zu stoppen": Bereit für direkte Verhandelung mit Putin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut seine Bereitschaft zu persönlichen Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin über ein Ende des Kriegs in seinem Land unterstrichen. "Ich bin bereit für Verhandlungen mit ihm", sagte Selenskyj am Sonntag (20. März 2022) dem US-Sender CNN laut Übersetzer. "Wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, diesen Krieg zu stoppen, dann denke ich, dass wir sie ergreifen müssen." Sollten alle Friedensbemühungen scheitern, "würde es bedeuten, dass dies ein dritter Weltkrieg ist".

Selenskyj machte deutlich, dass die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine sowie ihre Unabhängigkeit nicht zur Verhandlung stehen könnten. Von westlichen Staats- und Regierungschefs forderte der ukrainische Präsident Sicherheitsgarantien für sein Land.

Selenskyj zeigte in der CNN-Sendung ein Video, das erschütternde Kriegsszenen in der Ukraine zeigte, zugleich aber Optimismus verbreiten sollte. "Wir werden gewinnen, und es wird neue Häuser, neue Städte, neue Träume geben", hieß es in dem Video.

"Endlösung" für die Ukraine - Selenskyj vergleich Russland mit Nazi-Deutschland

Ebenfalls am Sonntag hat Präsident Selenskyj aber auch einen drastischen Vergleich für die russischen Pläne mit der Ukraine gewäh.t: In einer Video-Botschaft an Israel setzte er Russland mit Nazi-Deutschland gleich und warf dem Kreml einen Plan zur Auslöschung der Ukraine vor. "Hört darauf, was jetzt in Moskau gesagt wird: 'Endlösung', aber jetzt bereits in Bezug auf die ukrainische Frage", sagte der 44-Jährige am Sonntag in einem Video-Auftritt vor Knesset-Abgeordneten.

Das Staatsoberhaupt mit jüdischen Wurzeln erinnerte dabei an die sogenannte "Endlösung der Judenfrage", wie die Ermordung von Millionen Juden in Europa durch Nazi-Deutschland genannt wurde. Der vor etwas mehr als drei Wochen begonnene russische Einmarsch in die Ukraine sei dabei nicht nur eine "militärische Spezialoperation" - wie der Krieg in Russland bezeichnet wird. "Das ist ein großflächiger und hinterhältiger Krieg, der auf die Vernichtung unseres Volkes, unserer Kinder, unserer Familien, unseres Staates abzielt", sagte Selenskyj. Die Ukraine befinde sich damit in einer ähnlich prekären Situation, wie der jüdische Staat im Nahen Osten.

Im Hinblick auf die ständigen russischen Raketenangriffe sagte Selenskyj: "Jeder in Israel weiß, dass Ihre Raketenabwehr die beste ist. Jeder weiß, dass Ihre Waffen stark sind." Für ihn stelle sich daher die Frage, warum Israels Regierung bisher weder Waffen an Kiew geliefert noch sich den westlichen Sanktionen gegen Moskau angeschlossen habe.

Update vom 20.03.2022, 7.30 Uhr: Selenskyj spricht von "Bergen von Leichen"

Mit drastischen Worten über schwere russische Kriegsverluste hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videobotschaft an die Bevölkerung Russland gerichtet. "An den Brennpunkten besonders schwerer Kämpfe sind unsere vordersten Abwehrlinien mit Leichen russischer Soldaten praktisch überhäuft", sagte Selenskyj in der Nacht zum Sonntag.

"Und diese Leichen, diese Körper werden von niemandem geborgen", fuhr er fort. "Und über sie jagen sie neue Einheiten hinweg, irgendwelche Reserven, die die russischen Befehlshaber irgendwo sammeln." Er könne verstehen, das Russland über schier endlose Reserven an Soldaten und Militärgerät verfüge. "Aber ich möchte von den Bürgern Russlands wissen: Was hat man mit Ihnen in diesen Jahren getan, dass Sie Ihre Verluste nicht bemerkt haben?" Bisher seien bereits über 14.000 russische Soldaten getötet worden. "Das sind 14.000 Mütter, 14.000 Väter, Ehefrauen, Kinder, Verwandte, Freunde - und Ihnen fällt das nicht auf?"

Die ukrainische Darstellung zu den getöteten russischen Soldaten lässt sich nicht unabhängig überprüfen - ebenso wenig wie jene zu den eigenen militärischen Verlusten, die dieStaatsführung vor rund einer Woche auf etwa 1300 Soldaten bezifferte. Die russische Seite hat bislang offiziell nur knapp 500 Gefallene in den Reihen der eigenen Armee bestätigt.

Update vom 19.03.2022, 6 Uhr: Selenskyj fordert "sinnvolle Verhandlungen" - schwere Kämpfe am Flughafen Cherson

"Sinnvolle Verhandlungen über Frieden und Sicherheit für die Ukraine, ehrliche Verhandlungen und ohne Verzögerungen, sind die einzige Chance für Russland, seinen Schaden durch eigene Fehler zu verringern", sagte Selenskyj am späten Freitagabend in einer Videoansprache. Sollte die territoriale Unversehrtheit der Ukraine nicht wiederhergestellt werden, so werde Russland "ernsthafte Verluste" erleiden.

"Es ist an der Zeit, die territoriale Einheit und Gerechtigkeit für die Ukraine herzustellen", sagte er. "Ansonsten wird Russland derartige Verluste erleiden, dass es mehrere Generationen brauchen wird, um sich wieder aufzurichten." Selenskyj bekräftigte seine Forderung nach direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Friedenslösung.

Die Kriegsparteien führen seit dem 28. Februar Verhandlungen darüber, zuletzt beinahe täglich mittels Videoschalte. Während Moskau von erkennbaren Kompromissen vor allem bei der Frage eines neutralen Status der Ukraine spricht, sieht Kiew keine größeren Fortschritte. Russland strebt neben der Neutralität der Ukraine unter anderem eine Demilitarisierung des Landes an. Die Ukraine wiederum fordert neben einer sofortigen Waffenruhe den Abzug der russischen Truppen sowie anschließende konkrete Sicherheitsgarantien.

Ukrainischer Parlamentschef betont rote Linien für Verhandlungen

Die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine sowie ihre staatliche Unabhängigkeit sind und bleiben für Kiew die sogenannten roten Linien bei den aktuellen Friedensverhandlungen mit Russland. Diese seien "unverrückbar", betonte Parlamentspräsident Stefantschuk in einem Beitrag auf der Webseite der Obersten Rada. Daher könne es nur ein Ergebnis geben: "Das ist unser Sieg." Auf dem Weg dorthin gehe man "Schritt für Schritt" die wichtigen Punkte an. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung", schrieb Stefantschuk.

US-Verteidigungsminister: Russen machen militärische Fehler

Das russische Militär hat nach Ansicht von US-Verteidigungsminister Austin taktische Fehler im Ukraine-Krieg gemacht. Es habe eine "Reihe von Fehltritten" gegeben, sagte Austin am Freitag in einem Interview des US-Senders CNN während seiner Reise nach Bulgarien. Russlands Armee habe in der Ukraine Rückschläge erlitten. "Sie hatten sich vorgestellt, dass sie schnell vorankommen und sehr schnell die Hauptstadt einnehmen würden, aber sie waren nicht in der Lage, das zu tun", sagte Austin. Außerdem setzten die Russen taktische Informationen nicht gut ein. Aus dem Pentagon heißt es immer wieder, dass das russische Militär in der Ukraine kaum Fortschritte mache.

Schwere Kämpfe um Flughafen bei Cherson

Der Flughafen Tschornobajewka bei Cherson im Süden der Ukraine steht nach ukrainischer Darstellung weiterhin im Mittelpunkt erbitterter Kämpfe. "Wir haben sie dort schon wieder getroffen", schrieb am Samstag Olexij Arestowitsch, Berater des Büroleiters von Präsident Selenskyj, auf Facebook mit Blick auf die russischen Truppen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten das russische Militär an diesem Flughafen bereits sechs Mal überfallen und dem Gegner dort schwere Verluste zugefügt. Dies ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

EU-Kommission warnt vor Hungersnot in der Ukraine

Angesichts der Kämpfe in der Ukraine warnt die EU-Kommission vor einer Hungersnot in dem Land. "Die Menschen in den belagerten Städten sind apokalyptischen Zuständen ausgesetzt - keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung und kein Ausweg", sagte der für humanitäre Hilfe und Krisenschutz zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic der "Welt am Sonntag". Die humanitäre Krise in der Ukraine sei heute schon kritisch, könne aber noch schlimmer werden.

Ringen um Rettung von Zivilisten aus Brennpunkten bei Kiew

Nach der Rettung von mindestens 50.000 Zivilisten aus Kampfgebieten nördlich und nordwestlich der Hauptstadt Kiew bemühen sich die ukrainischen Behörden nunmehr um die Evakuierung der meistgefährdeten Brennpunkte. "Die Besatzungstruppen erlauben uns nicht, die Evakuierung aus den Brennpunkten fortzusetzen", teilte Olexij Kuleba, Leiter des humanitären Stabes der Region Kiew, in der Nacht zum Samstag auf Facebook mit. "Aber trotz des Zynismus des Feindes tun wir weiterhin alles, um das Leben unseres Volkes zu schützen."

In Absprache mit der russischen Seite sind in den vergangenen Tagen wiederholt sogenannte Fluchtkorridore geöffnet worden, über die Zivilisten umkämpfte Städte und Ortschaften verlassen konnten. Die Vereinbarungen wurden jedoch nicht immer eingehalten, Zivilisten gerieten immer wieder unter Beschuss.

Was bringt der Tag?

In Deutschland sind in mehreren Städten Friedenskundgebungen und Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine geplant. US-Verteidigungsminister Austin setzt seinen Besuch in Bulgarien fort und will mit Ministerpräsident Kiril Petkow unter anderem über die Lage in der Ukraine sprechen.

Update 17.20 Uhr: Agenten Putins planen offenbar Sabotage in Deutschland

Der russische Militärgeheimdienst GRU soll einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Focus" potenzielle Angriffsziele in Deutschland ausspionieren. Ein Ziel einer möglichen Sabotage soll die Bundesnetzagentur sein. "Das Bundesamt für Verfassungsschutz untersucht derzeit erstzunehmende Hinweise auf Objekte in Berlin und Sachsen, die im Kriegsfall von Spezialkräften der russischen Armee attackiert werden könnten", heißt es beim "Focus".

Bei den Zielen soll es sich um Einrichtungen der Bundesnetzagentur handeln. Diese sollen im Kriegsfall von Putins Agenten attackiert werden können. Der Autor des Nachrichtenmagazins beruft sich auf Sicherheitskreise und berichtet von möglichen Angriffen auf die Telekommunikation und Energieversorgung wie Strom und Gas.

Ausgelöst wurde die Untersuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz durch die Festnahme einer russischen Sabotage-Einheit, die vor etwa zwei Wochen in der Ukraine gefasst wurde. "Im Gepäck der Männer fand man Aufzeichnungen und Koordinaten, die auf deutsches Gebiet führten. Auf einem Zettel war die kleine Gemeinde Markersdorf im Landkreis Görlitz vermerkt, wo es einen Standort der Bonner Bundesnetzagentur gibt", heißt es beim "Focus".

Geheimdienst-Experte Erich Schmidt-Eenboom sagt im Interview mit dem "Focus": "Die skrupellosen Planungen des russischen Militärgeheimdienstes zu möglichen Sabotageaktionen in Deutschland sind der bisherige Höhepunkt des zweiten Kalten Krieges, den Putin ausgerufen hat."

Update 11.15 Uhr: Russland mit will Anzeigen Soldaten rekrutieren

Das russische Verteidigungsministerium wirbt offenbar in mehreren Städten des Landes für den Krieg gegen die Ukraine – unter anderem mit Plakaten an Bushaltestellen. Ein Journalist hatte ein entsprechendes Foto auf Twitter veröffentlicht. Auf dem Plakat steht auf Russisch: "Es gibt einen Job zu erledigen." Außerdem enthält die Anzeige einen Online-Link, der auf die Homepage des Verteidigungsministeriums führt. Dort können sich Freiwillige als Soldaten melden.

Unterdessen gibt es weitere Attacken in Kiew: Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden. Unter den Verwundeten im Stadtteil Podil seien vier Kinder, sagte Klitschko am Freitag in einem Video, das er auf Telegram veröffentlichte. Russische Truppen hätten Wohnhäuser, Kindergärten und eine Schule beschossen. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Erst am Donnerstag waren im Osten von Kiew ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden, als Behördenangaben zufolge Trümmer einer abgefangenen Rakete ein Hochhaus trafen. Die Ukraine wirft Russland vor, gezielt auch Zivilisten anzugreifen. Die russische Regierung bestreitet das.

Moskau hat nach Einschätzung der britischen Geheimdienste angesichts seines stockenden Vormarsches in der Ukraine Probleme, die eigenen Truppen mit Lebensmitteln oder Benzin zu versorgen. Dass Russland keine Kontrolle über den Luftraum habe und sich kaum über unbefestigtes Gelände bewege, verhindere, dass die russische Armee effektiv mit dem Nötigsten versorgt werden könne, hieß es in der Nacht zum Freitag in einem Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums. Die Gegenangriffe ukrainischer Kräfte zwängen Russland dazu, viele Soldaten dafür einzusetzen, ihre eigenen Versorgungswege zu verteidigen. Dies schwäche die russische Kampfstärke deutlich, hieß es.

Update 10.50 Uhr: Wachsam sein vor Einsatz von Chemiewaffen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zufolge sollten die Verbündeten genau verfolgen, ob Russland den Einsatz chemischer Waffen plant. "Wir haben die sehr gefährliche Rhetorik Russlands gesehen, nukleare Rhetorik, aber auch die falschen Anschuldigungen gegen die Ukraine und die Nato-Verbündeten, dass wir den Einsatz chemischer Waffen vorbereiten. Das ist absolut falsch", sagte Stoltenberg am Freitagmorgen im Deutschlandfunk.

"Aber natürlich müssen wir wachsam sein und sehr genau verfolgen, was Russland tut, ob es eine Art Operation unter falscher Flagge plant, die auch den Einsatz chemischer Waffen beinhaltet." Russland habe schon früher chemische Kampfstoffe eingesetzt und dem Assad-Regime in Syrien den Einsatz chemischer Waffen erleichtert.

Update vom 18.3.2022, 6.30 Uhr: Viele Tote bei Beschuss von Schule

Nach dem schweren Angriff russischen Truppen auf eine Schule und ein Gemeindezentrum in der ukrainischen Stadt Merefa berichtet der Bürgermeister von mehr als 20 Todesopfern. Russische Soldaten sollen die Schule am Donnerstag beschossen haben, zunächst war aber unklar, wie viele Tote es dabei gab. Auch in Charkiw sollen über 20 Menschen getötet worden sei. Die Staatsanwaltschaft der Region veröffentlichte auf Facebook entsprechende Aufnahmen.

In der Hafenstadt Mariupol wird unterdessen von Tag zu Tag das schreckliche Ausmaß der Attacken deutlicher: Rund 80 Prozent der Häuser und Wohnungen seien bereits zerstört worden, 30 Prozent davon könnten nicht mehr aufgebaut werden, wie örtliche Behörden berichten. "Täglich werden durchschnittlich 50 bis 100 Bomben auf die Stadt geworfen. Die Verwüstung ist enorm", so der Stadtrat.

Nach der Bombardierung eines Theaters in Mariupol herrscht weiterhin Unklarheit, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Angriffs im Gebäude befunden haben. Zunächst war die Rede von hundert, später von tausend Menschen. Nun korrigierte der ukrainische Abgeordnete Serhij Taruta die Zahl noch einmal nach oben: Demnach sollen sogar 1300 Einwohner dort Unterschlupf gesucht haben und verschüttet worden sein.

Laut der Abgeordneten Olga Stefanyschyna wurden bisher 130 Menschen aus den Trümmern gerettet. Es stehe aber noch immer nicht fest, wie viele Verletzte und Tote es gibt. Rettungskräfte kämen nicht zum Theater durch. "Niemand räumt die Trümmer weg", so Stefanyschyna.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat die Angriffe scharf kritisiert: "In Mariupol zeigt sich mit welch abscheulichen Mitteln der Krieg geführt wird. Was für ein militärisches Ziel ist eine Geburtsklinik mit schwangeren Frauen? Was für ein militärisches Ziel ist ein Theater?"

Das Pentagon berichtet unterdessen, dass die russischen Truppen nun verstärkt zivile Einrichtungen und Gebäude attackieren würden. Außerdem sei eine nachlassende Moral unter den Soldaten zu beobachten: "Wir haben keinen Einblick in jede Einheit und jeden Standort. Aber wir haben sicherlich anekdotische Hinweise darauf, dass die Moral in einigen Einheiten nicht hoch ist", sagte ein Beamter der US-Regierung.

Update 12.45 Uhr: Russische Soldaten sollen Schule zerstört haben

Russische Truppen sollen eine Schule sowie ein Kulturhaus in der Stadt Merefa angegriffen und zerstört haben, dabei habe es mehrere Verletzt gegeben. Auch die Angriffe im Gebiet Cherson dauern an, die Strom-, Wasser- und Gasversorgung sei mittlerweile fast komplett unterbrochen worden. Lebensmittel und Medikamente werden knapp.

Nach der Bombardierung eines Theaters in Mariupol wurde der Eingang zum Gebäude durch Trümmer versperrt. Russische Truppen sollen das Gebäude am frühen Donnerstagmorgen attackiert haben, in dem rund 1000 Personen zuvor Schutz gesucht hatten. Nun wurde bekannt, dass der Luftschutzkeller dem Angriff standgehalten habe, wie der ukrainische Parlamentsabgeordnete Serhij Taruta auf Facebook schrieb.

Die Befreiung der verschütteten Personen laufe noch, Taruta meldete jedoch, dass die eingeschlossenen Bewohner überlebt hätten. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Informationen bisher aber nicht, seit dem Angriff gab es keine Angaben über Verletzte oder Todesopfer.

Serhij Orlow, stellvertretender Bürgermeister der Hafenstadt, berichtet von katastrophalen Zuständen vor Ort: Einige Einwohner könnten sich noch privat aus Brunnen mit Wasser versorgen, andere würden das Heizungswasser aus den mittlerweile defekten Heizkörpern nutzen. "Manche sagen auch, dass sie es aus Pfützen nehmen. Als es Schnee gab, haben sie den geschmolzen." Zwischen 80 und 90 Prozent der Stadt sei mittlerweile durch die Angriffe getroffen worden, schätzt Orlow. "Kein einziges Gebäude ist unbeschädigt."

Update 10 Uhr: Emotionale Ansprache von Selenskyj im Bundestag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Videoansprache an die Bundestagsabgeordneten um mehr Hilfe für sein Land gebeten. Die Menschen in der Ukraine wollten frei leben und sich nicht einem anderen Land unterwerfen, sagte Selenskyj am Donnerstag laut Übersetzung in einer Videobotschaft an die Abgeordneten des Bundestags. In seinem Land seien nun Zivilisten und Soldaten wahllos Ziel russischer Angriffe. "Wieder versucht man in Europa, das ganze Volk zu vernichten", sagte er laut Übersetzung. Die Bundestagsabgeordneten waren vor der Rede aufgestanden und begrüßten den auf einer Videoleinwand zugeschalteten Selenskyj mit Applaus.

Selenskyj wandte sich "im Namen aller Europäer" an die Abgeordneten: Die russische Armee würde bei ihren Angriffen sowohl das ukrainische Militär als auch Zivilisten attackieren. "Sie zerstören alles." Er plädierte dafür, dass für einen sicheren Luftraum eine Luftbrücke errichtet werden solle.

Zudem wiederholt er seine Forderung nach einer Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. Denn: "Es fällt uns schwer, ohne die Unterstützung der Welt zu leben. Achtzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ist die historische Verantwortung wert?"

Abschließend wandte er sich direkt an Olaf Scholz, mit dem Selenskyj seit Kriegsbeginn regelmäßig in Kontakt steht: "Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Zeigen Sie Führungsstärke. Bitte helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen."

Für seine emotionale Ansprache erntete der ukrainische Präsident Applaus im Bundestag. Als Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, anschließend jedoch nahtlos zur Tagesordnung und der Diskussion um die Impfpflicht übergehen wollte, wurden Buhrufe laut.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte bereist vor der Anspache Selenskyjs kritisiert, dass der Zeitrahmen zu knapp bemessen sei und eine anschließende Aussprache nötig wäre.

Update 9 Uhr: Selenskyj spricht heute im Bundestag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich am Donnerstag um 9 Uhr in einer Videoansprache an die Abgeordneten des Bundestags wenden. Selenskyj hielt solche Ansprachen unter anderem auch schon im US-Kongress und im EU-Parlament.

Es wird erwartet, dass Selenskyj Deutschland zu weiterer finanzieller Unterstützung und zu Waffenlieferungen auffordern wird. Für die Rede sind 20 Minuten vor dem Beginn der regulären Sitzung vorgesehen. Eine Aussprache gibt es anschließend nicht. Doch genau daran gibt es nun Kritik von mehreren Seiten: Die CDU/CSU und der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatten eine Regierungserklärung von Scholz gefordert. Dass Selenskyj nur 20 Minuten eingeräumt werden und seine Ansprache anschließend nicht weiter diskutiert wird, wird ebenfalls moniert.

"Das ist eine krasse Fehlentscheidung, die zeigt, mit wie wenig Gespür die Koalitionsfraktionen auf den verbrecherischen Angriffskrieg blicken. Es wäre angemessen gewesen, zumindest eine vereinbarte Debatte zu führen. Wir müssen diese Woche den Fokus stärker auf den brutalen Völkerrechtsbruch richten, der sich direkt vor der Haustür der EU ereignet", sagte der parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, Friedrich Merz, vorab.

Update vom 17.3.2022, 6.45 Uhr: Theater in Mariupol bombardiert

In der Hafenstadt Mariupol soll nach ukrainischen Angaben ein Theater von russischen Truppen bombardiert und dadurch komplett zerstört worden sein. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich darin laut Informationen des örtlichen Stadtrats rund tausend Menschen befunden, zunächst war die Rede von etwa hundert Personen. Der Stadtrat korrigierte die Angaben später und schrieb zudem auf Telegram: "Wir werden das niemals verzeihen."

Außenminister Dmytro Kuleba twitterte: "Ein weiteres entsetzliches Kriegsverbrechen in Mariupol. Heftiger russischer Angriff auf das Drama-Theater (...) Die Russen müssen gewusst haben, dass dies ein ziviler Unterschlupf war.“ Auch die Stadtverwaltung Mariupols meldete sich daraufhin mit einem Statement bei Telegram: "Es ist noch immer unmöglich, das Ausmaß dieser furchtbaren und unmenschlichen Tat zu erfassen."

Das Theater soll über einen Schutzkeller verfügen, weshalb etliche Menschen in dem Gebäude Unterschlupf gesucht hatten. Wie viele Menschen dabei getötet oder verletzt wurden, ist bisher jedoch unklar. Aktuell kursieren Satellitenbilder im Internet, die das Theater von oben sowie einen Schriftzug auf dem Boden zeigen. Demnach wurde in großen weißen Buchstaben das Wort "Kinder" geschrieben. Ob die Aufnahmen echt sind, ließ sich bisher nicht bestätigen.

Auf Twitter wird behauptet, dass der Schriftzug russischen Angreifern als Hinweis zur Zielerfassung gedient habe. Eine andere Vermutung ist, dass die Bewohner Mariupols russische Angreifer damit warnen wollten, nicht auf das Theater zu schießen, da sich darin auch Kinder befanden. Russland dementierte, für den Angriff verantwortlich zu sein und gab der Ukraine die Schuld daran.

Am Donnerstagmorgen meldete Wadim Bojchenko, Bürgermeister von Mariupol, dass mittlerweile Zivilisten in Privatautos aus der Stadt gelassen werden, Mariupol aber weiterhin unter Beschuss stehe. Die Ukraine wirft Russland zudem vor, dass Soldaten auf einen Hilfskonvoi geschossen hätten, in dem sich Flüchtlinge befanden.

In der Region Cherson droht unterdessen eine humanitäre Katastrophe: "Wegen der vorübergehenden Besatzung fehlt es den Menschen in den Siedlungen, vor allem den kleineren, an Medikamenten und teilweise an Nahrungsmitteln. Aufgrund des aggressiven Vorgehens und des Beschusses der russischen Besatzer ist es nicht möglich, Waren aus anderen Regionen der Ukraine zu liefern", berichtet Ljudmyla Denisowa , Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments.

In Tschernihiw sollen russische Soldaten zudem mindestens zehn ukrainische Zivilisten erschossen haben, die vor einem Lebensmittelladen anstanden, um Brot zu kaufen.

Update 17.15 Uhr: Einsatz von Massenvernichtungswaffen in der Ukraine

Die US-Regierung hat Russland vor dem Einsatz chemischer oder biologischer Waffen in der Ukraine gewarnt. Dies würde für Moskau "Folgen" haben, warnte Joe Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Mittwoch in einem Gespräch mit dem russischen Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew.

Das Weiße Haus erklärte, Sullivan habe deutlich gemacht, dass die USA die Ukraine weiterhin unterstützen würden, zu weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland bereit seien und auch die Verteidigung der osteuropäischen Nato-Staaten weiter stärken würden.

Falls Russland "ernsthaft" an einer diplomatischen Lösung interessiert sei, sollte es aufhören, "ukrainische Städte und Dörfer zu bombardieren", sagte Sullivan der Mitteilung zufolge weiter. Aus Moskau wiederum hieß es nach dem Gespräch, Russland habe die USA mit Nachdruck aufgefordert, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden.

Auch die Unterstützung der Einreise ausländischer Kämpfer in die Ukraine müsse gestoppt werden. Solche Schritte führten nur zu einer Eskalation der Lage, sagte Patruschew der Agentur Tass zufolge.

Update 11.25 Uhr: Neutralität der Ukraine werde "ernsthaft diskutiert"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow berichtet, dass Russland und die Ukraine im Zuge der erneuten Friedensverhandlungen auf einem guten Weg seien. Die Gespräche sollen derzeit laufen. Eine Einigung über entsprechende Formulierungen stehe kurz bevor, konkret gehe es dabei vor allem um die Anerkennung der Ukraine als neutralen Staat. Darüber werde nun "ernsthaft diskutiert". Das sagte Lawrow im Interview mit dem russischen Nachrichtenportal "RBK". Die Verhandlungen seien zwar nicht "einfach": "Dennoch besteht eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erzielen."

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor bereits davon gesprochen, dass die Forderungen Russlands mittlerweile realistischer seien. Eine Bestätigung von Lawrows Aussagen vonseiten der Ukraine gibt es bisher aber nicht.

Gleichzeitig häufen sich aber neue Berichte über Angriffe in Saporischschja und Mariupol: Nach ukrainischen Angaben haben russische Soldaten einen Bahnhof in Saporischschja mit Raketen attackiert. Dort befinden sich mittlerweile auch etliche Menschen, die zuvor aus der umkämpften Stadt Mariupol geflohen waren. "Erstmals sind zivile Objekte in Saporischschja angegriffen worden", schrieb Gouverneur Alexander Staruch.

Aus Mariupol kam bereits am Morgen die Meldung, dass die russische Armee in einem Krankenhaus sowohl Angestellte als auch rund 400 Anwohner als Geiseln gefangen halten soll. "Und jetzt wird aus dem Krankenhaus heraus geschossen“, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einem Video.

mit dpa