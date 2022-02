Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr gworden: In der Ukraine hat der Krieg begonnen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht zum Donnerstag (24. Februar 2022) den Befehl für einen Auslandseinsatz der russischen Armee in der Ukraine gegeben. Die Kämpfe in der Ukraine toben heftig, während Wladimir zu Verhandlungen bereit sein soll.

Die EU hat Sanktionen beschlossen, unter anderem wurden Konten von Putin und Russlands Außenminister Lawrow eingefroren. Die Nato verstärkt ihre Truppen in Osteuropa.

Update 9.26 Uhr: Präsident Selenskyj stellt Forderung an die EU

Angesichts des russischen Angriffs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Aufnahme seines Landes in die EU gefordert. "Es ist ein entscheidender Moment, um die langjährige Diskussion ein für alle Mal zu beenden und über die Mitgliedschaft der Ukraine in der #EU zu entscheiden", twitterte Selenskyj. Er habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel über "weitere wirksame Hilfe" sowie den "heldenhaften Kampf der Ukrainer für ihre freie Zukunft" diskutiert.

Eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine galt bisher immer als ausgeschlossen. Ein solcher Schritt dürfte zudem nach Ansicht von Experten eine Einigung mit Russland unmöglich machen.

Die Frage einer Annäherung an die EU war Auslöser der Massenproteste auf dem zentralen Kiewer Platz Maidan. Sie führten 2014 zum Sturz des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. In der Folge annektierte Russland die Schwarzmeerhalbinsel Krim, in der Ostukraine brach Krieg aus.

Update 8.50 Uhr: Hochhaus in Kiew getroffen - "Russland vollständig isolieren"

Bei schweren Angriffen russischer Truppen in der Ukraine ist ein Hochhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen worden. Bilder von dem Hochhaus zeigten deutlich sichtbar einen Einschlag in oberen Stockwerken. Mindestens vier Etagen auf einer Seite des Hauses wurden dabei zerstört. Es stieg Rauch auf. Unklar war zunächst, was genau vorgefallen war und ob es Opfer gab.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba veröffentlichte bei Twitter ein Foto des getroffenen Hochhauses. «Kiew, unsere schöne, friedliche Stadt hat eine weitere Nacht unter Beschuss von russischen Bodentruppen und Raketen überlebt», schrieb er dazu. "Ich fordere die Welt auf: Russland vollständig isolieren, Botschafter ausweisen, Ölembargo, die russische Wirtschaft zerstören", schrieb Kuleba. "Stoppt russische Kriegsverbrecher!"

Update 7.44 Uhr: Selenskyj meldet sich mit neuer Videobotschaft - "werden Waffen nicht niederlegen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem neuen Video aus der Hauptstadt Kiew gemeldet und Russland den Kampf angesagt. Die ukrainische Armee werde die Waffen nicht niederlegen, sie werde sich verteidigen, sagte der übernächtigt wirkende Staatschef auf der Straße in Kiew am Samstag.

Er wünsche "allen einen guten Morgen", sagte er mit einem Lächeln. Er wolle kursierende Falschnachrichten widerlegen, wonach er das Land verlassen habe. "Ich bin hier." Das Land müsse verteidigt werden. "Ruhm der Ukraine!" Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor die ukrainische Armee aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Das zeichnete sich nicht ab.

Update 7.05 Uhr: Selenskyj lehnt US-Angebot zur Flucht ab und meldet sich mit neuer Videobotschaft

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat laut US-Angaben ein Angebot der Regierung in Washington abgelehnt, ihn aus Kiew in Sicherheit zu bringen. Selenskyj habe ein entsprechendes Angebot mit den Worten abgelehnt: "Der Kampf ist hier, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit", heißt es aus US-Geheimdienstkreisen.

Der ukrainische Präsident habe optimistisch gewirkt, erklärte demnach ein ranghoher US-Geheimdienstbeamter mit Kenntnis von dem Gespräch.

Update 6.35 Uhr: Ukraine meldet erste Straßenkämpfe in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kommt es nach ukrainischen Behördenangaben zu ersten Straßenkämpfen mit russischen Truppen. Die Bevölkerung wurde am frühen Samstagmorgen aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen und sich dort zu verschanzen. Die Menschen sollten sich demnach nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten oder Balkone betreten, um nicht von Kugeln oder möglichen Trümmerteilen getroffen zu werden.

"Wenn Sie zuhause sind, dann gehen sie nicht ans Fenster, gehen sie nicht auf die Balkone", heißt es in der Verlautbarung.

Update 6 Uhr: Russische Luftlandeoperation auf Militärflughafen bei Kiew

Mit einer Luftlandeaktion versuchen russische Truppen dem Anschein nach, den Militärflughafen Wassylkiw südlich von Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen. Bei den heftigen Kämpfen seien ukrainische Soldaten getötet und verletzt worden, sagte die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Natalija Balassynowytsch, in der Nacht zu Samstag ukrainischen Medien. Es seien viele russische Fallschirmjäger gelandet. «Wir haben Verluste. Wir haben viele Verletzte. Es sind leider 200», sagte sie. Der Luftwaffenstützpunkt liegt etwa 40 Kilometer vom Kiewer Zentrum entfernt.

Am Donnerstag hatte es einen ähnlichen Landeversuch auf dem Flugplatz Hostomel nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt gegeben, der aber nach Kiewer Armeeangaben abgewehrt wurde. Bei den Kämpfen um Wassylkiw gab die ukrainische Armee an, eine russische Transportmaschine vom Typ Iljuschin Il-76 mit Fallschirmjägern abgeschossen zu haben. «Rache für Luhansk 2014», schrieb Generalstabschef Walerij Saluschnyj auf Twitter.

Zu Beginn der Kämpfe in der Ostukraine 2014 hatten die von Russland angeleiteten Separatisten eine ukrainische Militärmaschine des gleichen Typs abgeschossen. Damals waren 49 ukrainische Soldaten getötet worden.

Update 5.50 Uhr: Führung in Kiew in Kontakt mit Moskau wegen Verhandlungen

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist die Führung in Kiew mit Moskau in Kontakt wegen möglicher Gespräche. Das teilte der Sprecher von Wolodymyr Selenskyj am späten Freitagabend in Kiew mit. Die Ukraine sei immer bereit gewesen zu Gesprächen über eine Einstellung der Kämpfe und über einen Frieden. «Unmittelbar in diesen Stunden führen die Seiten Konsultationen über Ort und Zeit eines Gesprächsprozesses», schrieb Sprecher Serhij Nikiforow auf Facebook. Dagegen erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Ukraine habe Gespräche zunächst abgelehnt und die Frage auf Samstag verschoben.

Russland hatte zuvor Angebote Selenskyjs zu Verhandlungen angenommen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Nach russischen Vorstellungen soll die belarussische Hauptstadt Minsk der Treffpunkt sein. Dies ist für Kiew schwer annehmbar, weil Belarus Aufmarschgebiet für den russischen Angriff war.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bot sein Land als Gastgeber für russisch-ukrainische Friedensgespräche an. Beide Seiten hätten die Einladung bekommen und signalisiert, dass sie den Vorschlag erwägen, sagte ein Sprecher der Regierung in Budapest.

Update vom 26.02.2022 um 5.30 Uhr: Schüsse und Kämpfe in und um Kiew

Vom Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag Schüsse und Kämpfe gemeldet worden. Russische Truppen versuchten, das Heizkraftwerk Nr. 6 anzugreifen, teilte ein Amt für Behördenkommunikation mit. Die ukrainische Armee verteidige sich. Das Kraftwerk liegt im äußersten Nordosten der Millionenstadt auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro. Auch von anderen Stellen auf dem rechten Ufer gab es Berichte über Explosionen und Schüsse aus automatischen Waffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass russische Truppen in der Nacht einen Sturm auf die Hauptstadt versuchen wollten. Er rief die Bewohner auf, die Stadt zu verteidigen. Die russischen Truppen rücken vom Nordwesten und Nordosten auf Kiew vor. Heftige Kämpfe gab es den Angaben nach bei dem Ort Wassylkiw etwa 40 Kilometer südlich von Kiew. Dort gibt es einen Luftwaffenstützpunkt, den russische Truppen dem Anschein nach mit Fallschirmjägern erobern wollten. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen Angriff russischer Streitkräfte auf eine ihrer Stellungen in der Hauptstadt Kiew abgewehrt. Der nächtliche Angriff habe einem Posten auf der Kiewer Siegesstraße gegolten, erklärten die ukrainischen Landstreitkräfte in der Nacht zum Samstag auf ihrer Facebook-Seite. Die Siegesstraße ist eine Hauptverkehrsader der Hauptstadt. Nähere Angaben zum Ort der Gefechte machte die Armee nicht.

Russische Truppen haben außerdem in der Nacht eine Kaserne der ukrainischen Streitkräfte im Westen von Kiew beschossen. Das teilte die ukrainische Armee mit. Der Angriff sei zurückgeschlagen worden. Die Kaserne liegt etwa sieben Kilometer vom Zentrum der Millionenstadt entfernt. Fotos zeigten hellen Feuerschein über der Stelle der Kämpfe. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Explosionen und Schüsse zu hören.

Krieg in der Ukraine: Außerdem in der Nacht zum Samstag:

Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Freitag in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein - China enthielt sich.

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Das geht aus Rechtsakten hervor, die in der Nacht zum Samstag im EU-Amtsblatt veröffentlichten wurden.

Update 19.30 Uhr: Finnland denkt über NATO-Beitritt nach - Russland droht mit Konsequenzen

Das Russische Außenministerium hat verkündet, dass eine Annäherung Finnlands an die Nato "ernsthafte militärische und politische Folgen" hätte. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hatte am Freitag unter dem Eindruck der russischen Invasion in der Ukraine gesagt, ihr Land könne sich eine Aufnahme in die Nato vorstellen. Russland hingegen, so das russische Außenministerium, betrachte die Neutralität Finnlands als wichtigen Faktor für Sicherheit und Stabilität im Norden Europas.

Update 18 Uhr: Deutschland schickt weitere Truppen und Waffensysteme zum Schutz der NATO-Partner in Osteuropa

Deutschland wird weitere Soldaten und Material nach Osteuropa entsenden. Das hat Bundesverteidigungsministerin Chrstine Lambrecht am Freitagnachmittag erklärt. Das gemeinsame Ziel sei es, die Abschreckung zu verstärken und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Stop-Signal zu senden, so Verteidigungsministerin Christine Lambrecht gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. «Wir beobachten in der Nato mit großer Sorge, dass er in seiner gestrigen Kriegserklärung auch versteckt mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht hat. Aber wir zeigen durch Abschreckung, durch unsere Geschlossenheit und durch unsere klare Position, dass wir uns hiervon nicht einschüchtern lassen" , sagte die SPD-Politikerin. Und: «Ein Angriff auf einen Bündnispartner wäre ein Angriff auf uns alle, mit schrecklichen Folgen für Russland. Das weiß auch Putin."

Insgesamt reagiert Deutschland folgendermaßen:

Die Korvette "Erfurt" soll am Samstag von Wilhemshaven auslaufen in Richtung des Marineverbands "Standing Nato Maritime Group 1" in der Ostsee. Der Verband, an dem sich Schiffe nahezu aller Nato-Mitgliedsstaaten beteiligen, ist laut Bundeswehr vor allem für die Kontrolle und den Schutz wichtiger Seewege im Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee zuständig. Die Verstärkung der Nordflanke der Nato sei ein konkreter Ausdruck für die enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern, teilte die Marine mit.

Das Aufklärungsschiff "Alster" soll in der Ostsee "Auge und Ohr" sein. «Wir werden auch eine Fregatte und eine Korvette bereitstellen und wir bereiten mehr vor" , sagte Lambrecht. Man werde auch eine Fregatte zur Verfügung stellen, so die Verteidigungsministerin am Freitag.

Laut Informationen der dpa plant Deutschland auch, "Patriot"-Flugabwehrsyteme in die Slowakei zu bringen. Die Slowakei hätte auch gern einen von Deutschland geführten Nato-Gefechtsverband, wie es ihn in Litauen schon gibt. Deutschland wird sich aber - so der Planungsstand - zunächst wohl in Rumänien an einem von Frankreich angekündigten Nato-Verband beteiligen.

Derzeit stellt die Bundeswehr alleine 13.000 Soldat*innen bei der Nato Response Force in Osteuropa. "Wir sind in der Nato nach den USA der größte Truppensteller", sagte Christine Lambrecht mit Blick auf die Nato-Kräfte.

Update 16.50 Uhr: Verhandlungsangebot durch Russland - kommt es zu Gesprächen?

Russland hat der Ukraine eigenen Angaben zufolge ein Angebot für Verhandlungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk überreicht. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitagabend der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Die ukrainische Seite habe stattdessen Polens Hauptstadt Warschau als Verhandlungsort vorgeschlagen. Russland hatte am Donnerstag einen Militärangriff gegen die Ukraine begonnen. Die russische Armee drang am Freitag bis in die Hauptstadt Kiew vor.

Vor seinem Angebot hatte der Kreml bereits positiv auf zwei Gesprächsangebote des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj reagiert. Moskau habe den Vorschlag zu Verhandlungen über einen neutralen Status der Ukraine als Schritt in die richtige Richtung aufgenommen, sagte Peskow am Nachmittag. Die Mitteilung werde analysiert, Selenskyj als Präsident der Ukraine anerkannt, hieß es. «Natürlich, ja. (...) Er ist der Präsident der Ukraine."

Nach Kremlangaben ist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bereit, die Bedingungen zu schaffen für ein Treffen zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation.

Update 16 Uhr: Putin äußert sich live im TV

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstagnachmittag in einer Live-Schalte geäußert. In der Ausstrahlung erneuerte er seine Aussage, man wolle die Ukraine von "Neonazis" befreien. Die Ukrainieshce Armee rief er auf, die Macht in Kiew zu übernehmen. Laut Putin würden sich "nur die nationalistischen Elemente" gegen die russische Armee wehren. Putin beschuldigte ausländische Berater, vor allem aus den USA, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen, um zivile Opfer zu erzeugen und die Schuld dafür auf Russland zu schieben. Die ukrainische Regierung bezeichnete Putin als "Bande von Drogenabhängigen und Neonazis".

Update 15.25 Uhr: Bundesregierung will weitere Kräfte zur Verfügung stellen

Neben den beiden Kriegsschiffen, die die deutsche Bundeswehr verlegen will, bietet die Bundesregierung der Nato nun weitere Kräfte zur Unterstützung der Ostflanke an. Dabei geht es konkret um die Stationierung von Flugabwehrraketensystemen in Osteuropa, wie das Verteidigungsministerium meldet.

Zudem sollen die Ausgaben zum Zwecke der Verteidigung erhöht werden: Laut Informationen des "Spiegels" könnte eine Kompanie mit rund 150 Soldaten und mehreren Panzern entsendet werden.

Update 14.15 Uhr: Putin angeblich zu Gesprächen mit der Ukraine bereit

Wladimir Putin soll mittlerweile zu "hochrangigen Verhandlungen" mit der Ukraine bereit sein, wie das chinesische Außenministerium mitteilt. Der russische Präsident soll dies in einem Telefonat mit Staatspräsident Xi Jinping geäußert haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Putin zuvor schon um Friedensverhandlungen gebeten. "Lassen Sie uns am Verhandlungstisch Platz nehmen, um das Sterben der Menschen zu stoppen." Der Kremlsprecher Dmitri Peskow habe diesen Vorschlag begrüßt und angekündigt, eine russische Delegation nach Minsk zu schicken.

Gleichzeitig hatte der Kreml aber den westlichen Staaten mit Vergeltung für die gegen Russland verhängten Sanktionen gedroht. Peskow warnte vor "symmetrischen und asymmetrischen Gegenmaßnahmen" für den Westen.

Bei einem Angriff auf Mariupol im Süden der Ukraine sollen zudem 35 Zivilisten verletzt worden sein, darunter neun schwer. In Kiew wächst derweil die Sorge um Präsident Selenskyj: Obwohl er selbst von einem auf ihn geplanten Angriff der russischen Soldaten ausgeht, will er weiterhin in der Hauptstadt bleiben.

Laut der "Financial Times" plant die EU, das Vermögen von Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow einzufrieren. Die EU-Außenminister wollen noch am Freitag über diese mögliche Sanktion beraten.

Update 13.55 Uhr: Bayerische Landkreise bereiten sich auf ukrainische Flüchtlinge vor

Die bayerischen Landkreise bereiten sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Dabei werde aber die Unterstützung von Land und Bund benötigt, sagte der Vizepräsident des Bayerischen Landkreistags, der Fürstenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin, am Freitag. "Insbesondere fordern wir Bund und Land auf, ungenutzte Liegenschaften unverzüglich für die Unterbringung von Menschen aus den Krisengebieten zur Verfügung zu stellen."

Zudem müssten die geltenden Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen für ukrainische Staatsangehörige unbürokratisch vollzogen werden. "Es kann und darf nicht sein, dass traumatisierte Menschen aus der Ukraine in dieser Situation ohne Visum nur für 90 Tage in die Bundesrepublik Deutschland einreisen dürfen oder gar zur Ausreise in ein Kriegsgebiet gezwungen werden, weil deren Visum innerhalb der nächsten Tage und Wochen abläuft", hieß es.

Karmasin betonte: "Wir können in der jetzigen Situation nicht auf seitenlange Verwaltungsanweisungen von oben warten, sondern brauchen eine pragmatische Handhabung." Die bayerischen Landrätinnen und Landräte seien entsetzt über den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und fühlten mit den Menschen, über die der Krieg so viel Leid bringe.

Update 12.40 Uhr: Waffen und Munition in Kiew verteilt

Das urainische Verteidigungsministerium meldet, dass inzwischen rund 18.000 Gewehre mitsamt Munition in Kiew verteilt wurden. Zuvor wurde die Bevölkerung der Stadt dazu aufgerufen, sich mit Molotowcocktails zu bewaffnen und sich damit gegen russische Truppen zu wehren.

Zudem soll sich die Radioaktivität in Tschernobyl durch den Einmarsch der russischen Soldaten erhöht haben, wie die ukrainische Atom-Behörde warnt. Grund dafür sei, dass die Militärfahrzeuge vor Ort radioaktiven Staub aufgewirbelt hätten. Russland wolle nun eigenen Angaben zufolge Fallschirmjäger nach Tschernobyl schicken, um das ehemalige AKW abzusichern.

Nun wurde auch bekannt, dass die deutsche Bundeswehr die Nato-Ostflanke mit zwei Kriegsschiffen unterstützen will. Die Schiffe sollen jeweils in die Ostsee und ins Mittelmeer verlegt werden, sagte Christian Thiels, Sprecher des Verteidigungsministerium. Außerdem solle geklärt werden, in welchen Gebieten die Bundeswehr bei der Luftverteidigung eingesetzt werden könne.

Update 11.30 Uhr: Russland dementiert Raketenbeschuss auf Kiew

Die ukrainische Seite meldet, dass russische Soldaten nun aus östlicher und nordöstlicher Richtung auf Kiew zukommen. Zuvor hätten es ukrainische Truppen geschafft, die Einheiten in Tschernihiw abzuwehren. Die Stadt Konotop sei aber bereits von den russischen Streitkräften eingenommen worden, aus dieser Richtung sollen nun weitere Angriffe Richtung Kiew erfolgen.

Unterdessen bestreitet Russland die Raketenangriffe auf Kiew, die seit dem frühen Freitagmorgen gemeldet wurden. Laut dem russischen Verteidigungsministerium habe es sich bei dem Abschuss über Kiew um einen ukrainischen Kampfjet gehandelt, der vom ukrainischen Militär getroffen worden sei.

Update 10.50 Uhr: Schüsse im Regierungsviertel gemeldet

Im Regierungsviertel von Kiew sollen Schüsse gefallen sein, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. In Videoaufnahmen aus dem Innenstadtbereich sollen Sirenen zu hören sein. Laut Angaben des urkainischen Militärs seien zudem russische "Spione und Saboteure" in der Nähe der Hauptstadt verortet worden.

Update 10.10 Uhr: Russische Panzer sollen Richtung Kiew vorrücken

Seit Freitagmorgen werden mehrere Raketenbeschüsse in verschiedenen ukrainischen Regionen gemeldet, dabei habe es weitere Todesopfer gegeben. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet, die russischen Streitkräfte würden dabei auch zivile Gebiete angreifen. Experten zufolge solle Russland heute eine zweite Welle an Angriffen starten, da die Gegenwehr des ukrainischen Militärs am Donnerstag stärker ausgefallen sei als erwartet.

Mittlerweile sollen russische Bodentruppen Kiew erreicht haben. Laut einem Aufruf des urkainischen Verteidigungsministeriums wird der Bevölkerung dazu geraten, sich mit Molotowcocktails gegen die russischen Soldaten zu wehren, heißt es auf Twitter.

Immer mehr Meldungen über Angriffe auf die Hauptstadt Kiew tauchen auf: Demnach sollen die russischen Truppen in einen nördlichen Bezirk vorgedrungen sein. Im Stadtteil Obolonsky habe es Explosionen und Schüsse gegeben. In Dymer und Iwankiw seien zuvor mehrere Panzer gesichtet worden. Die russischen Soldaten sollen nun in Kiews Stadtzentrum vorrücken. "Der schwerste Tag wird heute sein", sagte der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Gerashenko.

Zudem seien russische Soldaten dabei beobachtet worden, wie sie zwei ukrainische Militärfahrzeuge an sich nahmen, ukainische Uniformen anzogen und dann in Richtung Kiew fuhren. Dahinter sei eine Kolonne an russischen Militärfahrzeugen gefolgt.

Update 7 Uhr: Schwere Gefechte nordwestlich von Kiew - Luftangriffe in mehreren Städten

Ukrainische Truppen liefern sich nach Angaben des Generalstabs heftige Gefechte mit russischen Angreifern im Kiewer Gebiet. In Iwankiw rund 80 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt hätten sich Fallschirmjäger einer "überwältigenden" Anzahl russischer Truppen entgegengestellt, die mit gepanzerten Fahrzeugen vorrückten. Eine Brücke sei zerstört worden. Auch auf dem strategisch wichtigen Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew werde gekämpft, teilte der Generalstab weiter mit. Ukrainische Truppen hielten auch dort Stand.

Zudem gebe es in mehreren Städten russische Luftangriffe. In Kiew heulten erneut die Sirenen, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Stadtverwaltung rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Sicherheit zu bringen. Die U-Bahn-Stationen der Stadt mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern dienten als Schutzräume.

Medienberichten zufolge griffen russische Truppen den Flughafen der Stadt Riwne im Westen an. Auch aus Sumy im Nordosten des Landes nahe der russischen Grenze wurden Kämpfe gemeldet. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom 25.02.2022, 5.50 Uhr: Raketenbeschuss über Kiew - Selenskyj sei "Ziel Nr. 1"

An Tag zwei des russischen Angriffs meldet die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, wie die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitteilte. "Schreckliche russische Raketenangriffe auf Kiew", twitterte Außenminister Dmytro Kuleba und zog eine Parallele zum Angriff durch Nazi-Deutschland 1941. Doch die militärische Lage blieb unübersichtlich.

Die Europäische Union konterte die Militäroffensive in der Nacht mit einem umfassenden Sanktionspaket gegen Moskau, zog aber noch nicht das schärfste Schwert - den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach direkt mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin, allerdings ohne greifbares Ergebnis.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete sich in der Nacht zum Freitag mit einer Videobotschaft. Die ukrainische Armee habe am ersten Tag der russischen Invasion 137 Soldaten verloren, 316 Soldaten seien verletzt worden, sagte er. Russland habe das gesamte Gebiet der Ukraine angegriffen. Angaben über zivile Opfer blieben spärlich.

Selenskyj mutmaßte, dass der russische Angriff ihn stürzen solle. "Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nr. 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nr. 2", sagte er - eine Einschätzung, die die US-Regierung teilt. Er beklagte, dass die Nato die Ukraine nicht aufnehmen wolle und das Land auf sich gestellt sei.

Update 21.55 Uhr: USA verlegen 7000 weitere Soldaten nach Europa - "werden in Deutschland stationiert"

Die US-Regierung verlegt nach Russlands Angriff auf die Ukraine 7000 weitere Soldaten nach Europa. Sie würden in den kommenden Tagen entsandt und zunächst in Deutschland stationiert werden, erklärte das Verteidigungsministerium am Donnerstag. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden die Verlegung angekündigt, jedoch ohne eine Zahl der betroffenen Soldatinnen und Soldaten zu nennen.

"Sie werden in Deutschland stationiert, als Versicherung für die Nato-Verbündeten, um russische Aggressionen abzuwehren und bereit zu sein, eine große Bandbreite an Anforderungen in der Region zu unterstützen", teilte das Pentagon mit. Zuletzt hatte Biden wegen des Ukraine-Konflikts bereits die Verlegung von zusätzlich rund 6000 Soldatinnen und Soldaten nach Osteuropa angekündigt.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 90.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa, davon rund 35.000 in Deutschland.

Update 19.45 Uhr: Ex-Atomkraftwerk Tschernobyl laut Ukraine von Russland erobert

Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl erobert. "Leider muss ich mitteilen, dass die Zone um Tschernobyl, die sogenannte Sperrzone, und alle Anlagen des Atomkraftwerks Tschernobyl unter der Kontrolle bewaffneter russischer Gruppen sind", sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Donnerstag mach Angaben der Agentur Unian. Die ukrainische Hauptstadt Kiew liegt nur knapp 70 Kilometer entfernt.

"Nach schwerem Kampf wurde die Kontrolle über Tschernobyl verloren", sagte ein ukrainischer Präsidentenberater. Es sei unklar, in welchem Zustand die Anlage sei. "Dies stellt heute eine der ernsthaftesten Bedrohungen für Europa dar." Er warnt vor Provokationen der russischen Seite. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet, es gebe Gefechte in der Region. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte davor gewarnt, dass in der Ukraine angeblich Atomwaffen hergestellt werden könnten. "Wir wissen, dass es bereits Berichte gab, die Ukraine wolle ihre eigenen Atomwaffen herstellen. Das ist keine leere Prahlerei", sagte der Kremlchef etwa am vergangenen Montag in einer Fernsehansprache. "Die Ukraine verfügt tatsächlich immer noch über sowjetische Nukleartechnologien und Trägersysteme für solche Waffen."

Das Unglück von Tschernobyl am 26. April 1986 gilt als die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomkraft. Hunderttausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt. Damals gehörte die Ukraine noch zur Sowjetunion. Im vergangenen Sommer war ein neues Atommüllzwischenlager in der radioaktiv verseuchten Sperrzone um Tschernobyl eingeweiht worden. Mit dem Lager wollte Kiew seine Abhängigkeit von Russland im Atommüllbereich beenden. Im Zuge des 2017 begonnenen Baus wurden etwa 43 Kilometer Eisenbahnstrecke im radioaktiv belasteten 30-Kilometer-Sperrgebiet instand gesetzt.

Update 16.40 Uhr: Ukraine meldet Kämpfe mit russischen Truppen nahe Atomreaktor in Tschernobyl

Nach Angaben eines Vertreters des ukrainischen Innenministeriums sind russische Truppen in die Sperrzone des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl vorgedrungen. Laut dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj finden aktuell gar Gefechte in der Nähe des Atommüll-Lagers statt.

Tschernobyl liegt unweit der ukrainisch-belarussischen Grenze. Die russischen Truppen sollen den Abgaben der Ukraine zufolge in das nukleare Sperrgebiet eingedrungen sein. "Russische Besatzungstruppen versuchen, Tschernobyl zu beschlagnahmen. Unsere Verteidiger geben ihr Leben, damit sich die Tragödie von 1986 nicht wiederholt", erklärte Präsident Selenskyj laut einem Medienbericht auf Twitter. "Dies ist eine Kriegserklärung an ganz Europa."

Update 15.50 Uhr: Attacke auf weiteren Flughafen bei Kiew

Nun wurde auch der Antonov-Flughafen 25 Kilometer von Kiews Stadtzentrum entfernt von den russischen Truppen eingenommen. Zudem wollen die Soldaten eine Luftbrücke einrichten, um weitere Truppen nachzuholen. Im Zuge der Übernahme sei es zu einem Feuergefecht zwischen den russischen und ukrainischen Streifkräften gekommen, wie CNN berichtet.

Ingesamt sollen die russischen Soldaten mittlerweile über 70 Militäreinrichtungen der Ukrainer zerstört haben, darunter mehrere Flugplätze, Hubschrauber und Drohnen.

Update 15.25 Uhr: Luftalarm in Kiew ausgelöst

Die Stadtverwaltung von Kiew ruft die Bevölkerung dazu auf, sich in Luftschutzbunker zu begeben, um sich vor den Angriffen in Schutz zu bringen. Laut der Nachrichtenagentur AFP kommt es derzeit zu Kämpfen um einen Stützpunkt des Militärs nahe der Hauptstadt.

Update 14.40 Uhr: Weitere Tote bei Angriffen nahe Kiew

Die Meldungen über neue Angriffe und Todesopfer in der Ukraine reißen nicht ab: Auch die Stadt Browary, die rund zwölf Kilometer nordöstlich von Kiew liegt, berichtet von mindestens sechs Toten und zwölf Verletzten.

Update 14.10 Uhr: Weiteres Flugzeug abgeschossen - mehrere Todesopfer vermutet

Ein weiteres Flugzeug soll in der Ukraine abgeschossen worden sein: Diesmal handelt es sich um ein ukrainisches Militärflugzeug, das rund 50 Kilometer vom Stadtzentrum Kiews entfernt getroffen wurde. Wie viele Menschen dabei verstorben sind, sei laut den lokalen Rettungskräften noch nicht klar. Es wird allerdings über 14 Flugzeuginsassen spekuliert.

Unterdessen sind in Lettland die ersten Truppen des US-Militärs mit rund 40 Soldaten eingetroffen, um die Nato zu unterstützen. Insgesamt sollen 300 Soldaten verlegt werden.

Update 13.40 Uhr: Flugplatz bei Kiew attackiert

Der Flugplatz "Hostomel" nahe der Hauptstadt Kiew wurde vom russischen Militär aus der Luft angegriffen: Laut dem urkainischen Verteidigungsministerium wurden dabei mindestens drei russische Hubschrauber abgeschossen.

Update 13 Uhr: Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa

In der Nähe von Odessa wurden bei einem Luftangriff weitere 18 Menschen getötet, wie die Behörden vor Ort berichten. Dabei soll es sich um zehn Frauen und acht Männer handeln. Die Bergung der Leichen werde durch das Trümmerfeld erschwert. Laut Informationen des Nachrichtendienstes AFP dringen nun auch russische Truppen nach Kiew vor, um dort eine "pro-moskauische Regierung" zu sichern.

Aufgrund der Angriffe in der Ukraine hat die Nato ihre Verteidigungspläne für den osteuropäischen Bereich aktiviert. Das bedeutet konkret: Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte kann nun Truppen anfordern und verlegen. Das wurde aus Bündniskreisen bekannt.

Zudem hat die Nato für Freitag (25. Februar 2022) einen extra Krisengipfel angekündigt. "Wir haben beschlossen zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken", heißt es in einer am Donnerstag verabschiedeten Erklärung der 30 Bündnisstaaten. Alle Maßnahmen seien und blieben aber "präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend".

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte jedoch, dass die Nato nicht beabsichtige, die Ukraine mit eigenen Truppen zu unterstützen, da sich dort derzeit keine Soldaten befinden und auch nicht dorthin entsendet werden sollen.

Update 12.40 Uhr: Jetzt droht Scholz Putin mit harten Konsequenzen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, den militärischen Angriff auf die Ukraine sofort zu stoppen. Putin müsse seine Truppen vollständig vom Territorium der Ukraine zurückziehen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht", betonte Scholz. Er gefährde den Frieden in ganz Europa, bringe Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn und gefährde das Leben unzähliger Unschuldiger. "Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg", sagte Scholz.

Der Bundeskanzler kündigte zugleich weitere harte Sanktionen an. "Es wird sich zeigen: Putin hat mit diesem Krieg einen schweren Fehler begangen", sagte er. "Als nächsten Schritt werden wir in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern in der Nato und in der Europäischen Union noch heute weitere harte Sanktionen gegen Russland beschließen." Ziel sei es, der russischen Führung klarzumachen, dass sie für ihre Aggression einen bitteren Preis zahlen werde. Mit Blick auf die osteuropäischen Nato-Staaten sagte Scholz: "Wir verstehen Eure Sorgen im Angesicht dieser Entwicklung nur zu gut. Wir werden Euch zur Seite stehen." Deutschland stehe zur Beistandspflicht der Nato.

Update 12.20 Uhr: Söder will östliche Nato-Grenzen absichern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat dazu aufgerufen, die östlichen Nato-Grenzen ausreichend abzusichern. Man müsse jetzt der Ukraine "Beistand" leisten, sagte Söder bei einem Besuch in Wien. "Wir müssen aber auch die Nato sicher machen." Das Wichtigste sei jetzt, dass der Westen geschlossen agiere und man in Deutschland geschlossen hinter der Bundesregierung stehe, sagte Söder. Wichtig sei zudem, "jetzt unsere Sicherheit zu garantieren, den Nato-Bereich abzusichern", und noch einmal klarzumachen, dass Russlands Verhalten in "keinster Weise" zu akzeptieren sei.

Söder sagte weiter: "Wir müssen insbesondere auch den gesamten Ost-Bereich der Nato verstärken." Zudem müssten jetzt klare Entscheidungen getroffen werden beispielsweise zur Verstärkung der Bundeswehr. "Wir müssen uns überlegen, auch die europäische Verteidigungsbereitschaft insgesamt zu erhöhen." Und man müsse mit den USA absprechen, dass jetzt insgesamt "an der Nato-Grenze genügend Truppen stationiert sind, um die Sicherheit zu gewährleisten".

Update 11.50 Uhr: Litauen reagiert auf Angriffe und verhängt Ausnahmezustand

Litauen hat infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine den Ausnahmezsutand ausgerufen. "Heute werde ich ein Dekret zur Verhängung des Ausnahmezustands unterzeichnen", sagte der litauische Präsident Gitanas Nauseda nach einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrats. Neben Litauen sollen auch Polen, Rumänien, Estland und Lettland dafür plädieren, Artikel 4 des Nato-Vertrags zu aktivieren. Das bedeutet, dass Beratungen stattfinden sollen, sobald ein Allierter Bedrohungen für die Sicherheit des Landes befürchtet.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, erklärte unterdessen, dass die ukrainische Zivilbevölkerung "nichts zu befürchten" habe und sich der russische Einsatz auf die Militärinfrastruktur der Ukraine konzentriere.

Update 11.25 Uhr: Zahl der getöteten Soldaten und Zivilisten steigt weiter an

Nach Infromationen aus Kiew sollen bei den russischen Angriffen mittlerweile über 40 Soldaten und etwa zehn Zivilisten getötet worden sein. Etliche weitere Soldaten wurden verletzt, berichtet Oleksij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidenten.

Laut Angaben der ukainischen Armee wurden im Osten des Landes beim Angriff auf die Stadt Schtschastja wiederum rund 50 russische Kämpfer umgebracht. Zudem hätten die Soldaten nahe Kramatorsk ein weiteres und somit sechstes russisches Militärflugzeug abgeschossen.

Update 11.05 Uhr: Ukraine bricht diplomatische Beziehungen zu Russland ab

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

"Dieser Morgen ist ein historischer Morgen", erklärte der Präsident. "Wir haben das Recht auf unserem Boden zu leben. Russland hat uns angegriffen wie das faschistische Deutschland im zweiten Weltkrieg Länder angegriffen hat. Russland steht auf der Seite des Bösen."

Der Präsident rief die ukrainische Bevölkerung dazu auf, die Streitkräfte bei den "heftigen Kämpfen" zu unterstützen. "Wir werden jedem eine Waffe in die Hand geben, der bereit ist, die Ukraine zu verteidigen. Alle Erfahrenen sind dazu aufgerufen, uns zu unterstützen."

Update 10.20 Uhr: Sicherheitskabinett beruft Sondersitzung ein

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird am Donnerstag das Sicherheitskabinett der Bundesregierung beraten. Das Treffen sei für den Vormittag im Kanzleramt geplant, wie die Bundesregierung mitteilte. Das Gremium wird vom Bundeskanzler einberufen, wenn Fragen der inneren oder äußeren Sicherheit zu besprechen sind. Dazu gehören auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sowie Vertreter der Sicherheitsbehörden.

Das Gremium hatte sich erst am Vortag getroffen. Dabei trug auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, zur militärischen Sicherheitslage vor.

Update 9.45 Uhr: Auswärtiges Amt ruft zum Verlassen der Ukraine auf

Die Bundesregierung hat deutsche Staatsangehörige angesichts des russischen Angriffs dringend aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Außerdem wurde die deutsche Botschaft in Kiew vorübergehend geschlossen. "In der Ukraine finden Kampfhandlungen & Raketenangriffe statt", teilte das Auswärtige Amt am Donnerstag auf Twitter mit. An die deutschen Staatsangehörigen appellierte das Außenministerium, vorläufig an einem geschützten Ort zu bleiben, falls diese das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen könnten.

Das Auswärtige Amt änderte auch seine Reisewarnungen für die Ukraine. Vor Reisen in das Land werde gewarnt. Eine Evakuierung deutscher Staatsangehöriger durch deutsche Behörden sei derzeit nicht möglich. Die deutsche Botschaft in Kiew sowie das Generalkonsulat Donezk in Dnipro seien vorübergehend geschlossen. Deutsche Staatsangehörige wurden aufgerufen, die internationale und lokale Medienberichterstattung zu verfolgen, auf lokale Bekanntmachungen zu achten und sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts einzutragen. In Notfälle solle man sich an das Auswärtige Amt in Berlin wenden.

Update 9.05 Uhr: Russische Panzer rücken in Ostukraine ein

Angaben des ukrainischen Grenzschutzes zufolge sind russische Panzer in die Ostukraine eingerückt. Mehrere Kolonnen hätten im Gebiet Luhansk bei Krasna Taliwka, Milowe und Horodyschtsche von russischem Territorium aus die Grenze überquert, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Update 9 Uhr: Krieg in der Ukraine - sieben Soldaten getötet

Infolge russischer Luftangriffe sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens sieben Soldaten getötet und 15 weitere verletzt worden, wie focus.de mitteilt. Zudem würden 19 Soldaten vermisst, teilte das Innenministerium in Kiew am Donnerstagmorgen mit. Eine Brücke über den Fluss Inhulez in der Südukraine sei zerstört worden.

Update 8 Uhr: Intensiver Beschuss im Osten - zwei Kleinstädte eingenommen

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee hat es einen Beschuss im Osten des Landes durch russisches Militär gegeben. Es gebe Angriffe von Gebieten und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie auf mehrere Flugplätze, teilte der Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit. Landungsoperationen des russischen Militärs in der südostukrainischen Stadt Odessa habe es nicht gegeben. "Die Situation ist unter Kontrolle."

Das Militär schoss nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk fünf russische Flugzeuge und einen Hubschrauber ab. Insgesamt wurden nach Angaben des Generalstabs mindestens sechs Flugplätze angegriffen, darunter Boryspil, etwa 40 Kilometer von Kiew entfernt, Tschuhujiw im Gebiet Charkiw und Kramatorsk im Gebiet Donezk. Die Armee wehre Luftangriffe ab und sei in voller Kampfbereitschaft, hieß es.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor im Konflikt mit der Ukraine einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet. "Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen", sagte Putin am Donnerstagmorgen in einer Fernsehansprache.

Die Separatisten haben nach dem russischen Einmarsch in der Ostukraine die Einnahme von zwei Kleinstädten gemeldet. Es handele sich dabei um Stanyzja Luhanska und um Schtschastja. Demnach sind russische Truppen über den Fluss Siwerskyj Donez vorgedrungen, der bisher die Frontlinie bildete. Die Behörden in Kiew bestätigten zugleich das Vordringen der prorussischen Kräfte auf das von ukrainischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiet.

Update 7 Uhr: Angriffe in der ganzen Ukraine gemeldet

Laut ukrainischem Innenministerium werden derzeit Flugplätze und Militäreinrichtungen beschossen. Die Angriffe finden laut CNN-Reportern vor Ort zeitgleich in unterschiedlichen Städten in der Ukraine statt, darunter Odessa und Kiew. An mehreren Stellen haben außerdem Truppen die ukrainische Grenze überquert. Putin warnt das Ausland vor Einmischung und droht mit "Konsequenzen, wie Sie sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben."

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee hat es einen Beschuss im Osten des Landes durch russisches Militär gegeben. Es gebe Angriffe von Gebieten und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie auf mehreren Flugplätzen, teilte der Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit. Landungsoperationen des russischen Militärs in der südostukrainischen Stadt Odessa habe es nicht gegeben. "Die Situation ist unter Kontrolle."

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge im Gebiet Luhansk fünf russische Flugzeuge und einen Hubschrauber abgeschossen. Das teilten die ukrainischen Landstreitkräfte am Donnerstagmorgen mit.

Vorschaubild: © Efrem Lukatsky (AP)