News-Ticker zum Krieg in der Ukraine: Die Angriffe auf die geschundenen ukrainischen Städte werden wieder härter. Viele Menschen versuchen, aus der Hauptstadt Kiew zu flüchten.

Bei den Sorgen um die Atomruine Tschernobyl sowie einen Forschungsreaktor in der Ostukraine gibt es unterdessen vorerst etwas Entwarnung. Außerdem werden neue Sanktionen geplant, die Russland wirtschaftlich hart treffen könnten. Sämtliche aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine findest du hier:

Update 13.17 Uhr: Neue Sanktionen gegen Russland geplant

Die geplanten neuen westlichen Sanktionen gegen Russland werden aus Sicht des Ifo-Instituts weitere negative Auswirkungen für Russland haben. Ein Entziehen des sogenannten Meistbegünstigtenstatus komme faktisch einem Ausschluss aus der Welthandelsorganisation (WTO) sehr nahe, sagte die Leiterin des Ifo- Zentrums für Außenwirtschaft, Lisandra Flach, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Importzölle würden nicht gleich steigen, so Flach. Aber ohne den Meistbegünstigtenstatus wären die Handelspartner flexibler beim Erhöhen von Zöllen oder weiteren Handelsbarrieren. Nach den WTO-Abkommen dürften die Länder normalerweise nicht zwischen ihren Handelspartnern diskriminieren. Dieser Grundsatz sei als Meistbegünstigtenstatus bezeichnet und das zentrale Recht der WTO-Mitgliedschaft. Für die Weltwirtschaft bestehe die Herausforderung darin, ein Land zu bestrafen und gleichzeitig ein auf Regeln basierendes Handelssystem aufrechtzuerhalten.

Die EU-Staaten haben sich mit den USA und anderen Verbündeten wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine auf weitere Strafmaßnahmen gegen Russland verständigt. Konkret soll Russland dabei unter anderem der Meistbegünstigtenstatus entzogen werden. In einer Erklärung der G7-Staaten ist die Rede von laufenden Vorbereitungen für eine Erklärung einer breiten Koalition von WTO-Mitgliedern.

Update vom 12.03.2022, 6.33 Uhr: Mehrere russische Offensiven bei Kiew

Rund um Kiew gebe es russische Offensiven an der nördlichen Stadtgrenze bei Sasymja und in südlicher Richtung bei Wyschenky, teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht zu Samstag (12. März 2022) mit. Diese Offensiven seien in einigen Bereichen teils erfolgreich. In der Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht zu Samstag mindestens dreimal Flugalarm ausgelöst. Laut CNN war in der Stadt aus der Ferne am Samstagmorgen "minutenlanger" Beschuss zu hören.

Strategische Bomber der russischen Luftwaffe sollen Marschflugkörper in den Städten Luzk, Iwano-Frankiwsk und Dnipro eingesetzt haben. Luzk und Iwano-Frankiwsk befinden sich nördlich und südlich der Stadt Lwiw unweit der polnischen Grenze. In der Nacht zum Freitag hatte Russland seine Angriffe auf den Westen der Ukraine ausgeweitet. Angriffe mit Raketen wurden auch aus dem südukrainischen Mykolajiw gemeldet. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Nach ukrainischen Militärangaben versuchen russische Truppen, die nordostukrainische Stadt Tschernihiw aus südwestlicher Richtung zu blockieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass in Tschernihiw eine wichtige Wasserleitung durch Beschuss beschädigt worden sei. In der Folge sei die Großstadt mit knapp 280 000 Einwohnern ohne Wasserversorgung.

Strom am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl läuft teils wieder

Am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl gelang es Technikern, einen Teil der Stromleitungen zu reparieren. Das berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Freitagabend unter Berufung auf den ukrainischen Betreiber. Die Stromversorgung für die Kühlung von Brennelementen wurde am Mittwoch unterbrochen. Die IAEA sah aber kein Sicherheitsproblem. Notstromgeneratoren liefern dort Strom. Trotz der schwierigen Lage sei es gelungen, dafür mehr Diesel anzuliefern.

Nach dem von der Ukraine gemeldeten erneuten Beschuss eines nuklearen Forschungszentrums in der ostukrainischen Stadt Charkiw gibt es Entwarnung. Es seien keine Schäden festgestellt worden, die die Strahlensicherheit beeinträchtigten, hieß es in einer Mitteilung des ukrainischen Parlaments zur Lage der Atomanlagen. Auch die Stromversorgung sicherheitsrelevanter Systeme sei wiederhergestellt.

Vom russischen Militär kam am Freitagabend der Vorwurf, ukrainische Kräfte hätten ein Gebäude des Forschungszentrums "gesprengt", um "Nuklearforschung zu verbergen".

Update 22 Uhr: Moskau könnte Massenvernichtungswaffen einsetzen

Die Vereinigten Staaten haben den russischen Vorwurf der Entwicklung von Biowaffen in der Ukraine zurückgewiesen und vor einem Angriff Moskaus mit Massenvernichtungswaffen gewarnt. "Die Ukraine hat kein Biowaffenprogramm. Es gibt keine ukrainischen Labors für biologische Waffen, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden", sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Man sei zutiefst besorgt, dass Russland mit den Vorwürfen einen Vorwand für eine potenzielle Aktion unter falscher Flagge schaffen wolle. "Wir haben schwerwiegende Bedenken, dass Russland plant, chemische oder biologische Mittel gegen das ukrainische Volk einzusetzen."

Es ist bereits die achte Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums seit der Eskalation in der Ukraine - allerdings die erste von Moskau angefragte. Hintergrund ist Russlands Vorwurf an die USA und die Ukraine, biologische Waffen zu entwickeln. Internationale Faktenchecker haben entsprechende Behauptungen teilweise entkräftet. Auch die UN sagten, sie wüssten nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen. Die USA sprechen von "Propaganda" und einem möglichen Vorwand der Russen, selbst Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg einzusetzen.

Thomas-Greenfield verwies darauf, dass Russland in anderen Konflikten und auch gegen politische Gegner im Inneren solche Waffen eingesetzt hat. Moskau handle nach einem Muster, das sich nun auch in der Ukraine zeige. Zur Zusammenarbeit der USA mit Laboren in der Ukraine sagte die Botschafterin, dass Washington Kiew bei der Sicherheit seiner Gesundheitseinrichtungen zum Beispiel bei der Feststellung des Corona-Erregers unterstütze. "Diese Arbeit hat alles mit dem Schutz der Gesundheit von Menschen zu tun. Es hat absolut nichts, absolut nichts, mit biologischen Waffen zu tun."

Update 18.55 Uhr: Belarus soll angeblich noch heute einmarschieren

Belarus soll noch am Freitagabend (11. März 2022) gegen 21 Uhr mit militärischen Truppen in die Ukraine einmarschieren – das behauptet zumindest die ehemalige Sprecherin des ukrainischen Präsidenten, Iuliia Mendel. Eine entsprechende Meldung hatte sie auf ihrer Twitter-Seite veröffentlicht. Schon seit Kriegsausbruch gab es immer wieder Gerüchte über ein militärisches Eingreifen, um Russland zu unterstützen. Mendels Ankündigung wurde aber noch nicht unabhängig bestätigt.

Kremlchef Wladimir Putin hatte sich am Freitagmoren mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Moskau getroffen. Dabei sagte er, dass er bei den Verhandlungen über ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine etwas Bewegung sehe. Die russischen Verhandlungsführer hätten über "gewisse positive Veränderungen" bei den "praktisch täglich" geführten Gesprächen informiert. Details nannte Putin nicht.

Der russische Präsident zeigte sich einmal mehr demonstrativ unbeeindruckt von der Vielzahl an westlichen Sanktionen wegen seines Krieges gegen die Ukraine. Er sprach von einem "massiven Schlag" gegen die Wirtschaft Russlands. Allerdings habe sich das Land in den vergangenen Jahren an die vielen Sanktionen bereits angepasst. "Und wir sind natürlich stärker geworden", sagte er.

Das ukrainische Verteidigungsministerium geht zudem davon aus, dass Russland einen terroristischen Angriff auf das Kernkraftwerk Tschernobyl plane. Dieses wird seit mehreren Tagen von russischen Soldaten kontrolliert. Auf der Facebook-Seite des Verteidigungsministeriums hieß es in einem Post, dass Russland die Attacke vorbereite und im Nachhinein der Ukraine die Verantwortung dafür zuschieben wolle. Unabhängig prüfen ließen sich die Behauptungen aber nicht. Von ukrainischer und russischer Seite gibt es jeweils abweichende Angaben darüber, ob die Stromversorgung des AKW mittlerweile wieder hergestellt werden konnte oder nicht.

Update 15.10 Uhr: Selenskyj glaubt an Befreiung der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht im Krieg gegen Russland von einem "strategischen Wendepunkt", den sein Land nun erreicht habe. Das verkündete der 44-Jährige am Freitag in einer Ansprache, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die Ukraine befände sich demnach auf Siegeskurs: "Es ist unmöglich zu sagen, wie viele Tage wir noch brauchen, um das ukrainische Land zu befreien. Aber wir können sagen, dass wir es schaffen werden. Denn wir haben bereits einen strategischen Wendepunkt erreicht." Zudem rief er dazu auf, die Sanktionen gegen Russland nochmals zu verschärfen.

Unterdessen spitzt sich die Lage in der Hafenstadt Mariupol weiter zu: Durch die Belagerung der russischen Truppen seien Versorgungseinrichtungen zerstört und Fluchtwege abgeschnitten worden, berichtet der stellvertretender Bürgermeister der Stadt, Sergej Orlow. "Ich weiß nicht, wie ich die Zerstörungen in unserer Stadt beschreiben soll. Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr. Die Bilder von Grosny und von Aleppo - so sieht Mariupol im Augenblick aus." Rund 1200 Zivilisten sollen bisher in Mariupol getötet worden sein.

Russland pocht weiterhin auf seine eigenen Forderungen an die Ukraine und die Nato. Konkret gehe es um das Vorrücken von Nato-Infrastruktur an Russlands westlichen Grenzen und um die Handlungen der Ukraine im Donbass, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge. "Für die Lösung dieser beiden Fragen wurden die von der russischen Seite formulierten, konkreten Forderungen der ukrainischen Seite übergeben. Soweit uns bekannt ist, diskutieren die Ukrainer diese Forderungen mit ihren Beratern, in erster Linie aus den USA und aus EU-Ländern."

Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sei nicht ausgeschlossen, sagte Peskow. "Aber zuerst müssen sowohl Delegationen als auch Minister ihren Teil dazu leisten, dass sich die Präsidenten nicht um des Prozesses, nicht um des Gesprächs, sondern um des Ergebnisses willen treffen."

Update 11 Uhr: Nukleares Forschungszentrumerneut beschossen - freiwillige Kämpfer sollen in den Donbass

In der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine soll erneut ein nukleares Forschungszentrum beschossen worden sein. Das teilte die ukrainische staatliche Atomaufsichtsbehörde in der Nacht zum Freitag mit. Demnach soll Russland am Donnerstagabend bereits zum zweiten Mal dieselbe Atomforschungsanlage am nördlichen Stadtrand der Millionenstadt beschossen haben. Den Angaben nach sei die Anlage nun ohne Strom, am Gebäude gebe es oberflächliche Schäden. Man versuche nun genauer zu bestimmen, welche Folgen die Schäden hätten, heißt es weiter.

Am Charkiwer Institut für Physik und Technologie befindet sich ein Forschungsreaktor, der mit schwach angereichertem Uran betrieben wird. Laut Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) wurden beide ukrainischen Forschungsreaktoren - ein zweiter befindet sich in Kiew - bereits Ende Februar heruntergefahren. Lokale Medien berichteten, dass mehrere Zimmer eines Studentenwohnheims in der Nähe des Instituts durch den Beschuss in Brand gerieten. Verletzt wurde demnach niemand.

Kremlchef Wladimir Putin hat sich derweil für eine Entsendung Freiwilliger zur Unterstützung der prorussischen Separatisten im Donbass ausgesprochen. "Wenn Sie sehen, dass es Menschen gibt, die auf freiwilliger Basis, vor allem nicht gegen Geld, kommen und den Menschen helfen wollen, die im Donbass leben - nun, dann muss man ihnen auf halbem Weg entgegenkommen und ihnen helfen, ins Kampfgebiet zu ziehen", sagte Putin am Freitag bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates. Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte, alleine aus dem Nahen Osten hätten sich bereits mehr als 16.000 Menschen gemeldet, die für die "Befreiungsbewegung" der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk kämpfen wollten.

Schoigu sprach sich zudem für eine weitere Verlegung von Militäreinheiten und "natürlich dieser neuen, modernen Komplexe" an Russlands westliche Grenzen aus. Putin ordnete dazu einen Bericht des Verteidigungsministeriums an. "Auf der Grundlage der Ergebnissen seiner Diskussion werden wir in naher Zukunft eine entsprechende Entscheidung treffen." Der Kremlchef beklagte zudem die Entsendung von "Söldnern aus aller Welt" in die Ukraine: "Die westlichen Sponsoren der Ukraine, das ukrainische Regime, sie verstecken es nicht, sie tun es offen und missachten alle Normen des Völkerrechts."

Update 8.30 Uhr: USA warnen vor realer Gefahr von russischem Bio- oder Chemiewaffen-Einsatz

Die Vereinigten Staaten sehen ein steigendes Risiko für den Einsatz von Bio- oder Chemiewaffen durch Russland im Ukraine-Krieg. Kursierende "Propaganda" aus Moskau über die angebliche Produktion von Massenvernichtungswaffen durch die Ukraine könnten ein Vorwand sein, um diese selbst einzusetzen, sagte der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Jeffrey Prescott der Deutschen Presse-Agentur. "Russland hat diese neuen falschen Behauptungen aufgestellt. Wir haben gesehen, dass China diese Propaganda unterstützt hat. Und deshalb sollten wir Ausschau halten, ob Russland möglicherweise chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einsetzt oder eine Operation unter falscher Flagge startet", sagte Prescott.

"Russlands Einsatz chemischer Waffen, einschließlich versuchter Attentate und Vergiftungen von Putins politischen Feinden, einschließlich (Alexej) Nawalny, sind gut dokumentiert", betonte Prescott. Außerdem unterstütze Moskau das "Assad-Regime" in Syrien, das wiederholt chemische Waffen eingesetzt habe. Russland unterhalte außerdem in Verletzung des Völkerrechts seit langem ein biologisches Waffenprogramm. Die nun kursierenden Vorwürfe gegen die Ukraine seien "genau die Art von falschem Vorwand, vor dem wir seit einigen Monaten warnen, dass Russland ihn erfinden würde".

Russland hat die Ukraine beschuldigt, nukleare oder biologische Waffen zu entwickeln. Erst am Montag behauptete das russische Verteidigungsministerium, in der Ukraine gebe es ein Netzwerk von Bio-Laboren, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums arbeiteten. Internationale Faktenchecker haben diese Behauptung allerdings längst entkräftet. Auch die UN sagten, sie wüssten nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen.

Update 8.05 Uhr: Prorussische Rebellen nehmen Stadt im Norden von Mariupol ein

Von Russland unterstützte Rebellen haben der Nachrichtenagentur RIA zufolge die ukrainische Stadt Wolnowacha im Norden der belagerten Hafenstadt Mariupol eingenommen. RIA bezieht sich bei den Berichten auf das russische Verteidigungsministerium. Wolnowacha habe als nördlichen Zugang zu Mariupol für die russischen Truppen eine strategische Bedeutung.

Update vom Freitag, 11.3.2022, 5.40 Uhr: Russische Truppen kreisen Städte ein

Das russische Militär versucht nach Einschätzung des Pentagons, ukrainische Städte zu umzingeln - darunter auch die Hauptstadt Kiew. "Charkiw und Tschernihiw, Mariupol - wir sehen diese Bemühungen, einzukreisen und zu umzingeln", sagte ein ranghoher US-Verteidigungsbeamter. Man beobachte dies auch rund um die Hauptstadt Kiew. Die russischen Soldaten kämen von mehreren Seiten, so der Beamte. "Was wir also sehen, sind diese verschiedenen Vorstoßlinien in Richtung Kiew." Kiew sei aber viel größer als die anderen Städte und werde stark verteidigt.

In der von russischen Truppen belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol sind Medienberichten zufolge nach Angaben der örtlichen Behörden in den vergangenen neun Tagen mehr als 1200 Zivilisten gestötet worden. "1207 friedliche Bewohner von Mariupol" seien während der "Blockade" der Stadt gestorben, hieß es in einem veröffentlichten Beitrag, in einem offiziellen Telegram-Kanal der Stadtverwaltung.

Update 21.20 Uhr: Scholz erteilt Ukraine Absage

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat den Wunsch der ukrainischen Regierung nach einem möglichst schnellen EU-Beitritt abgelehnt. "Es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge, die wir ja auch in der Vergangenheit beschlossen haben, weiter verfolgen", erklärte Scholz am Donnerstag vor einem EU-Gipfel im französischen Versailles. Es gestalte sich bereits jetzt mit 27 EU-Staaten komplex, einstimmige Entschlüsse zu erzielen, beispielsweise wenn es um die Wirtschafts-, Finanz- ode Außenpolitik gehe.

Wolodymyr Selenskyj pocht seit Beginn des russischen Einmarsches darauf, dass die Ukraine so bald wie möglich in die EU aufgenommen werden soll, notfalls mithilfe einer beschleunigten Prozedur.

Update 15.15 Uhr: Gefahr für ukrainische Nachbarländer nimmt zu

Obwohl er bereits mehreren Anschlägen von russischer Seite entgangen sein soll, bleibt Wolodymyr Selenskyj dabei: Er will die Ukraine nicht verlassen. „Ich bin bei meinem Volk. Wenn die Ukraine bei dir ist, fühlst du dich sicher. Dies ist ein Grundsatz, von dem sich viele im Westen etwas abschauen sollten“, sagte der 44-Jährige in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“. Auch seine Frau Olena und die beiden Kinder befinden sich noch in der Ukraine.

Der Einmarsch der russischen Truppen sei an sich keine Überraschung für ihn gewesen. Durchaus aber die Brutalität, mit der die Soldaten dabei vorgehen, so Selenskyj. Er gehe sowohl von einer anstehenden Kesselschlacht in der Hauptstadt Kiew als auch von konkreten Gefahren für Nachbarländer aus: „Nicht wir sollten Angst haben, sondern die Politiker der Welt. Ich meine all diejenigen, die jetzt auf die Ukraine blicken und darüber nachdenken: Könnte es die gleiche Invasion in meinem Land geben?“

Dass die Angriffe in einem Atomkrieg ausarten könnten, halte er für einen Bluff Putins. Aber: Nach der Ukraine könnten Moldawien, Georgien sowie das Baltikum die nächsten Angriffsziele sein. „Ich bin sicher, dass auch Polen bedroht ist“, betonte Selenskyj im Interview und fügte auf Putin bezogen an: „Er will Europa auseinanderreißen, genau wie die Ukraine. Tatsächlich ist der gesamte Kontinent in Gefahr, solange Russland die Möglichkeit hat, einen anderen Staat anzugreifen.“

Nach einem hochrangigen Schlichtungsversuch am Donnerstag ist weiterhin kein Weg zum Frieden in Sicht: Ein Treffen des ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in der Türkei brachte keine wesentlichen Fortschritte. Zwei Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf das Nachbarland gelang es nicht, eine zumindest zeitweilige Waffenruhe oder auch nur weitere Fluchtkorridore zu vereinbaren. Die Europäische Union will bei einem Gipfel in Frankreich am Abend die Lage beraten.

Seit Kriegsbeginn gab es zwar Gespräche von Unterhändlern über zeitweilige Feuerpausen. Das Außenministertreffen in der Türkei war aber der erste hochrangige Verhandlungsversuch. Die Türkei war als Vermittler dabei. Die Ukraine hatte deutlich gemacht, dass sie grundsätzlich über Möglichkeiten für ein Ende des Konflikts reden wolle. Lawrow erklärte hingegen anschließend, das richtige Forum dafür seien die bereits begonnenen Gespräche in Belarus, dem eng mit Russland verbündeten gemeinsamen Nachbarland. Lawrow warf dem Westen vor, mit Waffenlieferungen an die Ukraine den Konflikt zu verschärfen.

Kuleba beklagte, Lawrow sei nicht in der Lage gewesen, Fluchtkorridore selbst zu vereinbaren, auch nicht für die besonders schwer leidende Hafenstadt Mariupol. Der russische Außenminister müsse darüber in Moskau Rücksprache halten. Es sei auch über eine 24-stündige Waffenruhe gesprochen worden, aber: "Wir haben keinen Fortschritt in dieser Frage erzielt. Denn wie es scheint, werden diese Entscheidungen von anderen in Russland getroffen." Sowohl Lawrow als auch Kuleba zeigten sich aber grundsätzlich bereit für weitere Gespräche. Doch betonte Kuleba: "Die Ukraine hat sich nicht ergeben, ergibt sich nicht und wird sich nicht ergeben!" Kiew sei bereit für diplomatische Lösungen.

Update 14.20 Uhr: Selenskyj erlaubt Zivilisten Schusswaffengebrauch - Kreml reagiert

In der Ukraine ist Zivilisten der Gebrauch von Waffen zur Abwehr des russischen Angriffs erlaubt worden. Das Gesetz trat bereits am Montag (7. März 2022) in Kraft, wie ukrainische Medien am Donnerstag berichteten. Auch legal im Land lebende Ausländer und Staatenlose können demnach Waffen erhalten und diese gegen russische Soldaten einsetzen. Die Waffenausgabe werde vom Innenministerium geregelt. Dem Gesetz zufolge sollen ausgegebene Waffen und Munitionsvorräte spätestens zehn Tage nach dem Ende des derzeit geltenden Kriegsrechts wieder abgegeben werden.

Vor allem in Kiew wurden in den ersten Kriegstagen bereits willkürlich Sturmgewehre und Munition ausgegeben. In den Nächten gab es Schießereien in den Straßen der Stadt mit drei Millionen Einwohnern, die erst nach der Verhängung einer strengen Ausgangssperre aufhörten. Beobachter befürchteten, dass Russland zivile Opfer mit der Gefährdung durch bewaffnete Zivilisten begründen könnte.

Der Kreml in Moskau kritisierte die nun erteilte Erlaubnis. "Wenn jemand mit einer Waffe in der Hand einen russischen Soldaten angreift, dann wird er auch zu einem Ziel", hieß es. Vor zwei Wochen hat Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen. UN-Angaben zufolge sind bereits mehr als 500 Zivilisten getötet worden. Die Ukraine geht von weitaus höheren Opferzahlen aus.

Update 11 Uhr: Verbindung zum größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine abgebrochen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ist in großer Sorge. Der Grund: Sie hat die Verbindung zum größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine verloren, wie Bild berichtet. IAEA-Chef Rafael Grossi teilte dies bereits am Mittwoch (9. März 2022) mit.

Warum der Kontakt zum AKW abgebrochen ist, ist noch nicht geklärt. Der Kontaktverlust ist für die IAEA besonders besorgniserregend. "Die Datenleitungen ermöglichen es uns, Kernmaterial und Aktivitäten an diesen Standorten zu überwachen, wenn unsere Inspektoren nicht anwesend sind“, erklärt Grossi.

Immerhin: Als es noch Kontakt zu dem AKW gab, konnte die Atomaufsichtsbehörde keine erhöhte Strahlung feststellen. Das Kernkraftwerk Saporischschja ist allerdings seit den Kämpfen vom 4. März beschädigt. Zwei der fünf Stromkabel, die das Atomkraftverwekr versorgen, und ein Transformer sind bei dem Beschuss zerstört worden.

Der Betreiber versichert jedoch, dass das AKW auch nur über ein Kabel mit genügend Strom versorgt werden kann. Außerdem stünden Diesel-Generatoren bereit, um Notstrom zu erzeugen, falls dies nötig werden sollte.

Update vom 10.3.2022, 5.45 Uhr: Kinderklinik durch Luftangriffe zerstört - neue Hoffnung vor Treffen der Außenminister

Vor dem mit Spannung erwarteten Außenministertreffen der Ukraine und Russlands haben beide Seiten auch in der Nacht zum Donnerstag im Kriegsgebiet gekämpft. Die Ukraine meldete Beschuss auf mehrere Großstädte, in der Hauptstadt Kiew gab es Fliegeralarm.

Für Donnerstag ist nach ukrainischen Angaben ein neuer Versuch vorgesehen, über drei Fluchtkorridore Menschen aus Städten der Region Sumy im Nordosten in die weiter westlich liegende Stadt Poltawa zu retten. Für diese Fluchtrouten sei ab 8 Uhr deutscher Zeit eine Waffenruhe geplant, teilte die Gebietsverwaltung von Sumy mit. Aus der umzingelten Großstadt Sumy selbst waren am Dienstag und Mittwoch fast 50.000 Menschen herausgekommen.

Vor allem um die Evakuierung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol wird seit Tagen gerungen. Dort löste am Mittwoch ein Angriff auf eine Geburtsklinik Entsetzen aus - auch bei UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der ein Ende der "sinnlosen Gewalt" forderte. 17 Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden, darunter Frauen in den Wehen. Die Bombardierung des Kinderkrankenhauses sei "ein Beweis dafür, dass ein Völkermord an den Ukrainern stattfindet", sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer TV-Ansprache. Der Stadtrat von Mariupol spricht von mehreren Bomeb, die auf das Krankenhaus geworfen wurden. Ein Sprecher des Kremls sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, es werde nicht auf zivile Ziele geschossen.

Das Kriegsgeschehen in der Nacht zu Donnerstag blieb unübersichtlich, zumal Angaben der Kriegsparteien auch nicht unabhängig zu überprüfen sind. Ukrainische Behörden meldeten, russische Flugzeuge hätten die Umgebung von Sumy bombardiert, darunter Wohngebiete und eine Gasleitung. Die ukrainische Armee sprach von versuchten russischen Vorstößen auf die Hauptstadt Kiew und die südukrainische Stadt Mykolajiw sowie Angriffen auf die Region um die Millionenstadt Charkiw im Osten. Doch habe man die russische Offensive gebremst.

Hoffnung ruht aber vor allem auf dem ersten hochrangigen Gespräch beider Seiten seit Kriegsbeginn. Dazu traf der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im türkischen Antalya ein, wo er am Donnerstagmorgen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow Optionen für ein Ende des Kriegs ausloten will. Vermitteln will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will in Antalya die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen thematisieren.

Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen. Die Ukraine lehnt das bisher zwar in weiten Teilen ab. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat aber eine gewisse Kompromissbereitschaft angedeutet.

Update 22 Uhr: Russland soll bei Angriffen Vakuumbomben einsetzen

Russlands Verteidgungsministerium hat bestätigt, im Kampf gegen die Ukraine eine sogenannte "Höllenwaffe" einzusetzen. Dabei handelt es sich um Flammenwerfer des Typs TOS-1A, die auch als Vakuumbomben, Aerosol- oder Druckluftbomben bezeichnet werden. Aus den Geschossen dringt Feuer, das Sauerstoff aus der Luft zieht und dadurch ein Vakuum auslöst. Das britische Verteidungsministerium hatte darüber auf seiner Twitter-Seite berichtet.

Update 18 Uhr: Kinderklinik attackiert - dramatische Lage in Mariupol

Die Hafenstadt Mariupol befindet sich nach ukrainischen Angaben unter Dauerbeschuss. Bei den Angriffen soll auch ein Kinderkrankenhaus bzw. eine Entbindungsstation des Krankenhauses schwer getroffen worden sein. Noch immer sollen Kinder unter den Trümmern verschüttet sein, wie Präsident Selenskyj auf Telegram berichtet. "Das ist ein direkter Angriff der russischen Truppen auf ein Kinderkrankenhaus. Es ist grausam, da sind Kinder verschüttet. Wie lange will die Welt diesen Terror noch ignorieren."

Bei dem Raketenangriff auf die Klinik sollen 17 Menschen verletzt worden sein, darunter schwangere Frauen sowie Mitarbeiter. Rund 1200 Menschen seien seit Beginn der Angriffe in Mariupol gestorben und teilweise in einem Massengrab beerdigt worden. Die Informationen wurden aber noch nicht unabhängig bestätigt. „Das ist reiner Völkermord“, sagte Bürgermeister Sergiy Orlov. Die Zustände in der Stadt seien wie „im Mittelalter“. Es gebe derzeit keinen Strom und kein Wasser: Die Bevölkerung würde beispielsweise Schnee als Trinkwasser nutzen.

In Odessa ist der Großteil der Bewohner mittlerweile geflohen. Ortsbischof Stanislaw Szyrokoradiuk beschreibt die Lage vor Ort als gespenstisch: "Die Stadt ist halb leer, denn alle, die die Möglichkeit dazu hatten, haben sie verlassen. Geblieben sind die Armen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat indes mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Die Spitzenpolitiker hätten "politisch-diplomatische Anstrengungen" zur Lösung des Konflikts besprochen, teilte der Kreml am Mittwoch in Moskau mit. Das Bundespresseamt in Berlin bestätigte das Telefonat.

Der Kreml teilte weiter mit, Putin habe mit Scholz auch über die russischen Verhandlungen mit der Ukraine gesprochen. Von deutscher Seite wurde über Inhalte nichts mitgeteilt. Beide Seiten hatten sich zuletzt am Montag in Belarus ausgetauscht, ohne dass nennenswerte Fortschritte bekannt wurden.

Zudem habe Putin Scholz über die Rettungsmaßnahmen für Zivilisten in umkämpften ukrainischen Städten informiert, so der Kreml. Putin warf demnach ukrainischen Einheiten vor, die Evakuierungen zu behindern. Die Ukraine hält ihrerseits Russland vor, die Fluchtkorridore zu beschießen. "Es wurde vereinbart, die Kontakte auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen", hieß es vom Kreml abschließend über das Telefonat.

Laut Angaben der russischen Nachrichtenagentur „ria“ solle Scholz nun ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj ermöglichen und dabei als Vermitttler auftreten. Eine offizielle und unabhängige Bestätigung dieser Information gibt es aber noch nicht.

Update 15 Uhr: Ukrainischer Außenminister warnt: "Strahlungslecks stehen bevor"

Das Atomkraftwerk Tschernobyl ist rund zwei Wochen nach der Einnahme durch russische Truppen von der Stromversorgung abgeschnitten. Durch Beschuss seien Stromleitungen beschädigt worden, teilte der ukrainische Netzbetreiber Ukrenerho am Mittwoch (9. März 2022) mit. Kampfhandlungen nördlich von Kiew verhinderten aktuell alle Reparaturarbeiten. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte zuvor schon beklagt, dass das durch die Katastrophe von 1986 bekannte ehemalige AKW zunehmend von der Außenwelt abgeschnitten sei.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schrieb am Mittwoch auf Twitter, dass Dieselgeneratoren den Stromausfall 48 Stunden lang ausgleichen könnten. "Danach werden die Kühlsysteme des Lagers für abgebrannten Kernbrennstoff abgeschaltet, wodurch Strahlungslecks unmittelbar bevorstehen", schrieb er weiter. "(Kremlchef Wladimir) Putins Krieg bringt ganz Europa in Gefahr."

Der IAEA zufolge sind 210 Techniker und lokale Sicherheitsmitarbeiter seit fast zwei Wochen ununterbrochen im Dienst, weil es unter russischer Kontrolle keinen Schichtwechsel mehr gegeben habe. Sie hätten zwar Wasser und Nahrung, aber ihre Lage verschlechtere sich immer mehr. Außerdem habe die IAEA keine Verbindung mehr zu ihren Überwachungsgeräten, die sicherstellen, dass alles Nuklearmaterial an seinem Platz ist.

In Tschernobyl kam es 1986 zu einem verheerenden Atomunfall. Noch heute werden dort radioaktive Abfälle gelagert. Bislang sind auch ein weiteres AKW und einige andere Einrichtungen mit Beständen von Nuklear-Material von der russischen Invasion betroffen. Es ist jedoch zu keinem Austritt von radioaktivem Material gekommen.

Update 11.50 Uhr: Von "B" auf "C" - Russland soll kurz vor der Pleite stehen

Russland steht kurz vor der Pleite. Das sagt zumindest die Kategoriesierung der Kreditwürdigkeit aus, in die die Rating-Agentur "Fitch" Russland nun gesteckt hat. Demnach hat die Agentur Russlands Bonitätsnote erneut gesenkt. Die Kreditwürdigkeit wurde am Dienstagabend (8. März 2022) von "B" auf "C" herabgestuft, wie unter anderem die "Welt" berichtet. Das ist der sogenannte "Ramschbereich". Die letzte Stufe der Kategorisierung ist "D", was für "default" steht, also Pleite.

Russlands jetzige Kategorie "C" deutet draufhin, dass ein Zahlungsausfall unmittelbar bevorstehen dürfte, so die Agentur "Fitch". Würde dieser Fall Realität werden, wäre das der erste Zahlungsausfall Russlands seit 1998. Zur Erklärung: Je niedriger das Rating, desto weniger vertrauen Kreditgeber dem Land. Folglich kann es sich weniger Geld zu günstigen Zinssätzen leihen.

Zurückzuführen ist die neue, herabgestufte Kategorie auf einen am vergangenen Wochenende unterzeichneten Präsidialerlass. Dieser könnte es Russland erlauben, Gläubiger in Rubel statt in Fremdwährungen zu bezahlen. Darunter fallen unter anderem die Europäische Union, Australien, die Schweiz oder auch die USA.

Unterdessen haben 27 EU-Staaten weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen und gegen Belarus bestimmt. Weitere Oligarchen und deren Angehörige sollen auf eine Liste kommen, um deren Vermögenswerte in der EU einzufrieren. Außerdem soll es den entsprechenden Personen nicht mehr möglich sein, einzureisen. Zudem ist vorgesehen, dass auch belarussische Banken aus dem Kommunikationssystem Swift genommen werden.

China schickt inzwischen auch humanitäre Hilfen im Wert von umgerechnet 720.000 Euro in die Ukraine, wie zum Beispiel Medikamente oder Lebensmittel. Dennoch heißt China die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland nicht gut und erklärt, dass diese Maßnahmen "niemals Frieden und Sicherheit bringen".

Das ukrainische Militär teilt mit, dass in den letzten Tagen etwa 14.500 Menschen zum Kämpfen in die Ukraine eingereist sind, davon etwa 12.000 Ukrainer. Die Regierung in Kiew erwartet, dass zahlreiche Ausländer folgen könnten, um eine internationale Legion zu bilden.

Update vom 9.3.2011, 10 Uhr: Polen will MiG-29-Kampfjets an Ukraine überlassen - USA: "Vorschlag nicht haltbar"

Das US-Verteidigungsministerium hat einen Vorschlag Polens zur Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine mit einem Zwischenstopp auf einem Stützpunkt in Deutschland als "nicht haltbar" bezeichnet. Der Vorschlag bringe "schwierige logistische Herausforderungen" mit sich, zudem gebe es angesichts der geopolitischen Dimension "ernsthafte Bedenken", erklärte der Sprecher des Pentagons, John Kirby, am Dienstagabend (Ortszeit). Eine Top-Diplomatin des Außenministeriums, Victoria Nuland, bezeichnete das zuvor offenbar nicht mit Washington abgestimmte Angebot Polens in einer Anhörung im Senat als "überraschenden Schritt".

Das polnische Außenministerium hatte am Dienstagabend (8. März 2022) erklärt, die Regierung sei bereit, alle Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 unverzüglich und kostenlos auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und die Maschinen den USA zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ersuche man die USA, dem Land gebrauchte Flugzeuge mit entsprechender Einsatzfähigkeit zu überlassen, hieß es.

Kirby erklärte, das Pentagon sei nach der polnischen Erklärung im Kontakt mit Warschau. Die Entscheidung, der Ukraine polnische Kampfflugzeuge zu überlassen, sei letztlich eine Sache der polnischen Regierung. Der Vorschlag unterstreiche aber "die Komplexität dieses Themas", sagte Kirby. Die Vorstellung, dass Kampfflugzeuge, die dem US-Militär übergeben worden seien, im Krieg mit Russland von einem US- beziehungsweise Nato-Stützpunkt in Deutschland in den umkämpften ukrainischen Luftraum flögen, werfe "ernsthafte Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis auf", erklärte Kirby weiter.

"Es ist für uns schlicht nicht klar, dass es eine stichhaltige Begründung dafür gibt." Kirby fügte in der ungewöhnlich deutlichen Erklärung hinzu, die USA würden das Thema mit Warschau und den Nato-Verbündeten weiter besprechen, aber man glaube nicht, dass der Vorschlag Polens "haltbar" sei. Die USA, Deutschland und zahlreiche Nato-Verbündete unterstützen Kiew mit der Lieferung von Waffen und Ausrüstung für das ukrainische Militär.

Warschau hat eine direkte Lieferung der Flugzeuge in das Nachbarland - die von Russland als direkter Eingriff in den Krieg verstanden werden könnte - wiederholt ausgeschlossen. "Entscheidungen über die Lieferung von Offensivwaffen müssen auf der Ebene der gesamten Nato einstimmig getroffen werden", sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Dienstagabend in Oslo. Polen könne keine eigenständigen Schritte unternehmen, weil es nicht an diesem Krieg beteiligt sei.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich am Dienstag zurückhaltend zu den Überlegungen geäußert. Man müsse sicherstellen, dass sich dieser Krieg nicht auf Nato-Gebiet ausweite, sagte Baerbock in "Bild-TV". Auch mit Waffenlieferungen dürfe keine Steilvorlage dafür gegeben werden, dass gesagt werde, "wir beteiligen uns am Krieg", sagte die Grünen-Politikerin.

Dem Vernehmen nach hatte Kiew um die Flugzeuge gebeten, weil die Piloten der ukrainischen Luftwaffe für das Fliegen der anfangs in der damaligen Sowjetunion entwickelten Modelle geschult sind. Eine mögliche Überlassung der Kampfflugzeuge wurde seit Tagen auch mit der US-Regierung diskutiert. Das Weiße Haus betonte dabei stets, es handle sich um eine Entscheidung Polens als souveränem Staat.

"Wir haben uns in keiner Weise dagegen ausgesprochen, dass Polen Flugzeuge an die Ukraine transferiert", sagte US-Präsident Joe Bidens Sprecherin Jen Psaki etwa am Montag (7. März 2022). Mit dem Vorhaben seien allerdings "eine Reihe herausfordernder praktischer Fragen" verbunden. "Von wo werden sie abheben? Wo werden sie landen? Das sind hier alles sehr wichtige Fragen", betonte Psaki. Die "ziemlich komplizierte Logistik", Polen nach einem möglichen Transfer an die Ukraine mit anderen Kampfflugzeugen zu unterstützen, werde geprüft, sagte sie.

Russland hatte am Sonntag gewarnt, dass es als Einmischung in einen bewaffneten Konflikt gewertet werde, falls Staaten ukrainische Maschinen auf ihren Flugplätzen landen ließen, die anschließend russische Streitkräfte angriffen.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris soll an diesem Mittwoch (9. März 2022) zu einem Besuch in Polen und Rumänien aufbrechen, um angesichts des russischen Angriffskriegs die "Stärke und Einheit" der Nato und der US-Unterstützung für die osteuropäischen Partnerstaaten zu unterstützen, wie das Weiße Haus vergangene Woche erklärt hatte.

Update 22 Uhr: Bundesregierung bereitet weitere Sanktionen vor

Die Bundesregierung bereitet nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland vor. "Ich rechne mit einem nächsten Sanktionspaket, das über Russland hinaus auch Unterstützer des Krieges in Belarus umfasst und Umgehungen der Finanzsanktionen über Kryptowerte ausschließt", sagte Lindner am Dienstag in Düsseldorf. Die Bundesregierung arbeite daran, Russland politisch, finanziell und wirtschaftlich zu isolieren, um maximalen Druck auf das System von Präsident Wladimir Putin auszuüben, unterstrich der Minister.

Zu Details wollte sich Lindner nicht äußern. "Zur Stunde kann ich nicht konkreter öffentlich über das vierte nächste Sanktionspaket sprechen." Es habe auch taktische Gründe, dass über genaue Maßnahmen nicht im Vorfeld öffentlich berichtet werden sollte.

Update 18 Uhr: Selenskyj zeigt sich für Dialog mit Russland bereit

Wolodymyr Selenskyj hat seine Bereitschaft für Gespräche über die Zukunft der Halbinsel Krim sowie der im Osten der Ukraine gelegenen Separatistengebiete im Donbas bekundet. In einem Interview, das vom US-Sender ABC ausgestrahlt wurde, beteuerte der 44-Jährige aber auch, die russischen Forderungen und Ultimaten nicht umsetzen zu wollen.

"Ich bin bereit für einen Dialog. Aber wir sind nicht bereit für eine Kapitulation. Wir können diskutieren und einen Kompromiss finden, wie diese Gebiete weitermachen können", sagte Selenskyj. Es gehe in erster Linie um die Bevölkerung vor Ort und nicht um eine rein formale Anerkennung. An den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet appellierte er zudem: „Er kann den Krieg, den er begonnen hat, beenden. Selbst, wenn er nicht glaubt, dass er den Krieg gestartet hat, kann er nicht bestreiten, dass er ihn beenden kann.“

Selenskyi zeigte sich des weiteren enttäuscht von den westlichen Staaten, die ihre Versprechungen an die Ukraine nicht eingehalten hätten. „Seit 13 Tagen hören wir Versprechungen, seit 13 Tagen wird uns gesagt, dass uns in der Luft geholfen wird, dass es Flugzeuge geben wird, dass sie uns geliefert werden“, äußerte er sich in einem Video, das auf Telegram geteilt worden war. Der Westen sei in der Verantwortung, klare Entscheidungen zu treffen und den ukrainischen Luftraum vor „den russischen Mördern“ zu schützen. Damit wiederholte er seine Forderung nach einer Flugverbotszone über der Ukraine.

Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hat Selenskyj unterdessen dazu aufgefordert, aufzugeben. „Sie persönlich sind verpflichtet, das Blutvergießen zu beenden und ein Friedensabkommen um jeden Preis zu erzielen“, teilte er in einer Botschaft mit, die von der russischen Staatsagentur Ria Nowosti verbreitet wurde. Janukowitsch gilt als moskau-nah und korrupt, seit seinem politischen Sturz im Jahr 2014 lebt er in Russland. „Sie hätten der Friedenspräsident sein können, aber dies ist leider nicht geschehen. Sie träumen wahrscheinlich davon, ein echter Held zu werden! Aber Heldentum kann nicht vorgetäuscht werden, es geht nicht darum, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Es liegt in der Selbstaufopferung, im Sieg über seinen eigenen Stolz und Ehrgeiz, um Menschenleben zu retten“, so Janukowitsch an seinen Nachfolger Selenskyj gewandt.

Update 17 Uhr: Habeck warnt vor schwersten Schäden für Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat im Falle eines westlichen Embargos russischer Energielieferungen vor schweren Schäden für Deutschland gewarnt. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag nach Beratungen der Energieminister von Bund und Ländern, man rede nicht über "individuelle Komforteinschränkungen", sondern über gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Schäden "schwersten Ausmaßes". Diese könnten das Durchhalten von allen möglichen Sanktionen gefährden.

Die Sanktionen seien mit Absicht und mit Bedacht so gewählt worden, dass sie die russische Wirtschaft und das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin schwer treffen, sagte Habeck. "Aber sie sind eben auch so gewählt worden, dass wir sie als Volkswirtschaft, als Nation lange durchhalten können. Unbedachtes Verhalten könnte genau zu dem Gegenteil führen." Deutschland habe sich in den vergangenen 20 Jahren in eine immer größere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus Russland hineinmanövriert. Das gelte für Öl, für Kohle und für Gas.

Update 14.15 Uhr: Lage in Mariupol spitzt sich für Zivilisten zu

Für Hunderttausende Menschen in der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol ist die Lage nach Angaben humanitärer Helfer katastrophal. "Die Situation ist apokalyptisch", sagte IKRK-Sprecher Ewan Watson am Dienstag in Genf. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) stehe bereit, den Abzug der Zivilisten zu ermöglichen, die aus der Stadt wollen, sagte Watson. Russland und die Ukraine hätten die Bedingungen dafür aber noch nicht geschaffen. "Wir versuchen verzweifelt, den Dialog zu ermöglichen", sagte Watson.

In der Stadt gingen alle Vorräte zur Neige. Das IKRK habe sämtliche Bestände ausgeliefert und versuche, auf allen möglichen Wegen Nachschub ins Land zu bringen. Watson betonte, dass das IKRK nicht von "humanitären Korridoren" spricht, sondern von "sicherem Geleit". Dafür sei eine detaillierte Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien nötig, in der praktische Details geklärt seien. Eine Voraussetzung sei, dass die Menschen die Reise freiwillig antreten und dass sie an einen sicheren Ort gebracht werden. Die Frage, ob Russland als sicherer Ort anzusehen sei, wollte Watson nicht beantworten.

Ein technisches Team des UN-Nothilfebüros (OCHA) ist in Moskau, um Behörden, darunter dem Verteidigungsministerium, bei der Einrichtung sicherer Wege für Zivilisten und humanitäre Konvois in der Ukraine zu helfen. Das Team gebe zudem Standorte von Lagerhäusern für humanitäre Güter bekannt, um versehentliche Angriffe zu vermeiden.

Die Nato geht zudem davon aus, dass Angaben über russische Angriffe auf flüchtende Menschen in der Ukraine der Wahrheit entsprechen. "Es gibt sehr glaubwürdige Berichte, dass Zivilisten bei der Evakuierung unter Beschuss geraten", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Lettlands Präsidenten Egils Levits in Riga. "Zivilisten ins Visier zu nehmen, ist ein Kriegsverbrechen, und es ist vollkommen inakzeptabel", ergänzte der Norweger. Man brauche richtige humanitäre Korridore, die uneingeschränkt respektiert würden.

Update 9.10 Uhr: Geheimdienste: Russland wirft Ukraine Entwicklung nuklearer oder biologischer Waffen vor

Russland wirft der Ukraine nach Angaben britischer Geheimdienste zunehmend vor, nukleare oder biologische Waffen zu entwickeln. Diese Erzählung sei zwar nicht neu, werde aber seit Ende Februar verstärkt verbreitet, um die russische Invasion in die Ukraine nachträglich zu rechtfertigen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Geheimdienst-Update aus dem britischen Verteidigungsministerium.

Moskau hatte zuvor angekündigt, Angriffe auf Gebäude der ukrainischen Waffenindustrie auszuweiten. Erst am Montag behauptete das russische Verteidigungsministerium, in der Ukraine gebe es ein Netzwerk von Bio-Laboren, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums arbeiteten. Internationale Faktenchecker haben diese Behauptung allerdings längst entkräftet.

Russland bezeichnet den Angriffskrieg gegen die Ukraine als "militärische Spezialoperation". Zur Begründung gibt Kremlchef Wladimir Putin an, "nationalistische" Regierungstruppen verübten im ostukrainischen Donbass einen "Genozid" an Russen. Zudem arbeite die Ukraine an Atomwaffen. Für diese Vorwürfe gibt es keine Belege.

Update 7.30 Uhr: Zweiter russischer General offenbar getötet worden

Im Krieg gegen die ukrainischen Truppen ist der zweite russische General offenbar gestorben. Neben weiteren hochrangigen russischen Offizieren soll der Generalmajor Vitaly Gerasimov bei Kämpfen in der Nähe der Großstadt Charkiw getötet worden sein. Das teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Zudem veröffentlichte das Ministerium auch zwei Audiodateien, in denen angeblich ein Telefongespräch zwischen zwei russischen Offizieren zu hören sei. Die Männer sollen darin über den Tod Gerasimovs sprechen und sich beklagen, dass die sichere Kommunikation innerhalb der Ukraine nicht mehr funktioniere. Der Direktor des Investigativportals Bellingcat, Christo Grozev, erklärt via Twitter , dass ihm eine russische Quelle den Tod des zweiten Generals bestätigt habe. Jedoch hat Russland Gerasimovs Tod bislang nicht offiziell bestätigt.

Update vom 8.3.2022, 6.30 Uhr: So ist die aktuelle Lage in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen. "Ich bleibe in Kiew", sagte er in einer am Montagabend veröffentlichten Videobotschaft. Er verstecke sich nicht und habe vor niemandem Angst. Man werde weiter mit Russland sprechen, sagte Selenskyj. "Wir werden auf Verhandlungen bestehen, bis wir einen Weg finden, unseren Menschen zu sagen: So kommen wir zum Frieden." Jeder Tag des Kampfes schaffe "bessere Bedingungen" für die Ukraine. "Eine starke Position. Um unsere Zukunft zu sichern. Nach diesem Krieg."

Bei Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy wurden den örtlichen Behörden zufolge mehr als zehn Menschen getötet, darunter auch Kinder. "In einigen Ortschaften wurden Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört", teilte der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, mit. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen. In der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage nach Angaben des Stadtrats Kommune weiter zu. "Es gibt keine Straße ohne kaputte Fenster, zerstörte Wohnungen oder Häuser." Die Stadt sei ohne Strom, Wasser und Gas. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt hat strategisch große Bedeutung.

Russland bietet nach Angaben seines UN-Botschafters am Dienstag eine erneute Feuerpause zur Öffnung humanitärer Korridore in der Ukraine an. Wassili Nebensja sagte vor dem UN-Sicherheitsrat, am Vormittag sollten humanitäre Korridore in Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol geöffnet werden. Wie schon beim Angebot am Vortag sprach das russische Verteidigungsministerium von einem anschließenden Transport nach Russland. Der ukrainische US-Botschafter Serhij Kyslyzja warf Russland vor, mit Routen nur über Russland und Belarus den neuen Anlauf zu untergraben. Nebensja sagte, es werde auch eine Evakuierung in Richtung ukrainischer Städte westlich von Kiew angeboten.

Die westukrainische Stadt Lwiw bittet internationale Organisationen um Unterstützung bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. Die Stadt sei zu einem Zufluchtsort für etwa 200 000 Menschen geworden, die vor Bombeneinschlägen und Raketenangriffen geflohen seien, sagte Bürgermeister Andrij Sadowyj einer Mitteilung zufolge. Die Menschen bekämen warmes Essen und alles Nötige. "Dies ist eine extrem schwere Belastung für die Stadt, und heute stehen wir am Rande unserer Fähigkeiten", warnte er.

Die Demokraten im US-Senat bereiten ein Paket für die Ukraine im Umfang von mehr als zwölf Milliarden Dollar (elf Milliarden Euro) für humanitäre Hilfe und Unterstützung des Militärs vor. Die Mittel würden Flüchtlingen und Vertriebenen zu Gute kommen, genauso wie der medizinischen Versorgung, der Ernährungssicherheit und dem Transfer von Waffen in die Ukraine, sagte der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer. Zudem beschloss die Weltbank zur Unterstützung der Ukraine ein Paket, das dem Land 723 Millionen Dollar (665 Millionen Euro) neuer Kredite und Hilfen einbringen soll. Die schnelle Auszahlung werde der Regierung helfen, Sozialleistungen zu finanzieren sowie Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Renten zu zahlen, erklärte die Weltbank.

Das wird heute wichtig

In der Ukraine wird weiter auf Fluchtkorridore gehofft. Die EU-Kommission legt einen Plan vor, der den Ausbau von erneuerbaren Energien ankurbeln und dabei helfen soll, insbesondere von russischem Gas loszukommen. Rund 40 Prozent des in die EU importierten Gases kommt über Pipelines aus Russland. "Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland befreien", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Update 21.35 Uhr: Russland droht mit Gas-Lieferstopp

Russland hat nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine erstmals offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedroht. "Wir haben das volle Recht, eine ,spiegelgerechte' Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch die Pipeline Nord Stream 1, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist", sagte Vize- Regierungschef Alexander Nowak am Montagabend im Staatsfernsehen. Er äußerte sich mit Blick auf die gestoppte Leitung Nord Stream 2, deren Inbetriebnahme Russland anstrebt.

"Aber noch treffen wir diese Entscheidung nicht. Niemand gewinnt dabei", sagte Nowak. Allerdings sehe sich Russland inzwischen durch die europäischen Politiker und ihre Anschuldigungen in diese Richtung gestoßen. Die Bundesregierung hatte die umstrittene Pipeline gestoppt, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am 22. Februar die abtrünnigen "Volksrepubliken" im Donbass anerkannt hatte.

Russland verfolge die Äußerungen westlicher Politiker, die sich von russischem Gas und Öl lösen wollten, meinte Nowak. Die EU-Politiker würden durch ihre Handlungen die Energiepreise inzwischen überhitzen.

Update 20.30 Uhr: Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland beendet

Russland und die Ukraine haben nach ihrer dritten Verhandlungsrunde die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. Es gebe "kleine positive Schritte" bei der Verbesserung der Logistik für die humanitären Korridore, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Montag. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski sagte, dass es an diesem Dienstag einen neuen Anlauf geben solle, um die Menschen über die Korridore in Sicherheit zu bringen. Er zeigte sich insgesamt aber enttäuscht von dem Treffen.

"Die Erwartungen wurden nicht erfüllt", sagte Medinski im russischen Staatsfernsehen. Die russische Seite habe eine Reihe vorbereiteter Dokumente zu den Verhandlungen mitgebracht. Allerdings habe die ukrainische Seite nichts unterschreiben wollen, sondern die Papiere zur Prüfung mitgenommen. Medinski zufolge wird in Kürze eine neue Verhandlungsrunde erwartet, bei der die Vereinbarungen schriftlich festgeklopft werden könnten.

"Mit Blick auf den politischen Block, wozu ein Waffenstillstand und überhaupt die Beendigung der Kampfhandlungen gehören, werden die intensiven Beratungen fortgesetzt", sagte der Ukrainer Podoljak. Es gebe aber keine Ergebnisse für eine spürbare Verbesserung der Lage. "Dennoch werden die Beratungen fortgesetzt, und wir werden ein Ergebnis erhalten."

Die dritte Runde der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte in Belarus rund drei Stunden gedauert. Beide Seiten hatten sich zwar bereits bei ihrem zweiten Treffen am vergangenen Donnerstag auf Fluchtkorridore verständigt. Am Wochenende waren aber gleich zwei Anläufe für Evakuierungen von Bewohnern der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine gescheitert. Beide Seiten warfen sich vor, gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen zu haben. Auch am Montag kam eine geplante Rettung von Zivilisten aus umkämpften Städten nicht voran.

Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, die Ukraine müsse sich in ihrer Verfassung für neutral erklären. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen.

Zuvor hatte das russische Außenministerium erneut vor den Folgen gewarnt, die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine und eine Einmischung der Nato haben könnten. Eine militärische Unterstützung würde laut Sprecherin Maria Sacharowa eine „katastrophale Entwicklung der Situation nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den Nato-Ländern provozieren“ und einen „globalen Kollaps“ auslösen.

Update 18.30 Uhr: Russland straft "unfreundliche Staaten" ab

Viele Staaten haben mittlerweile Sanktionen gegen Russland verhängt, der Kreml reagiert nun wiederum darauf und gibt bekannt, finanzielle Verpflichtungen gegenüber diesen „unfreundlichen Staaten“ nur noch in Rubel zu begleichen. Eine entsprechende Liste wurde am Montag bestätigt. Neben Deutschland sind darauf auch alle weiteren EU-Mitglieder sowie die Ukraine, Schweiz, Großbritannien, Japan und Kanada zu finden.

Zuvor waren nur die USA und Tschechien aufgelistet worden, erstellt wurde diese erste Version bereits im vergangenen Jahr. Für die russische Bevölkerung, Unternehmen und Kommunen hat das zur Folge, dass sie entsprechende Verpflichtungen nur noch in Rubel bezahlen und die gelisteten „unfreundlichen Staaten“ ein extra Verrechnungskonto bei russischen Banken eröffnen müssen, so die russische Regierung.

Update 16 Uhr: Erneute Friedensverhandlungen angesetzt

Für Montagnachmittag ist eine weitere Runde der Friedensverhandlungen zwischen Vertretern der russischen und ukrainischen Regierung angesetzt worden. Russland sei zu einer sofortigen Waffenruhe bereit, wenn die Ukraine folgende Punkte erfülle, so Kreml-Sprecher Dimitri Peskov: Die Ukraine dürfe nicht der Nato beitreten und müsse ihre Neutralität wahren, die Krim müsse zudem als Teil des russischen Staates und die Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt werden. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite darüber, dass das Angebot vorgelegt wurde, gibt es bisher nicht.

Unterdessen berät US-Präsident Joe Biden am Montag gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson über die Lage in der Ukraine; die Videoschalte ist für 16.30 Uhr geplant.

Bei weiteren Angriffen russischer Soldaten soll auch ein ukrainisches Atomlabor in Charkiw zerstört worden sein: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) meldete, dass die nukleare Forschungseinrichtung attackiert wurde, Strahlung sei jedoch nicht ausgetreten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die russischen Truppen in einer Videobotschaft gewarnt, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. „Wir werden nicht Hunderte und Aberhunderte von Opfern verzeihen. Statt Vergebung wird es einen Tag des Gerichts geben. Wir werden jeden Bastard finden, der auf unsere Städte und unser Volk geschossen hat, der unser Land bombardiert hat, der Raketen abgefeuert hat.“

Update 11 Uhr: Russische Truppen schießen absichtlich auf Zivilisten

Die Ukraine hat Russland mit Blick auf die Lage in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol erneut Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die ukrainische Regierung tue alles, um humanitäre Korridore für eine Evakuierung zu ermöglichen, schrieb Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Montag. Doch versuchten russische Truppen, die Stadt mit einer humanitären Krise zu "ersticken". Das strategisch wichtige Mariupol am Asowschen Meer ist eine der umkämpftesten Städte.

"Die russischen Terroristen halten ihr Wort nicht. Es gibt keine Gnade, nicht einmal für Kinder und Frauen, für Verwundete. Sie beschießen Wohnviertel. Sie beschießen Zivilisten während der Evakuierung", schrieb Resnikow. Russland betont stets, nur militärische Ziele ins Visier zu nehmen.

Nach Resnikows Angaben sind bisher mehr als 140.000 Ukrainer ins Land zurückgekehrt, Zehntausende hätten sich den Selbstverteidigungskräften angeschlossen. Außerdem hätten sich bereits mehr als 20.000 ausländische Freiwillige gemeldet, um gegen die russischen Truppen zu kämpfen.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden seit Kriegsbeginn am 24. Februar mehr als 11.000 russische Soldaten getötet. Knapp 300 Panzer und 1000 weitere gepanzerte Fahrzeuge sowie mehr als 100 Kampfflugzeuge und Hubschrauber seien abgeschossen worden. Allein in der Nacht zum Montag hätten ukrainische Truppen bei einem Angriff auf einen Flugplatz nahe der südukrainischen Stadt Cherson etwa 30 russische Helikopter zerstört, teilte das Kommando der Marineinfanterie mit.

Update 6.30 Uhr: Was in den vergangen Stunden in der Ukraine geschah

In der Ukraine sorgt Russlands Militärangriff nach wie vor für Opfer. Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes müssen mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer sofort aus ihren Städten evakuiert werden. Es gebe bereits mehrere Dutzend Städte in acht Regionen im Land, in denen die humanitäre Situation katastrophal sei, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf das Präsidialamt. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat der Ukraine weitere humanitäre Hilfen in Aussicht gestellt. Erste Soforthilfen seien bereits in der Ukraine angekommen, weitere würden folgen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es droht eine humanitäre Katastrophe", sagte die Ministerin.

In der Nacht zum Montag (7. März 2022) meldete die ukrainische Seite Angriffe und Kämpfe in verschiedenen Gebieten des Landes. Im Süden sei vom Meer aus ein Raketenangriff auf nicht näher genannte "Objekte der kritischen Infrastruktur" im Dorf Tusly südlich der Hafenstadt Odessa ausgeführt worden, teilte ein lokaler Beamter in einem Video auf Facebook mit. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist nach ukrainischen Angaben der Fernsehturm bei einem russischen Angriff beschädigt worden. Die Fernsehübertragung sei vorübergehend ausgefallen, sagte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, der Agentur Unian zufolge. Nach Angaben des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU wurde in Charkiw ein Forschungszentrum mit Atommaterial mit Raketenwerfern beschossen. Die Behörde warnte, ein Treffer in dem Forschungsreaktor könne im schlimmsten Fall eine Umweltkatastrophe auslösen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Ausbleiben internationaler Reaktionen auf die Androhung Moskaus, nun auch Gebäude der Waffenindustrie seines Landes anzugreifen, kritisiert. "Denken Sie an das Gefühl der Straffreiheit der Invasoren", sagte Selenskyj in einer am Sonntagabend veröffentlichten Videobotschaft. Russland könne seine "geplanten Gräueltaten" ankündigen, weil es keine Reaktion gebe. Er betonte, in den teils vor Jahrzehnten gebauten Fabriken arbeiteten Tausende Menschen, sie befänden sich in Städten und Hunderttausende Menschen lebten in ihrer Nähe.

Die letzten internationalen OSZE-Beobachter verlassen vorübergehend die Ukraine, wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mitteilte. Anfang vergangener Woche hatten noch mehrere Mitglieder des zuletzt rund 500 Personen starken Teams in umkämpften ukrainischen Städten wie Charkiw und Cherson festgesessen. Am Dienstag starb eine ukrainische Mitarbeiterin beim Beschuss von Charkiw, als sie Vorräte für ihre Familie besorgen wollte. Bundesfinanzminister Christian Lindner will Unternehmen unter die Arme greifen, denen wegen Sanktionen gegen Russland die Pleite droht. "Denkbar sind gezielte Hilfen für Unternehmen, die in ihrer Existenz gefährdet sind", sagte der FDP-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Entgangene Gewinne werden wir aber nicht ausgleichen könnten", betonte der Finanzminister.

Nach der russischen Invasion in die Ukraine stellt Netflix den Betrieb in Russland ein. Angesichts der Situation werde der Dienst ausgesetzt, sagte eine Netflix-Sprecherin. Bisherige Kunden werden den Dienst noch schauen können, bis die nächste monatliche Zahlung fällig wird. Auch Tiktok schränkt den Dienst in Russland ein, da nach einer Gesetzesänderung Gefängnisstrafen für Äußerungen drohen, die von der offiziellen Darstellung des Krieges in der Ukraine abweichen. Nutzer in Russland werden nicht mehr live streamen und neue Inhalte in den Videodienst hochladen können. Nach der Gesetzesänderung von Freitag kann die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über russische Streitkräfte mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden.

Was heute wichtig wird

Zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands ist eine dritte Verhandlungsrunde geplant, Uhrzeit und der genaue Ort waren zunächst offen. In Den Haag kommt eine Völkermordklage der Ukraine gegen Russland vor den Internationalen Gerichtshof. US-Außenminister Antony Blinken besucht auf seiner Reise in Osteuropa Litauen und Lettland. Am Abend europäischer Zeit soll der UN-Sicherheitsrat über die humanitäre Lage in der Ukraine beraten.

Update 19.35 Uhr: Russland kündigt weitere Angriffe auf ukrainische Waffenindustrie an

Russland hat eine Ausweitung seiner Angriffe auf Gebäude der ukrainischen Waffenindustrie angekündigt. "Als Teil der Aufgabe, die Ukraine zu entmilitarisieren, werden die russischen Streitkräfte ukrainische Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes mit hochpräzisen Waffen bekämpfen", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag (6. März 2022) in Moskau. Bei der russischen "Spezial-Militäroperation" sei zudem eine "Notfallbeseitigung von Spuren eines militärisch-biologischen Programms durch das Kiewer Regime" aufgedeckt worden, hieß es weiter.

Das Ministerium in Moskau warf Kiew vor, am ersten Tag des russischen Angriffs vor anderthalb Wochen notfallmäßig Krankheitserreger wie Pest und Cholera vernichtet zu haben. Die Behörde veröffentlichte auch Dokumente in ukrainischer Sprache. Finanziert worden sei das Programm von den USA. Überprüfen ließen sich die Vorwürfe zunächst nicht.

Sprecher Konaschenkow beklagte zudem, dass ukrainische Kampfflugzeuge unter anderem nach Rumänien geflogen seien. Auch das ließ sich zunächst nicht überprüfen. Moskau warnte, dass es als Einmischung in einen bewaffneten Konflikt gewertet werde, wenn Staaten ukrainische Maschinen auf ihren Flugplätzen landen ließen, die anschließend russische Streitkräfte angriffen.

Update 17.35 Uhr: Selenskyj berichtet von Hunderten Russen in ukrainischer Gefangenschaft

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sind Hunderte russische Soldaten in Gefangenschaft seines Landes geraten. "Hunderte, Hunderte Gefangene. Unter ihnen sind Piloten von Flugzeugen, die unsere Städte bombardiert haben. Unsere Zivilisten", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, die er am Sonntag (6. März 2022) im Nachrichtenkanal Telegram veröffentlichte. Diese Aussagen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

An die Ukrainer gewandt sagte Selenskyj: "Wir kämpfen darum, wo die Grenze verlaufen wird. Zwischen Leben und Sklaverei." Einmal mehr richtete sich der ukrainische Staatschef auch an die Menschen in Russland: "Die Bürger der Russischen Föderation treffen jetzt gerade genau die gleiche Wahl. In diesen Tagen. In diesen Stunden. Zwischen Leben und Sklaverei.!

Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Olexij Danilow, warnte unterdessen vor einer großangelegten Offensive auf Kiew, Charkiw und andere Städte. "Der Plan des Feindes ist es, Schlüsselstädte einzukreisen, die ukrainischen Streitkräfte auszubluten und eine Situation einer humanitären Katastrophe für die Zivilbevölkerung zu schaffen", schrieb Danilow auf Facebook.

Update 10.50 Uhr: Mindestens 37.000 Flüchtlinge in Deutschland angekommen

Die Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, ist erneut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums registrierte die Bundespolizei bis Sonntag hierzulande bereits 37 786 geflüchtete Ukrainer - und damit fast 10 000 mehr als am Vortag.

Ein Sprecher des Innenministeriums wies erneut darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine deutlich höher sein könnte, da die Daten der Bundespolizei auch wegen nicht bestehender Grenzkontrollen nur einen Teil der Geflüchteten abbilden würden. "Da keine Grenzkontrollen stattfinden, kann die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein", hieß es dazu. Die Zahl der Menschen, die aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine fliehen, wird den Angaben zufolge seit dem Beginn der russischen Angriffe am 24. Februar erfasst.

Weltweit waren nach Schätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und auf Basis der am Wochenende erneut aktualisierten Zahlen bis Freitag mehr als 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, die meisten davon nach Polen. Dort schätzt das UNHCR die Zahl der ukrainischen Geflüchteten bis Freitag auf mehr als 750 000.

Update 6.15 Uhr: Die aktuelle Lage in der Ukraine

Kein Strom, keine Heizung, viele Tote: Nach einer gescheiterten Feuerpause meldet die von Russland belagerte ukrainische Hafenstadt Mariupol dramatische Zustände. Zudem rücken russische Truppen weiter auf die Hauptstadt Kiew und andere Städte vor, wie der ukrainische Generalstab am Sonntagmorgen (06. März 2022) erklärte. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Ukrainer erneut zum Widerstand auf. Zugleich wächst der wirtschaftliche Druck auf Moskau: Mastercard und Visa kappen internationale Kreditkartenzahlungen mit Russland.

Der ukrainische Generalstab erklärte weiterhin, der Hauptfokus der seit dem 24. Februar laufenden russischen Offensive sei weiter die Umzingelung der Städte Kiew, Charkiw im Osten und Mykolajiw im Süden. Russische Einheiten versuchten, in die südwestlichen Außenbezirke von Kiew einzudringen. Zudem näherten sie sich der Autobahn von der Kiewer Vorstadt Browary nach Boryspil, wo der internationale Flughafen Kiews liegt. Nach Einschätzung der ukrainischen Armee plant Russland, den Damm des Wasserkraftwerks Kaniw rund 150 Kilometer südlich von Kiew am Fluss Dnipro einzunehmen.

Präsident Selenskyj forderte seine Landsleute in einer Videobotschaft auf, die russischen Truppen zu vertreiben. "Wir müssen nach draußen gehen! Wir müssen kämpfen! Wann immer sich eine Gelegenheit bietet." Die Ukrainerinnen und Ukrainer sollten wie in Cherson, Berdjansk oder Melitopol nach draußen gehen "und dieses Übel aus unseren Städten vertreiben". Aus den genannten ukrainischen Städten gab es in den vergangenen Tagen Berichte darüber, dass sich einfache, unbewaffnete Menschen russischen Einheiten entgegengestellt hatten.

Internationale Vermittlungsversuche scheinen in dem Krieg derzeit wenig zu fruchten. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett war am Samstag zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist. Nach israelischen Angaben dauerte die Unterredung drei Stunden. Bennet telefonierte auch mit Selenskyj. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Bennet kam anschließend zu einem eineinhalbstündigen Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach Berlin. Danach erklärte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit aber nur, das gemeinsame Ziel bleibe es, den Krieg in der Ukraine "so schnell wie irgend möglich" zu beenden. "Daran werde man mit aller Kraft arbeiten." Auch US-Präsident Joe Biden telefonierte mit Selenskyj.

Die USA, die EU und andere westliche Partner hatten seit Kriegsbeginn harte Sanktionen gegen Russland verhängt. Nun kam ein weiterer Schlag der Privatwirtschaft hinzu: Die beiden weltgrößten Kreditkartenanbieter, Visa und Mastercard, setzten die Geschäfte mit Russland aus. Visa erklärte, man werde alle Transaktionen in den kommenden Tagen einstellen. Danach würden in Russland ausgestellte Karten nicht mehr im Ausland funktionieren. Mastercard äußerte sich ähnlich. Beide Unternehmen hatten bereits vorher keine Transaktionen mehr für russische Banken abgewickelt, die von internationalen Sanktionen betroffen sind.

Vor dem Krieg fliehen weiter täglich Zehntausende Menschen über die ukrainischen Grenzen in die Europäische Union. Rund 830 000 gelangten allein nach Polen, Zehntausende nach Deutschland. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte die Aufnahme der Menschen unabhängig von der Nationalität zu. "Wir wollen Leben retten. Das hängt nicht vom Pass ab", sagte Faeser der "Bild am Sonntag". "Der allergrößte Teil der Geflüchteten sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Menschen aus anderen Staaten, die in der Ukraine schon ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hatten, bringen diesen Status mit." Sie nannte als Beispiel Inder, die in der Ukraine studiert haben. Die europäische Zusammenarbeit in der Versorgung der Flüchtlinge nannte Faeser "historisch". Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte aber eine bessere Koordination innerhalb Deutschlands.

Was heute wichtig wird

US-Außenminister Antony Blinken wird nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba zu Beratungen mit dem Nato-Verbündeten Moldau in der Hauptstadt Chisinau erwartet. Weitere Verhandlungen der Ukraine mit Russland soll es erst am Montag (07. März 2022) geben.

Update 20 Uhr: Klitschko-Brüder wollen in Kiew bleiben - Appell an Papst und Dalai Lama

Die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko wollen in der Ukraine bleiben und weiter gegen die russischen Truppen kämpfen. Es bleibe ihnen keine andere Wahl als zu kämpfen, sagte Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, in einem gemeinsamen Interview mit seinem Bruder der "Welt am Sonntag". Für ihn wäre es "richtig peinlich", wenn er als gewählter Bürgermeister jetzt sein Land verlassen würde. "Wenn ich ginge, wäre das Verrat und ich könnte niemals mehr in den Spiegel sehen. Wir bleiben hier."

Nach Einschätzung der Box-Legenden ist der Widerstandswille der ukrainischen Soldaten und Zivilisten ungebrochen. "Es ist berührend zu erleben, wie sehr unsere Leute für ihr Recht kämpfen", sagte Vitali Klitschko der Zeitung. Beide Brüder erklärten, dass sie in Kiew bleiben und sich Rückendeckung geben würden. "Es geht nicht nur um die Ukraine, sondern auch um den Frieden in der Welt", so Wladimir Klitschko. "Wenn eines von unseren Atomkraftwerken explodiert, kann das das Ende von Europa sein."

In einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft forderten die Brüder Papst Franziskus, den Dalai Lama und weitere geistliche Oberhäupter der Welt auf, die Ukraine zu unterstützen. "Kommen Sie nach Kiew und zeigen Ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk", sagt Klitschko auf Englisch. Das Drama, das sich gerade in der Ukraine abspiele, stelle den Begriff der Menschlichkeit in Frage. "Was im Herzen Europas geschieht, berührt alle Bewohner des Planeten, die die Gerechtigkeit und die Werte des Guten lieben, unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion", sagt Wladimir Klitschko.

Update 10 Uhr: Feuerpause für wenige Stunden in Mariupol - Menschen sollen Stadt verlassen können

Damit Menschen die Möglichkeit haben, Städte zu verlassen, hat das russische Militär heute eine Feuerpause in der ukrainischen Großstadt Mariupol und der Stadt Wolnowacha angeordnet. Das berichten das Redaktionsnetzwerk Deutschland und die "Bild" am Samstagmorgen (05. März 2022). Von 8.00 Uhr an haben die Menschen Zeit zu fliehen. "Die humanitären Korridore und Wege raus sind mit der ukrainischen Seite abgestimmt“, teilte das Ministerium in Moskau mit, so das RND.

Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, äußerte in der Nacht die Hoffnung, dass mittels humanitärer Korridore Lebensmittel und Medikamente in die Stadt gebracht werden können und so die wichtige Infrastruktur wieder Instand gesetzt werden könnte. Seit fünf Tagen leide die Stadt unter "unerbittlichen Angriffen" seitens Russland. Von Anwohnern hieß es, dass sie praktisch weder Wasser, noch Strom, noch Gas hätten.

Die ukrainischen Behörden rechnen damit, dass mehr als 200 000 Menschen die Hafenstadt Mariupol in der Region Donezk während der Waffenruhe verlassen werden. Das sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag dem ukrainischen Portal "strana.news" zufolge wie die dpa berichtet. Für die Stadt Wolnowacha ging sie von 15 000 Menschen aus. Nach Angaben der Stadt soll es Evakuierungen an mehreren Tagen geben. Es stünden Busse bereit, außerdem könnten Einwohner mit eigenen Autos die Stadt auf vorgeschriebenen Routen verlassen. "Nehmen Sie so viele Menschen mit wie möglich", appellierte die Stadt. Die Evakuierung sei keine leichte Entscheidung gewesen, sagte Boitschenko.

Der Sprecher der Aufständischen im Gebiet Donezk, Eduard Bassurin, sagte der Agentur Interfax zufolge, ein "nationalistisches Bataillon" soll in Mariupol eine Explosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus verursacht haben. Der Zeitpunkt des Vorfalls war zunächst unklar. Etwa 200 Menschen hätten sich zu der Zeit in einem Keller Schutz gesucht. Sie seien eingeschlossen worden. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

An diesem Wochenende soll es weitere Gespräche geben. Wie die "Bild" berichtet, ist noch kein genauer Termin bekannt, doch offenbar soll es heute Verhandlungen geben. Unterdessen gehen in Deutschland weiterhin etliche Menschen auf die Straßen. So rechnet beispielsweise Hamburg mit rund 50.000 Teilnehmern bei einer geplanten Friedensdemonstration für die Ukraine.

Update 21 Uhr: Selenskyj per Live-Schalte bei Demos in Europa - "Schweigt nicht, geht auf die Straße"

Per Live-Schalte hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend an Demonstranten in Frankfurt und mehreren anderen europäischen Städten gewandt. "Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen", warnte er in seiner Rede vor den Auswirkungen des Kriegs auf den ganzen Kontinent.

Er rief die unter anderem in Frankfurt, Paris, Bratislava, Vilnius, Prag und Tiflis versammelten Menschen zu einer Schweigeminute für die Männer, Frauen und Kinder, Soldaten, Polizisten und Zivilisten auf, die bisher seit dem Angriff Russlands auf das osteuropäische Land ums Leben kamen.

"Schweigt nicht, geht auf die Straße, unterstützt die Ukraine", appellierte Selenskyj an die Menschen in Europa. Wenn die Ukraine im Krieg siege, dann werde das auch der Sieg der ganzen demokratischen Welt sein. Der wie in seinen anderen Videobotschaften in olivgrün gekleidete Präsident verabschiedete sich mit kämpferisch gereckter Faust und den Worten "Ruhm der Ukraine".

In Frankfurt waren nach Polizeiangaben gut 2000 Menschen zusammen gekommen, viele von ihnen mit ukrainischen Flaggen oder Kleidung in den ukrainischen Landesfarben gelb und blau. Selenskyj war in rund einem Dutzend Städte live zugeschalten.

Update 18.20 Uhr: "Durch die Gnade Gottes ist die Welt letzte Nacht nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen"

Die Vereinten Nationen haben sich nach den Kämpfen in direkter Umgebung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja äußert besorgt gezeigt: "Angriffe auf Atomkraftwerke stehen im Widerspruch zum humanitären Völkerrecht", sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo. Sie bekräftigte erneut, dass Russlands Krieg in der Ukraine gegen die UN-Charta verstoße. "Die Kämpfe in der Ukraine müssen aufhören, und zwar jetzt."

Nach der Einnahme des Kraftwerks nahe der Großstadt Saporischschja durch russische Truppen war in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände ein Brand ausgebrochen, laut ukrainischem Innenministerium im Gebäude eines Trainingskomplexes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss der Reaktorblöcke durch russische Panzer. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach hingegen von einer "Provokation des Kiewer Regimes in der Nuklearanlage", die Russland in die Schuhe geschoben werden sollte.

Die Kämpfe hätten nach Ansicht der USA leicht zu einem Desaster führen können. "Durch die Gnade Gottes ist die Welt letzte Nacht nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen", sagt die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. "Es war unglaublich rücksichtslos und gefährlich und bedrohte die Sicherheit von Zivilisten in ganz Russland, der Ukraine und Europa."

Update 16 Uhr: "Schlimme Bilder aus der Ukraine" - Scholz telefoniert mit Putin

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Laut Bundesregierung äußerte sich Scholz in dem einstündigen Gespräch "sehr besorgt". Seit Tagen gäbe es schlimme Bilder und Informationen aus der Ukraine.

Der Bundeskanzler rief die russische Führung "zur sofortigen Einstellung aller Kampfhandlungen" auf. Außerdem forderte er humanitären Zugang in die umkämpften Gebiete zuzulassen. Putin informierte Scholz, dass Russland und die Ukraine eine dritte Runde von Gesprächen für dieses Wochenende vorgesehen hätten. Auch Putin und Scholz vereinbarten, "zeitnah" weitere Gespräche zu führen.

Update 13.30 Uhr: Nato-Chefdiplomat warnt vor "Weltkatastrophe"

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat den ukrainischen Wunsch nach einer vom Westen durchgesetzten Flugverbotszone über der Ukraine zurückgewiesen. Eine solche No-Fly-Zone müsste von den Vereinten Nationen beschlossen werden und es stelle sich die Frage, wer diese Zone kontrollieren würde, sagte der dienstälteste Chefdiplomat der Nato-Staaten am Rande von Beratungen des Bündnisses in Brüssel. Ein militärisches Einwirken der Nato wäre "eine Weltkatastrophe", warnte er. Man dürfe sich nicht provozieren und einbeziehen lassen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Nato-Staaten zuvor eindringlich aufgefordert zu verhindern, dass Russland weiter Luftangriffe auf sein Land starten kann. "Wenn Ihr den Himmel jetzt nicht schließen wollt, dann nennt eine Frist", so der 44-Jährige. "Sagt mir, wie viele Menschen sollen in die Luft fliegen, wie viele Arme, Beine, Köpfe braucht Ihr, damit das zu Euch durchdringt?"

Wie Asselborn sprach sich auch der tschechische Außenminister Jan Lipavský klar gegen eine Flugverbotszone aus. Eine No-Fly-Zone würde bedeuten, dass die Nato Konfliktpartei werde, da Streitkräfte des Bündnisses diese durchsetzen würden. Allerdings stellen Tschechien und andere Länder der Ukraine Waffen zur Verfügung, damit die Ukraine ihre eigene No-Fly-Zone durchsetzen könne. "Das ist die richtige Lösung", sagte Lipavský.

Update 11.20 Uhr: Heftige Explosionen in Kiew gemeldet

Nach dem Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja werden weitere heftige Attacken gemeldet: In der Hauptstadt Kiew soll es am Freitagvormittag mehrere Explosionen gegeben haben. Die Erschütterungen der Einschläge seien bis ins Zentrum zu spüren, berichtet ein Reporter der "Welt", der sich derzeit in Kiew befindet.

Nach dem Brand auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks informieren das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Bundesamt für Strahlenschutz zudem auf ihren jeweiligen Webseiten fortlaufend über die Gefährdungslage. "Nach russischem Beschuss in der Ukraine ist im Atomkraftwerk Saporischschja nach Informationen der Internationalen Atomenergie-Organisation ein Feuer ausgebrochen.

Das Ausmaß der Schäden ist bislang unklar", schrieb das Ministerium. Das Feuer sei von den ukrainischen Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes gelöscht worden, hieß es weiter. Alle radiologischen Messwerte an dem Kraftwerk bewegten sich "weiter im normalen Bereich". Das BMUV und das Bundesamt für Strahlenschutz erklärten, fortlaufend über relevante Entwicklungen zu informieren.

Präsident Selenskyj fordert nach dem Angriff auf das AKW noch härtere und sofortige Sanktionen gegen Russland. In einer Videobotschaft bezeichnete er Russland zudem als "nuklearen Terrorstaat", der die Atomkatastrophe von Tschernobyl wiederholen wolle, so Selenskyj. Er wirft dem Kreml vor, das AKW gezielt attackiert zu haben.

Update 10.35 Uhr: Ukrainischer Präsident soll drei Anschlägen entgangen sein

Auf Wolodymyr Selenskyj soll es innerhalb weniger Tage drei versuchte Anschläge gegeben haben. Sowohl Söldner der Wagner-Gruppe als auch tschetschenischen Kämpfer sollen versucht haben, den 44-Jährigen umzubringen. Bereits vor einigen Tagen wurde berichtet, dass Mitglieder der Wagner-Gruppe schon vor Kriegsbeginn in die Ukraine geschickt wurden, um Selenskyj zu attackieren.

Die Informationen stammen aus einem Bericht der britischen "Times". Demnach konnten die Anschläge mithilfe des russischen Inlandsgeheimdienst FSB vereitelt werden, bei dem sich in den eigenen Reihen eine Anti-Kriegs-Gruppe zusammengetan habe.

Laut dem ukrainischen Sicherheitsrat wurden die Attentäter "eliminiert", so der Sekretär des ukrainischen Verteidgungsministeriums, Oleksij Danilow. "Wir werden unseren Präsidenten und unser Land niemandem überlassen. Dies ist unser Land, verschwindet von hier." Die Informationen wurden aber noch nicht abschließend bestätigt.

Update 8.40 Uhr: AKW wohl von russischen Truppen eingenommen

Der Brand im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja konnte mittlerweile gelöscht werden, wie die Katastrophenschutzbehörde des Landes berichtet. Es habe keine Verletzten gegeben. Allerdings meldet die Behörde auch, dass russische Truppen die anrückenden Löschtrupps daran hindern wollte, das Feuer zu bekämpfen. Die Internationalen Atomenergie-Behörde versichert, dass sich die Strahlungswerte durch den Brand nicht erhöht hätten.

Bürgermeister Dmytro Orlow spricht allerdings von einer weiterhin sehr angespannten Lage vor Ort. Er rief die Bevölkerung dazu auf, zur Sicherheit zuhause zu bleiben. Informationen aus Kiew zufolge soll die russische Armee das Gelände des Atomkraftwerks besetzt haben.

Der Völkerrechtler Claus Kreß ordnet den Angriff auf das Atomkraftwerk als Kriegsverbrechen ein, sollte es sich dabei tatsächlich um einen gezielten Beschuss handeln. "Ein gezielter Angriff auf ein zivil genutztes Kernkraftwerk, ja, das wäre ein Kriegsverbrechen", sagte er im Interview mit dem Deutschlandfunk. Damit wäre dies ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

Update vom 4.3.2022, 6.30 Uhr: Kernkraftwerk in Enerhodar bombardiert

Noch am Donnerstagabend ist Enerhodar unter Beschuss geraten – in der Stadt liegt Europas größtes Kernkraftwerk. Bürgermeister Dmytro Orlow berichtete, dass russische Truppen mit einem großen Militärkonvoi angerückt seien und den Angriff gestartet hätten. Kurz nach Mitternacht bestätigten ukrainische Behörden, dass die russische Armee mit rund 100 Militärfahrzeugen zum Atomkraftwerk Saporischschja vorrückte.

Kurz darauf brach ein Feuer im Atomkraftwerk aus. Ein Sprecher des AKW berichtete, die Anlage sei bombardiert worden. Bürgermeister Orlow schrieb daraufhin auf Facebook: „Eine Bedrohung für die Weltsicherheit! Als Folge des unerbittlichen Beschusses der Gebäude und Blöcke des größten Kernkraftwerks Europas durch den Feind steht das Kernkraftwerk Saporischschja in Flammen!“ Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba betonte den Ernst der Lage: „Wenn es explodiert, wird es zehnmal größer sein als Tschernobyl!“, warnte er auf Twitter.

Mittlerweile soll der Brand im AKW gelöscht und die Lage gesichert sein, wie unter anderem die regionale Militärverwaltung meldet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Angriff zuvor aufs Schärfste verurteilt: „Gerade jetzt beschießen russische Panzer die Reaktorblöcke. Das größte Kernkraftwerk Europas brennt. Da sind mit Wärmebildkameras ausgestattete Panzer. Das heißt, sie wissen, wohin sie schießen, sie haben sich darauf vorbereitet“, sagte er in einem bei Telegram veröffentlichten Video. Selenskyj schickte zudem eine eindringliche Warnung an die USA, Großbritannien, EU sowie die Internationalen Atomenergie-Organisation: "Wenn es eine Explosion gibt - das ist das Ende für alle. Das Ende für Europa. Die Evakuierung von Europa", sagte er noch in der Nacht zum Freitag.

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte bei einem Telefonat mit Selenskyj, dass Putin mittlerweile die „Sicherheit ganz Europas direkt gefährden“ würde. Nach der Löschung sollen die Reaktoren nach Angaben des US-Energieministeriums sicher heruntergefahren werden. "Es gibt keine erhöhten Strahlenwerte in der Nähe der Anlage", versicherte die Energieministerin Jenniver Granholm auf Twitter.

Bei einem Luftangriff auf die Großstadt Tschernihiw im Nordosten der Ukraine sollen am Donnerstagabend zudem mindestens 33 Menschen getötet worden sein, wie das ukrainische Innenministerium mitteilt. Die US-Regierung geht unterdessen davon aus, dass die Stadt Cherson mittlerweile unter russischer Kontrolle ist. Die Informationen des Pentagon konnten aber noch nicht offiziell bestätigt werden.

Erst am Donnerstagmittag hatten sich Vertreter der russischen und ukrainischen Regierung zu weiteren Friedensverhandlungen getroffen und sich dabei auf die Einrichtung humanitärer Korridore geeinigt, um Zivilisten aus dem Kriegsgebiet zu retten.

Update 18.30 Uhr: Selenskyj fordert mehr Hilfe vom Westen - baltische Staaten "werden die nächsten sein"

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat mehr Militärhilfe von den westlichen Staaten gefordert. "Wenn Sie nicht die Macht haben, den Luftraum (über der Ukraine) zu schließen, dann geben Sie mir Flugzeuge", sagte Selenskyj laut AFP. Er warnte, wenn die Ukraine falle, könnten die nächsten Staaten dran sein. "Wenn wir nicht mehr sind, Gott bewahre, dann werden Lettland, Litauen und Estland die nächsten sein. Bis hin zur Berliner Mauer, glauben Sie mir."

Würde Putin tatsächlich die drei baltischen Länder angreifen, würde das Krieg mit der ganzen Nato bedeuten - Litauen, Lettland und Estland sind 2004 mit einer Reihe weiterer osteuropäischer Länder dem Bündnis beigetreten.

Selenskyj bekräftigte außerdem seine Absicht, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin direkt zu verhandeln: "Ich muss mit Putin sprechen [...], denn das ist der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden." Er sei "offen" und "bereit, alle Fragen" mit Putin zu besprechen. Er schlug dafür ein persönliches Treffen vor, "aber nicht auf 30 Meter Entfernung", so Selenskyj. "Ich beiße nicht. Wovor haben Sie Angst?" Dabei spielte er offenbar auf den Tisch an, an dem sich Putin üblicherweise mit seinen Gesprächspartnern trifft. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte kürzlich an dem auffallend langen Tisch im Kreml Platz genommen.

Laut Selenskyj sei jedes Wort wichtiger als Schüsse. Bereits vor der russischen Invasion hatte Putin mehrmals Gespräche verweigert. Am Donnerstag haben sich zum zweiten Mal Vertreter beider Seiten in Belarus zu Verhandlungen getroffen. Offenbar hält die russische Seite dabei an ihren Forderungen der Demilitarisierung und "Entnazififzierung" der Ukraine fest. Die Ukraine hat sich dagegen neben einem Waffenstillstand vor allem für die Errichtung eines "humanitären Korridors" einsetzen. Das schrieb der Berater des ukrainischen Präsidenten, Mychajlo Podoljak, auf Twitter. Zumindest auf letzteres konnten sich die Vertreter einigen, wie nach den Verhandlungen bekannt gegeben wurde. Zivilisten sollen die zerstörten und umkämpften Städte und Dörfer sicher verlassen können.

Russland setzt seine Angriff trotz Verhandlungen fort. Unter anderem sollen die russischen Truppen ihre Bemühungen verstärken, das Kernkraftwerk Saporischschja im Südosten einzunehmen. Bewohner und örtliche Verteidigungskräfte hätten Sperren errichtet, russische Soldaten versuchen diese aber zu durchbrechen, schrieb ein Berater des Innenministeriums in den sozialen Medien. Russische Behörden hatten bereits vor Tagen verkündet, das Kraftwerk sei unter russischer Kontrolle. Von ukrainischer Seite wurde die Meldung jedoch dementiert.

Update 16.20 Uhr: Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine haben begonnen

Die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe hat am Donnerstag begonnen. Das belarussische Staatsfernsehen zeigte am Nachmittag Aufnahmen, wie die beiden Delegationen an einem Tisch Platz nahmen. Die Vertreter der Ukraine und von Russland schüttelten sich die Hände. Das Treffen findet im Westen des Nachbarlandes Belarus statt.

Ursprünglich war mit der zweiten Runde der Gespräche bereits am Mittwochabend gerechnet worden. Zuvor hatten beide Seiten ihre Bereitschaft für ein neues Treffen bestätigt. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte erst am Nachmittag in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron die Forderungen seines Landes bekräftigt. Zuvorderst gehe es um die Demilitarisierung der Ukraine und deren neutralen Status.

Zugleich drohte der Kreml: "Versuche, Zeit zu gewinnen, indem die Verhandlungen in die Länge gezogen werden, führen nur zu zusätzlichen Forderungen an Kiew in unserer Verhandlungsposition."

Update 14.35 Uhr: UN warnt vor atomarer Bedrohung - Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine für 15 Uhr angesetzt

Die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und vor "massiven Auswirkungen" auf Millionen Menschen gewarnt. Die erhöhte atomare Bedrohungsstufe zeige, welcher Gefahr "die gesamte Menschheit" ausgesetzt sei, sagte Bachelet vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) äußerte sich besorgt. Der Gouverneursrat der IAEA verabschiedete eine Resolution, in der die russische Armee aufgefordert wird, alle "Aktionen gegen die ukrainischen Atomanlagen sofort einzustellen".

In dem Text kritisiert die IAEA den Einmarsch Russlands in die Ukraine, die "gewaltsame Einnahme von Atomanlagen und andere gewaltsame Aktionen" der Armee. Es bestehe die Gefahr "eines nuklearen Unfalls oder Zwischenfalls" als Folge des russischen Angriffs.

Die neue Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland soll nun nach ukrainischen Angaben um 15 Uhr (MEZ) in Belarus beginnen. Die ukrainische Delegation teilte mit, sie wolle dabei über die Einrichtung eines Korridors für humanitäre Hilfe sprechen, bevor man zu anderen Themen übergehe. Laut dem ukrainischen Präsidentenberater Mychailo Podoljak ist die Delegation per Hubschrauber auf dem Weg zu den Gesprächen.

Update 13.20 Uhr: Putin will im Nationalen Sicherheitsrat sprechen

Russlands Präsident Wladimir Putin will am Donnerstag mit den Vertretern des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau sprechen. "Wir werden das im Fernsehen zeigen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittag der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Es sei davon auszugehen, dass Putin auch auf die in der Ukraine gefallenen russischen Soldaten eingehen werde, sagte Peskow. Offiziellen Angaben zufolge sind seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor einer Woche 498 Russen getötet worden. Die Ukraine hingegen spricht von fast 9000 getöteten Russen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Angesprochen auf Medienberichte, in denen über eine möglicherweise geplante Verhängung des Kriegsrechts in Russland spekuliert wurde, sagte Putins Sprecher: "Nein, das sind Enten." Er war auch zu Gerüchten gefragt worden, wonach Männern im wehrfähigen Alter ab kommenden Dienstag die Ausreise aus Russland untersagt werden solle. "Das ist alles in sozialen Netzwerken und so weiter, das sind alles reine Enten", sagte Peskow.

Aus Angst davor, bei einer möglichen Generalmobilmachung für einen Krieg gegen die Ukraine eingezogen zu werden, hatten zahlreiche junge Männer berichtet, dass sie lieber das Land verlassen. Sie wollten im Ausland warten, bis der Krieg vorbei ist. Bei nicht erlaubten Protesten gegen den Krieg gab es in den vergangenen Tagen Tausende Festnahmen.

Update 12.10 Uhr: VW-Konzern stoppt Russland-Geschäft

Volkswagen setzt sein Russland-Geschäft wegen des Krieges gegen die Ukraine aus. "Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres einzustellen", hieß es am Donnerstag aus Wolfsburg. Auch Exporte der größten europäischen Autogruppe nach Russland würden "mit sofortiger Wirkung gestoppt".

Update 11.40 Uhr: Ukraine meldet Kriegserfolge - doch Armee stark unter Druck

Das ukrainische Verteidigungsministerium wendet sich in einer Mitteilung an die Mütter der russischen Soldaten: Darin wird das Angebot unterbreitet, gefangengenommene Soldaten der russischen Armee an ihre Familien zu übergeben. Die Bedingung dafür sei aber, dass die Mütter in die Ukraine reisen, um ihre Söhne abzuholen.

Außerdem wurde die Nummer einer Telefon-Hotline und eine Mailadresse des Verteidigungsministeriums veröffentlicht, über die Informationen zu russischen Gefangen herausgegeben werden.

„Sie werden empfangen und nach Kiew gebracht, wo Ihr Sohn an Sie zurückgegeben wird“, so die ukrainische Behörde an russische Eltern gerichtet. „Anders als die Faschisten (von Kreml-Chef Wladimir) Putin führen wir keinen Krieg gegen Mütter und ihre gefangenen Kinder.“

Zudem berichten die ukrainischen Streitkräfte am Donnerstag von weiteren Erfolgen: Bei Irpin nordwestlich der Hauptstadt Kiew sei ein russischer Kampfjet abgeschossen worden. "Unsere Armee hat bereits Tausende Invasoren zerstört und so viel feindliche Ausrüstung, dass die Truppen mehrerer Staaten damit bewaffnet werden könnten", teilte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow mit. Außenminister Dmytro Kuleba twitterte: "Das ist ein echter Volkskrieg."

Nach ukrainischen Angaben wurden seit Beginn des Kriegs am 24. Februar etwa 9000 russische Soldaten getötet. Hunderte Militärfahrzeuge, darunter mehr als 200 Panzer, sowie Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber seien zerstört worden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Russland hat 498 getötete Soldaten in den eigenen Reihen bestätigt.

Doch die ukrainischen Truppen stehen an etlichen Orten des Landes schwer unter Druck: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben sich russische Truppen nördlich und nordwestlich von Kiew in 20 bis 30 Kilometern Entfernung von der Stadtgrenze festgesetzt und Feldlager errichtet. Im Osten der Stadt seien russische Truppen nur noch etwa 50 Kilometer von den Stadtgrenzen entfernt und bewegten sich auf die Vorstadt Browary zu. Die nordostukrainischen Großstädte Tschernihiw und Sumy würden weiter belagert.

Im Gebiet Charkiw sei die Stadt Balaklija mit ihrem großen Munitionsdepot weiter umkämpft. Unter Beschuss geraten ist Medienberichten auch die Kleinstadt Isjum an der Grenze der Gebiete Charkiw und Luhansk. Die von Russland gemeldete Einschließung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol bestätigte die Ukraine nicht. Um die Großstadt werde weiter schwer gekämpft. Stromausfälle und Wassermangel prägen den Alltag. Der Generalstab warnte zudem vor einer möglichen russischen Landungsoperation nahe der südrussischen Hafenstadt Odessa. Vier Landungsschiffe würden sich auf die ukrainische Küste zubewegen.

Update 7.50 Uhr: Deutschland will Flugabwehrraketen liefern

Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern: Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ "Strela", wie aus Kreisen des Ministeriums bekannt wurde. Dabei handle es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR.

Deutschland hatte zuvor einen Kurswechsel in der Ukraine-Krise vollzogen und die Streitkräfte des von Russland angegriffenen Landes mit schweren Waffen ausgerüstet. Im Verteidigungsministerium laufe seit Tagen eine Prüfung, ob und welche weiteren Waffen an die Ukraine abgegeben werden können. Bei den nun vom Wirtschaftsministerium genehmigten Lieferungen handelt es sich nun um weitere Waffen einer anderen Bauart.

Update vom 3.3.2022, 6.45 Uhr: Kiews Zentrum von Rakete getroffen - Anschuldigungen gegen China

Am Donnerstagmorgen könnte eine zweite Gesprächsrunde zwischen der ukrainischen und russischen Seite stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor betont, dass weitere Verhandlungen nur stattfinden könnten, wenn die russischen Truppen einer Feuerpause zustimmen.

Zuvor war es noch am Mittwochabend zu schweren Explosionen im Zentrum der Hauptstadt Kiew gekommen: Laut Angaben des Präsidentenbüros wurde das Gebiet zwischen einem Bahnhof und einem Hotel von einer Rakete getroffen. Der Bahnhof befindet sich in der Nähe des Verteidigungsministeriums. Auch in der Nacht soll es mehrere Explosionen gegeben haben, sodass Luftalarm ausgelöst wurde.

Im Süden des Landes meldete der Bürgermeister der Stadt Cherson, Igor Kolychajew, dass russische Soldaten in das Rathaus eingedrungen seien. Später bestätigten die ukrainischen Behörden, dass Cherson von der russischen Armee eingenommen wurde.

Auch die Hafenstadt Mariupol stehe unter russischem Beschuss, wie Bürgermeister Wadym Boitschenko berichtet. Zivile Einrichtungen, darunter eine Entbindungsstation und eine Schule, seien attackiert worden. Im Großteil der Stadt sei zudem die Strom- und Wasserversorgung seit Tagen abgebrochen. „Heute war der härteste aller sieben Kriegstage“, sagte Boitschenko nach Informationen der Agentur Unian.

In Odessa wurde unterdessen ein Waisenhaus evakuiert: 120 Kinder sind nun mit ihren Betreuern auf der Flucht nach Berlin, darunter soll sich auch ein erst sechs tage altes Baby befinden, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. Laut ukrainischen Behörden soll es bei Luftangriffen auf ein Wohnhaus in der Stadt Isjum acht Tote gegeben haben, darunter zwei Kinder.

Präsident Selenskyj veröffentlichte in der Nacht eine neue Videobotschaft, in der er sich an die russischen Truppen wendet: "Sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden hier kein Essen haben, sie werden hier keine ruhige Minute haben." Die Angreifer erwarte „eine solch heftige Gegenwehr, dass sie sich für immer daran erinnern, dass wir das Unsere nicht hergeben".

Unterdessen erheben Berichte des Geheimdienstes schwere Vorwürfe: Demnach soll China Russland darum gebeten haben, die Angriffe auf die Ukraine erst nach Abschluss der Olympischen Spiele zu starten. Dies behauptete ein US-Beamter in einem Interview mit der „New York Times“. Wladimir Putin hatte die Eröffnungsfeier der Spiele besucht und sich anschließend mit Chinas Präsident Xi Jinping getroffen. Anschließend erfolgte eine gemeinsame Erklärung, in der die beiden Staaten die Nato-Osterweiterung kritisierten und betonten, dass ihre Partnerschaft „keine Grenzen“ kenne. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington wies die Vorwürfe jedoch entschieden zurück und sprach von Verleumdung. Auf einer Pressekonferenz in Peking bezeichnete ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die Informationen der "New York Times" zudem als "fake news".

Update 20.15 Uhr: Russische Soldaten betreiben laut Pentagon-Bericht Selbst-Sabotage

Ein Beamter des Pentagon berichtet von Selbst-Sabotage auf russischer Seite im Ukraine-Krieg. Darüber berichtete die US-Zeitung "New York Times". "Einige ganze russische Einheiten haben kampflos ihre Waffen niedergelegt, nachdem sie sich einer überraschend starken Verteidigung gestellt haben", sagte der hochrangige Beamte.

Zudem sollen einige Soldaten ihre Fahrzeuge sabotiert haben, um Kämpfe zu vermeiden. Dabei hätten sei mit Absicht Löcher in ihre Tankbehälter gestanzt. Die russischen Truppen sollen zu einem großen Teil aus jungen, schlecht ausgebildeten Wehrpflichtigen bestehen. Einige Einheiten sollen außerdem kaum Nahrung und Treibstoff haben.

Woher die Informationen des Pentagon-Mitarbeiters stammen, gab dieser allerdings nicht preis. Grundlage der Annahmen könnten Geheimdienstinformationen oder auch abgefangene Kommunikationsdaten sein.

Die Aussagen des Beamten decken sich mit abgefangenen Funkmeldungen, die vom britischen Geheimdienstunternehmen Shadowbreak gesammelt wurden. Die Zeitung "The Telegraph" berichtet von Aufnahmen von Soldaten, die Befehle verweigern, über die fehlende Versorgung klagen oder sogar weinen. Laut Shadowbreak geht aus Funksprüchen zudem hervor, dass den Truppen gesagt wurde, es würde nur wenig Widerstand geben, wenn sie in die Ukraine einmarschieren.

Auch Videomaterial von ukrainischen Behörden zeigt laut "The Telegraph" ein ähnliches Bild. Das Innenministerium und der Sicherheitsdienst haben einige Videos in den sozialen Medien geteilt, die gefangengenommene russische Soldaten zeigen sollen. Sie telefonieren offenbar weinend mit ihren Familien und sagen, sie hätten nicht gewusst, dass sie zu einer Invasion in die Ukraine geschickt werden. Viele Truppen dachten, es handele sich lediglich um eine Übung im Grenzgebiet. "Wir töten friedliche Menschen", soll einer der Soldaten gesagt haben. Eine anderer hätte erklärt: "Das ist nicht unser Krieg." Die Informationen aus den Videos müssen jedoch zunächt unabhängig überprüft werden.

Berichte, wie die des Pentagon-Beamten, könnten erklären, wieso die russischen Streitkräfte seit einiger Zeit fast zum Stillstand gekommen sind, so US-Beamte. Ein 40 Meilen langer Konvoi mit Panzern und anderen Fahrzeugen steuert noch immer auf Kiew zu. Die Beamten rechnen damit, dass die russischen Kommandeure ihre Stratgie "neu gruppieren und überdenken" werden, um die Hauptstadt in den nächsten Tagen einzunehmen.

Update 15.30 Uhr: Russischer Geschäftsmann setzt Kopfgeld auf Putin aus

Alexander Konanykhin versucht Russlands Machthaber Wladimir Putin mit einer ungewöhnlichen Maßnahme zu stoppen: Auf Facebook setzt er ein Kopfgeld von einer Million Dollar auf den Präsidenten aus.

"Ich verspreche, eine Million Dollar dem oder den Polizisten zu zahlen, die, entsprechend ihrer verfassungsmäßigen Pflicht, Putin als Kriegsverbrecher unter russischem und internationalem Recht festnehmen", schreibt der russische Unternehmer, der im Exil lebt. Unter dem Post ist ein Plakat im Western-Stil mit Putins Gesicht und der Aufschrift "Wanted Dead or Alive" zu sehen.

Konanykhin erhebt in dem Aufruf weitere Vorwürfe gegen Putin: Er sei nicht der russische Präsident, da er an die Macht kam, durch eine "Spezial-Operation", bei der er Wohnhäuser in Russland sprengen ließ und später die Verfassungs verletzte, indem er freie Wahlen abschaffte und seine Gegner "ermordete". Die "Spezial-Operation" bezieht sich auf eine Serie von Bombenanschlägen in Moskau im Jahr 1999. Die russische Regierung machte tschetschenische Terroristen für die Explosionen verantwortlich und marschierte kurz darauf in Tschetschenien ein. Nach dem Krieg wurde das Land wieder zu einer autonomen Region Russlands - die Schuldfrage in Bezug auf die Anschläge ist bis heute nicht geklärt.

Alexander Konanykhin sehe es als seine "moralische Pflicht" als Russe, die "Entnazifizierung von Russland" zu unterschützen. Er werde weiterhin der Ukraine helfen, den Angriffen Putin zu widerstehen, hieß es in dem Facebook-Beitrag. Bereits kurze Zeit später verschwand der Post jedoch wieder. Wie Konanykhin in einem weiteren Beitrag mitteilte, wurde er von Facebook gelöscht. Er vermutet, dass es an dem "Dead or Alive"-Poster lag. Darunter schrieb er nochmals den Text aus dem ursprünglichen Aufruf.

Update 14.30 Uhr: Zweite Friedensgespräche stehen an

Russland zeigte sich bereit, die Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwochabend fortzusetzen, wie Putins Sprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax sagte. Den Ort nannte er zunächst nicht. Die erste Runde am Montag war ohne greifbare Ergebnisse geblieben.

Mitterweile hat auch die Ukraine den Gesprächen zugestimmt. „Jetzt ist es offiziell. Die zweite Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und dem Besatzer wird heute stattfinden“, erklärte ein ukrainischer Berater des Präsidenten am Mittwoch gegenüber CNN. Focus Online vermutet, dass beide Delegationen mit unveränderter Zusammensetzung im Vergleich zum ersten Gespräch antreten werden.

Peskow unterstrich die Forderungen Putins: Die Regierung in Kiew müsse die "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine "Demilitarisierung" der Ukraine.

Update 13.10 Uhr: Kreml und Ukraine zu Verhandlungen bereit - Scholz äußert sich zu Nato-Eingriff

Nach Angaben des Kreml sei Russland zu erneuten Friedensverhandlungen mit der Ukraine bereit. Die Gespräche sollen bereits am Mittwoch stattfinden. "Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten", sagte teilte Dmitri Peskow, Sprecher der russischen Regierung, mit. "Unsere Delegation wird bereit sein, das Gespräch heute Abend fortzusetzen." Ein konkreter Ort für das Treffen wurde aber bisher nicht genannt.

Eine erste Runde am Montag war ergebnis geblieben. Peskow betonte, dass Russland an den von Präsident Putin genannten Forderungen festhalte, dazu zählt die Anerkennung von Luhansk und Donezk. Laut Außenminister Dmytro Kuleba sei die Ukraine zwar zu weiteren Verhandlungen bereit, wolle aber nicht auf die russischen Forderungen und Ultimaten eingehen. Denn diese hätten sich seit Kriegsbeginn nicht geändert.

Bundeskanzler Olaf Scholz befürwortet weitere Friedensgespräche, betonte aber zugleich, dass die Nato militärisch nicht in den Konflikt eingreifen werde. "Das wäre in dieser Situation falsch."

Update 10.40 Uhr: Attacke auf Gedenkstätte erinnert an Zweiten Weltkrieg

Nachdem die russische Armee die Gedenkstätte Babyn Jar attackiert hat, wirft Präsident Selenskyj den Angreifern vor, das Land und die Geschichte der Ukraine zerstören zu wollen. Die Gedenkstätte erinnert an ein Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg, bei dem deutsche Besatzer etliche Juden umgebracht hatten. "Dieser Angriff zeigt, dass für viele Menschen in Russland unser Kiew absolut fremd ist", betont Selenskyj per Video. "Sie wissen gar nichts über Kiew, über unsere Geschichte. Aber sie alle haben den Befehl, unsere Geschichte, unser Land, uns alle auszulöschen."

Sowohl Moskau als auch Kiew haben zudem von weiteren Erfolgen berichtet: Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Angriffe auf die militärische Infrastruktur der Ukraine seien fortgesetzt worden. Gegen Geheimdienst-Einrichtungen in Kiew seien "hochpräzise Waffen" eingesetzt worden. Die Hardware-Übertragung des Fernsehturms sei nun deaktiviert.

Seit Beginn des Einmarsches am vergangenen Donnerstag zerstörten russische Truppen eigenen Angaben zufolge mehr als 1500 ukrainische Militärobjekte, darunter insgesamt 58 Flugzeuge am Boden und in der Luft sowie mehr als 470 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge. Zu eigenen Verlusten machten weder Moskau noch Kiew Angaben. Unabhängig können die Berichte nicht überprüft werden.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, mehr als 5840 russische Soldaten seien getötet worden. Mehr als 200 Panzer, 860 weitere militärische Fahrzeuge, 30 Flugzeuge und 31 Hubschrauber seien seit Kriegsbeginn zerstört worden. Das Ministerium warf Russland schwere Kriegsverbrechen vor. "Flugzeug- und Raketenangriffe von Russland und Belarus aus auf zivile Gebäude und Schulen, Beschuss von Entbindungsstationen - das ist feiges Verhalten von denjenigen, die keine Ehre haben", hieß es. "Dies sind keine Militärs, sondern Terroristen, Vertreter eines terroristischen Staates." Moskau dementiert vehement, Zivilisten und Wohngegenden zu attackieren.

Die Lage in Kiew sei weiterhin angespannt, der befürchtete Großangriff der russischen Truppen blieb aber bisher aus.

Update 8.50 Uhr: Universität in Charkiw steht in Flammen

Die Großstadt Cherson im Süden der Ukraine soll mittlerweile komplett unter russischer Kontrolle sein. Die ukrainische Seite hat diese Behauptung des russischen Innenministeriums allerdings noch nicht bestätigt.

In Charkiw, das erst gestern von einem schweren Raketenangriff getroffen worden war, soll nun auch die Universität für Soziologie attackiert worden sein. Anton Heraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, postete ein entsprechendes Video, das auch auf Twitter von anderen Nutzern geteilt wurde. Das Gebäude stehe derzeit in Flammen.

Zudem soll das Hauptquartier der Polizei in Charkiw von einer Rakete getroffen worden sein.

Update vom 2.3.2022, 6.45 Uhr: Weitere Angriffe in der Nacht - emotionale Rede von Selenskyj

In einer Rede vor dem Europaparlament hat Präsident Wolodymyr Selenskyj appelliert, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Das Parlament hatte eine Sondersitzung abgehalten, zu der Selenskyj per Video zugeschaltet war. "Die Europäische Union wird deutlich stärker mit uns sein. Das steht fest. Ohne euch wird die Ukraine alleine sein." Am Abend stellte Selenskyj zudem Bedingungen auf, die für Friedensverhandlungen mit Russland erfüllt sein müssten. Dazu zählt eine Feuerpause in den ukrainischen Städten, die von den russischen Truppen attackiert und bombardiert werden. Russlands Präsident Wladimir Putin hat indessen eigene Bedingungen aufgestellt.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gab Eindrücke aus der ukrainischen Hauptstadt wieder: Kiew und die gesamte Ukraine hätten „den sechsten Tag in der Hölle“ erlebt. Die Panzerkolonne des russischen Militärs sei nur noch wenige Kilometer entfernt. Über Nacht kam es erneut zu mehreren Angriffen in verschiedenen Regionen des Landes: Noch am späten Dienstagabend wurde bekannt, dass bei dem Raketeneinschlag auf dem Freiheitsplatz mindestens acht Menschen ums Leben gekommen seien, zehn weitere sollen bei einem Angriff auf ein Regierungsgebäude getötet worden sein.

Die Hafenstadt Mariupol soll in der Nacht aus der Luft angegriffen worden sein, laut Bürgermeister Wadym Bojtschenko wurden über 100 Bewohner verletzt. Auch in Schytomyr wurden Luftangriffe gemeldet, dabei sollen mehrere Wohnhäuser sowie ein Krankenhaus getroffen worden sein. Den lokalen Behörden zufolge gab es mehrere Tote und Verletzte. Am frühen Mittwochmorgen sollen zudem russische Fallschirmjäger in Charkiw gelandet sein: Bei Kämpfen zwischen den Angreifern und ukrainischen Verteidigern wurde wohl auch ein Militärkrankenhaus attackiert.

Kurze Zeit später sollen russische Soldaten die nordwestlich davon gelegene Stadt Trostyanets eingenommen haben. In Cherson habe ein russischer Panzer zudem auf ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes gefeuert, laut Angaben des Bürgermeisters seien weite Teile der Stadt, darunter der Bahnhof und der Hafen, von den Russen eingenommen worden. Das ukrainische Innenministerium meldet zahlreiche zivile Tote, die sich zuvor mit Molotowcocktails verteidigt hätten.

Update 17.42 Uhr: Angriff auf Fernsehturm in Kiew - Nato will sich nicht einmischen

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Dienstag offenbar einen Raketenangriff auf den Fernsehturm gegeben. Die Agentur Unian veröffentlichte ein Video, das eine dunkle Rauchwolke direkt neben dem Turm zeigt. Der Turm selbst blieb aber stehen, wie eine Kommentatorin in der Aufnahme sagte. Zwei Raketen sollen an dem Ort eingeschlagen sein. Unian zufolge gab es danach Probleme bei der Fernsehübertragung. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. In der Millionenstadt wurde am Nachmittag erneut Luftalarm ausgelöst.

Bürgermeister Vitali Klitschko bezeichnete die Lage als "bedrohlich". "Der Feind will das Herz unseres Landes erobern. Aber wir werden kämpfen und Kiew nicht aufgeben", schrieb er im Nachrichtenkanal Telegram. Er warnte zugleich vor Panik und Falschinformationen.

Russland hatte zuvor neue Angriffe auf die Informations-Infrastruktur des ukrainischen Geheimdienstes angekündigt, unter anderem in dem Kiewer Vorort Browary. Die Bevölkerung in Kiew, die in der Nähe solcher Einrichtungen lebt, wurde aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat unterdessen eine Beteiligung des Militärbündnisses am Ukraine-Krieg erneut entschieden ausgeschlossen. "Die Nato wird keine Truppen in die Ukraine entsenden oder Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum verlegen", sagte der Norweger am Dienstag bei einem Besuch auf dem polnischen Luftwaffenstützpunkt Lask. "Die Nato wird sich nicht an dem Konflikt beteiligen."

Der polnische Präsident Andrzej Duda bekräftigte: "Wir schicken unsere Flugzeuge nicht, denn das würde eine militärische Einmischung in den Konflikt bedeuten, der sich in der Ukraine abspielt, es würde bedeuten, dass sich die Nato in den Konflikt einschaltet, aber die Nato keine Partei in dem Konflikt ist". Duda verwies darauf, dass man vielseitige Hilfe, vor allem humanitäre Hilfe leiste. "Aber unsere Flugzeuge fliegen momentan nicht in die Ukraine."

Auch der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Dienstag beim Besuch einer Militärbasis in Estland, ein Einschreiten der Nato in den Krieg stehe "nicht auf der Agenda". Man werde die Ukraine nach Kräften unterstützen, aber: "Wir werden in der Ukraine nicht gegen russische Truppen kämpfen."

Stoltenberg sagte zudem, dass am Dienstag die französischen Kräfte der schnellen Einsatztruppe NRF in Rumänien angekommen seien. Zu der rund 40 000 Soldaten zählenden NRF gehört etwa die auch "Speerspitze" genannte VJTF, die derzeit von Frankreich geführt wird. Stoltenberg zufolge ist es das erste Mal, dass NRF-Einheiten im Zuge der Abschreckung und Verteidigung des Bündnisgebiets verlegt werden. Den Beschluss dazu hatte die Nato vergangenen Freitag getroffen.

Update 16.21 Uhr: Der Seiltanz Erdogans um die Meerengen

Der Krieg in der Ukraine wird für das Nato-Land Türkei zu einem Balanceakt. Besonders in ihrer Rolle als Hüterin der Meerengen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer steckt das Land nach Ansicht von Experten derzeit in einer schwierigen Lage. "Die Türkei muss ihre Aktionen nun sehr sorgfältig einfädeln", sagte Serhat Güvenc, Professor für Internationale Beziehungen an der Istanbuler Kadir-Has-Universität am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte am Montag eine Warnung für Kriegsschiffe aller Länder ausgesprochen, die Meerengen nicht zu passieren. Er betonte, dass sich die Türkei an den sogenannten Vertrag von Montreux halte. Darin geht es um Folgendes: Die Meerengen Bosporus und Dardanellen bilden die einzige Verbindung von Schwarzem Meer und Mittelmeer - und sind darum wichtige Wasserwege für Schwarzmeeranrainer wie die Ukraine - aber für allem für Russland. In dem Vertrag von Montreux wurde der Türkei nach dem Ersten Weltkrieg die Souveränität über die Meerengen zurückgegeben, in ihm sind auch die Zugangsrechte geregelt.

Der Vertrag sieht Regelungen für unterschiedliche Szenarien vor und gibt der Türkei Interpretationsspielraum. In Kriegszeiten, wenn die Türkei sich selbst im Krieg befindet oder sich bedroht fühlt, kann sie laut Vertrag recht frei über die Zufahrtswege verfügen. Von einer akuten Bedrohung hat die Regierung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bisher nicht gesprochen.

Wenn die Türkei - wie im aktuellen Fall - nicht am Krieg beteiligt ist, soll sie die Durchfahrt von Kriegsschiffen der Konfliktparteien verhindern (Artikel 19). Ausgenommen sind Kriegsschiffe, die durch die Meerengen in ihren Heimathafen zurückkehren. Experten sind der Ansicht, dass zurzeit faktisch Artikel 19 greift. Ob die Türkei ukrainischen oder russischen Kriegsschiffen die Durchfahrt durch die Meerengen tatsächlich verweigert, dürfte sich erst im konkreten Fall zeigen. Cavusoglu hatte am Montag betont, dass es zurzeit keine Anfragen für Durchfahrten gebe.

In der Praxis hat eine Verweigerung der Durchfahrt für den Krieg in der Ukraine ohnehin eher Symbolcharakter. Zum einen kann Russland von der Heimathäfen-Regelung Gebrauch machen. Zum anderen hat Moskau in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Kriegsschiffe über die Meerengen in das Schwarze Meer gebracht. "Russland braucht die Meerenge nicht", sagt Hüseyin Bagci, Professor für internationale Beziehungen an der Universität ÖDTÜ in Ankara. "Die Flotte im Schwarzen Meer ist stark genug, um die Ukrainer total zu zerstören."

Die Türkei bleibt in ihrer Rhetorik zum Vertrag ungenau - das könnte gewollt sein, um sich offiziell auf keine Seite zu stellen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Einmarsch Russlands zwar verurteilt, ist aber bislang um eine neutrale Haltung bemüht. "Erdogan hält die Beziehungen zu Russland aufrecht und geht in keiner Weise auf Konfrontation", sagt Günter Seufert, Leiter des Centrums für angewandte Türkeistudien (CATS) in Berlin. So habe die Türkei auch keine Sanktionen gegen Russland verhängt und ihren Luftraum im Gegensatz zu Europa nicht gesperrt. Es gebe mehrere Gründe für den Balanceakt, so Seufert - unter anderem wirtschaftliche, aber auch das Bestreben, sich unabhängig vom Westen zu machen.

Die Warnung Cavusoglus von Montag richtete sich nach Ansicht Seuferts eher gegen Länder, die keine Schwarzmeer-Anrainer sind, wie etwa die USA. Das erschwere es den Nato-Staaten, Kriegsschiffe in das Schwarze Meer zu bringen, so Seufert. "Die Türkei verfolgt eine Politik, die Russland nicht weh tut", aber stelle sich auch nicht gegen die Nato.

Update 11.50 Uhr: Belarussische Truppen in Ukraine vorgedrungen

Wie ukrainische Medien und auch das Parlement der Ukraine vermelden, wurden in der Region Chernihiv belarussische Truppen gesichtet. Somit hat wohl das Land Belarus jetzt auch aktiv in den Krieg Russlands gegen die Ukraine eingegriffen.

Bislang fungierte das Land unter Diktator Lukaschenko als Aufmarschgebiet für die Truppen der Russischen Föderation.

Update 10.40 Uhr: Bewaffnete US-Soldaten in Nürnberg gelandet

Die USA verlegt einen Teil ihrer Militärtruppen nach Deutschland: Am Dienstagvormittag sind die ersten 200 von insgesamt 7000 Soldaten am Nürnberger Airport gelandet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der die Soldaten vor Ort begrüßte, sprach von einem "historischen Moment".

Update 9.25 Uhr: Freiheitsplatz mit Rakete beschossen

In der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine hat es nach Angaben aus Kiew erneut schwere russische Angriffe gegeben. Das Außenministerium veröffentlichte am Dienstag bei Twitter ein Video, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz zeigt. Zu sehen ist eine gewaltige Explosion vor dem Verwaltungsgebäude, nachdem dort kurz vor dem Einschlag noch fahrende Autos zu sehen waren.

"Russland führt Krieg unter Verletzung des humanitären Völkerrechts", twitterte das ukrainische Außenministerium. Es warf dem Nachbarland vor, Zivilisten zu töten und zivile Infrastruktur zu zerstören. Das ließ sich nicht unabhängig überprüfen. Russland weist den Vorwurf zurück. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Das Ministerium schrieb weiter: "Russlands Hauptziel sind große Städte, die jetzt von seinen Raketen beschossen werden."

Die russischen Truppen hatten auch in der Nacht zum Dienstag den Vormarsch auf die zweitgrößte Stadt des Landes fortgesetzt. Bereits am Montag gab es bei Angriffen laut ukrainischen Angaben elf Tote und Dutzende Verletzte. 87 Wohnhäuser seien zerstört worden. Russland behauptet, keine zivilen Objekte anzugreifen.

Update vom 1.3.2022, 6.45 Uhr: So lief die Kriegsnacht in und um Kiew ab

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat sich auch in der Nacht von Montag auf Dienstag weiter zugespitzt: Der ukrainische Präsident Selenskyj beschuldigte Wladimir Putin in einer nächtlichen Ansprache schwerer Kriegsverbrechen: „Heute haben russische Streitkräfte aus Düsenartillerie brutal auf Charkiw geschossen. Es war eindeutig ein Kriegsverbrechen. Charkiw ist eine friedliche Stadt, es gibt friedliche Wohngebiete, keine militärischen Einrichtungen. Dutzende von Augenzeugenberichten belegen, dass es sich nicht um eine einzelne falsche Salve handelt, sondern um gezielte Zerstörung von Menschen: Die Russen wussten, wo sie schossen", so Selenskyj. „Es wird definitiv ein internationales Tribunal für dieses Verbrechen geben – es ist ein Verstoß gegen alle Konventionen. Niemand auf der Welt wird Ihnen vergeben, dass Sie friedliche Ukrainer getötet haben."

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, berichtete noch montagnachts von neun Toten und 37 Verletzten. Auf seiner Facebook-Seite sprach er davon, dass die russischen Soldaten zudem 87 Wohngebäude beschossen hätten. Auch in Kiew sollen mehrere Gebäude bei Raketenangriffen zerstört worden sein, wie eine ukrainische Zeitung mit Verweis auf das Innenministerium meldet.

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur soll es bei Kämpfen in der nordöstlichen Region Sumy viele Tote sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite des Militärs gegeben haben. Die Hafenstadt Mariupol war am frühen Dienstagmorgen weiterhin unter ukrainischer Führung, allerdings sei es aufgrund von Luftangriffen zu vielen Stromausfällen gekommen. Selenskyj hat zudem ein Dekret unterzeichnet, das es Freiwilligen aus dem Ausland erlaubt, die ukrainischen Soldaten im Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen, und das am Dienstag in Kraft treten soll.

Am Morgen wurde zudem bekannt, dass sich ein rund 65 Kilometer langer Konvoi des russischen Militärs vor Kiew gebildet haben soll, darunter auch Panzer. Entsprechende Satellitenbilder sollen das Vorrücken der Truppen bestätigen. Der Konvoi soll mittlerweile die Außenbezirke Kiews erreicht haben. Auf den Satellitenbildern sei zudem erkennbar, dass die Fahrzeugkolonne in Belarus gestartet ist. Dorthin hatte Putin vor zwei Wochen und in Absprache mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukashenko unter anderem Kampfflugzeuge, Hubschrauber und weitere Fahrzeuge geschickt. Der Grund dafür sei eine gemeinsame Militärübung gewesen. Nach deren Beendigung wurden die Fahrzeuge jedoch nicht nach Russland zurückgebracht.

Die ukrainische Seite meldet indes, nahe Wassylkiw und Browary mehrere russische Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben, darunter fünf Flugzeuge und einen Hubschrauber. Laut Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow zerstören die russischen Soldaten zudem Umspannwerke, um die Strom- und Wasserversorgung zu kappen. Laut der ukrainischen Journalistin Alyona Panina soll die Stadt Cherson mittlerweile fast komplett von russischen Truppen umstellt sein.

Update 20.40 Uhr: "Logistik ist zusammengebrochen" - Klitschko zur aktuellen Lage in Kiew

Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten ist laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der ukrainischen Hauptstadt gefährdet. "Die Logistik ist zusammengebrochen. Die nächsten Tage wird es eng mit Lebensmitteln und Medikamenten", sagte Klitschko am Montag bei Bild Live. Das ukrainische Ministerium für Infrastruktur hatte zuletzt zentrale Verteilungspunkte für Lebensmittel in Kiew und anderen ukrainischen Städten nach dem Angriff durch Russland angekündigt.

Laut Klitschko sei die Hauptstadt noch immer in ukrainischer Hand. "Es gibt direkt in der Stadt noch keine russische Armee. Die kommen, kämpfen und gehen zurück", sagte der Bürgermeister. "Teilweise sind

schon russische Scharfschützen hier in der Stadt. Deswegen muss man aufpassen."

Update 17.55 Uhr: Viele Tote bei Angriffen auf Stadt Charkiw

Bei heftigen Angriffen in der ostukrainischen Stadt Charkiw sind am Montag nach Angaben der lokalen Behörden mindestens elf Menschen getötet worden. Es habe Dutzende Verletzte gegeben, schrieb der Gebietsleiter Oleh Synjehubow bei Facebook. "Das, was gerade in Charkiw passiert, ist ein Kriegsverbrechen! Das ist der Genozid am ukrainischen Volk." Videos zeigten mehrere Raketeneinschläge in einem Wohngebiet. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt des Landes.

Landesweit sind seit Beginn des Kriegs Russlands gegen die Ukraine laut Gesundheitsministerium mindestens 352 Zivilisten getötet worden, darunter 14 Kinder. Es gebe obendrein mindestens 1700 verwundete Zivilisten, darunter seien 116 Kinder. Die Zahlen waren am Sonntag veröffentlicht worden.

Update 17.35: Russland greift trotz Friedensgesprächen weiter die Ukraine an

Erstmals seit Beginn des Krieges haben Russland und die Ukraine offiziell über ein Ende der Kampfhandlungen verhandelt. Die russischen Angriffe gingen auf Befehl von Präsident Wladimir Putin trotz der Gespräche auch am Montag weiter. Als Warnung an den Westen versetzte Russland - wie angekündigt - seine Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft. Nach der EU verhängten die USA weitere scharfe Sanktionen. Russland sperrte für Deutschland und 35 weitere Staaten seinen Luftraum. Putin hatte am vergangenen Donnerstag eine "militärische Spezialoperation" angeordnet, um die Ukraine zu entmilitarisieren und die aus seiner Sicht nationalistische Führung zu stürzen. Er will verhindern, dass die Ukraine der Nato betritt.

Vor den Verhandlungen waren die Hoffnungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf ein Ende der Invasion gering. Die Delegationen trafen sich am Mittag mit deutlicher Verzögerung. Ergebnisse wurden nach Ende am Abend zunächst nicht bekannt. Die russische Delegation wurde angeführt vom Sonderbeauftragten des Kreml, Wladimir Medinski. Die ukrainische Seite führt der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei, David Arachamija. Der genaue Ort der Verhandlungen war zunächst nicht bekannt.

Medinski hatte versichert, dass Moskau an einer Einigung interessiert sei. Die Delegation aus Kiew forderte eine unverzügliche Feuereinstellung und den Abzug der Truppen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte Putin mit Blick auf die Friedensgespräche auf, Offensiven gegen Zivilisten zu beenden. Macron telefonierte mit Putin.

Für die Berichte von den Schauplätzen der Gefechte und Kämpfe sowie über die Zahl der Opfer auf beiden Seiten gab es keine unabhängige Bestätigung. Das ukrainische Gesundheitsministerium berichtete von 352 getöteten Zivilisten, mindestens 2040 Zivilisten seien verletzt worden. Selenskyj hatte am Freitag von 137 toten Soldaten gesprochen, sich seitdem aber nicht mehr dazu geäußert. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs starben seit Beginn des Krieges 4500 russische Soldaten. Russland räumte Verluste ein, nannte aber keine Zahlen.

Hauptangriffspunkte der russischen Streitkräfte waren weiter die Gegenden um die Hauptstadt Kiew mit ihren 2,8 Millionen Einwohner und die Metropole Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes.

Die Atommacht Russland versetzte ihre Abschreckungswaffen - wie von Putin befohlen - in erhöhte Alarmbereitschaft. Westliche Politiker werteten das als unverhohlene Drohung mit Atomwaffen, obwohl Putin nicht explizit davon gesprochen hatte. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, die strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte und die Teile der Luftwaffe seien nun in erhöhter Alarmbereitschaft. Der britische Premier Boris Johnson sieht darin ein Ablenkungsmanöver von den Schwierigkeiten, mit denen das russische Militär zu kämpfen habe.

Als Reaktion auf Luftraumsperrungen für russische Maschinen dürfen künftig Flugzeuge aus Deutschland und 35 weiteren Staaten nicht mehr über Russland fliegen. Das teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Ausnahmen könne es mit einer Sondergenehmigung geben.

Update 12 Uhr: Ukrainischer Präsident Selenskyj pocht auf EU-Betritt - 16 Kinder seien getötet worden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pocht angesichts des russischen Angriffskriegs auf einen EU-Beitritt seines Landes. "Wir wenden uns an die EU zur unverzüglichen Aufnahme der Ukraine nach einer neuen speziellen Prozedur", sagte Selenskyj am Montag. "Ich bin überzeugt, dass das gerecht ist. Ich bin überzeugt, dass wir das verdient haben."

In den vergangenen Tagen seien 16 Kinder durch Beschuss getötet und 45 weitere verletzt worden. Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. An die russischen Soldaten gerichtet sagte Selenskyj: "Rettet einfach Euer Leben! Geht!"

Kiew hatte bereits in den vergangenen Tagen die Aufnahme in die Europäische Union gefordert. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich am Sonntag für einen Beitritt der Ukraine aus.

Update 10.35 Uhr: Russland nimmt Atomkraftwerk ein - Kiew dementiert

Russische Truppen haben nach Angaben aus Moskau die ukrainischen Städte Berdjansk und Enerhodar im Südosten des Landes erobert. Sie stünden unter russischer Kontrolle, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag in Moskau mit. Berdjansk, dessen Einnahme zuvor schon die ukrainische Seite gemeldet hatte, liegt am Asowschen Meer, Enerhodar nordwestlich der umkämpften Stadt Mariupol. Konaschenkows Angaben zufolge hat Russland die Lufthoheit über die gesamte Ukraine erlangt.

Russische Truppen haben nach eigenen Angaben die Kontrolle über das ukrainische Kernkraftwerk in Saporischschja im Süden des Landes übernommen. Es ist das größte Atomkraftwerk Europas. Das Personal kontrolliere und warte die Anlage weiter. Das staatliche Unternehmen Energoatom dementierte die Darstellung. Es handele sich um eine Falschnachricht. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen. In einer Mitteilung von Energoatom hieß es: "Derzeit stehen alle vier Kernkraftwerke unter der Kontrolle der Ukraine und arbeiten normal. Energoatom ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Atomkraftwerke."

Laut russischen Angaben gibt es keine erhöhte Strahlung rund um das Akw. Zuvor hatte das russische Militär schon die Sperrzone um den Unfallreaktor Tschernobyl nördlich von Kiew erobert. Dabei wurde radioaktiv belastete Erde aufgewirbelt, was zu leicht erhöhten Strahlenmesswerten führte.

Update 8.45 Uhr: Weitere Stadt von russischen Truppen eingenommen

Die Friedensverhandlungen sollen gegen 9.30 Uhr beginnen, berichtet Fjodor Venislavsky, ein Vertreter von Selenskyj, im TV. Daran würden Vertreter des ukrainischen Präsidialamtes und des Außenministeriums teilnehmen.

Kurz zuvor wurde bekannt, dass das Gebiet um die Stadt Berdjansk von russischen Soldaten eingenommen wurde. Die örtliche Polizeibehörde sei aufgelöst worden, die Stadtverwaltung solle sich aber weigern, mit den russischen Besatzern zu kooperieren. Eine Person soll dabei getötet worden sein.

Update 7.30 Uhr: Belarus soll Angriffe gestartet haben

Belarus soll am Montagmorgen die Ukraine angegriffen haben, wie eine Zeitung aus Kiew berichtet. Demnach setze Belarus dabei Raketenwerfer ein. Über eine mögliche militärische Einmischung hatte die US-Regierung bereits spekuliert. Russland greife zudem mit sogenannten Iskander-Raketensysteme den Flughafen Zhytomyr an.

Update 7.15: Friedensverhandlungen stehen kurz bevor - Delegation angekommen

Die ukrainische Delegation soll in Belarus angekommen sein, um die Friedensverhandlungen mit Russland zu beginnen, wie verschiedene Medien berichten. Die Vertreter kommen dafür in der Region Gomel zusammen. Laut dem Präsidialamt seien von ukrainischer Seite vorab keine Bedingungen gestellt worden.

Präsident Selenskyi hatte zuvor geäußert: „Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen.“ Weder er noch Russlands Präsident Wladimir Putin sollen persönlich bei den Gesprächen anwesend sein.

Update 6.30 Uhr: Kämpfe um Kiew gehen am Morgen weiter

Auch am Montagmorgen versuchen russische Streitkräfte weiterhin, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen. Im Norden sollen die Soldaten versuchen, eine Pontonbrücke zu bauen, um über den Fluss Irpin in die Stadt einzudringen, wie der ukrainische Generalstab meldet. In Kiew und Charkiw soll es am Morgen zudem mehrere Explosionen gegeben haben. In Tschernihiw, nahe der Grenze zu Belarus, soll ein Wohnhaus von einer Rakete getroffen worden sein, wodurch ein Feuer ausbrach.

Unterdessen gibt es Gerüchte, dass Belarus bereits am Montagmorgen in den Krieg eingreifen und mit Fallschirmjägern in der Ukraine landen wolle. Bisher konnten diese Pläne jedoch nicht bestätigt werden. Belarus' Präsident Lukaschenko hatte dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zuvor noch beteuert, sich nicht in die Auseinandersetzungen einzumischen.

Die geplanten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sollen bereits am Montagmorgen stattfinden. Die "New York Times" berichtet indes, dass sich in Kiew rund 400 Söldner im Auftrag des Kreml aufhalten sollen, um Selenskyj ausfindig zu machen und umzubringen. Private Militärkräfte der sogenannten „Wagner-Gruppe“ würden sich bereits sehr mehreren Wochen in der Hauptstadt aufhalten.

Update vom 28.02.2022, 3 Uhr: Russische Jagdflugzeuge steuern mehrere Städte an

In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen von der Krim aus mehrere Jagdflugzeuge und Bomber Richtung Ukraine aufgebrochen sein und auf Kiew, Mykolajiw, Cherson sowie Charkiw zugesteuert sein. Über Nacht sollen russische Truppen zudem die Stadt Berdjansk eingenommen haben, wie die ukrainische Regierung meldet. Die Hafenstadt Mariupol könne aber weiterhin von den ukrainischen Soldaten verteidigt werden.

US-Angaben zufolge verlaufe der Einmarsch für das russische Militär nicht wie geplant ob, da ihnen von ukrainischer Seite enormer Widerstand entgegenkommt. Bisher sollen nach Berichten des ukrainischen Innenministeriums rund 350 Zivilisten getötet worden sein, darunter 14 Kinder. Russland erwiderte jedoch, dass sich die Angriffe auf das ukrainische Militär konzentrieren würden.

Update 21.46 Uhr: Heftige Gefechte in der Ukraine - Bundeswehr wird massiv aufgerüstet

Während in der Ukraine die Kämpfe toben, leitet Deutschland eine historische Wende ein: Bundeskanzler Olaf Scholz will die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro massiv stärken. An Tag vier des russischen Feldzugs im Nachbarland gab es am Sonntag wieder heftige Gefechte um die Millionenstädte Kiew und Charkiw. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Russlands Präsident Wladimir Putin sorgte für eine weitere Verschärfung des Konflikts, indem er die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen ließ. Die Ukraine stimmte Friedensverhandlungen mit Russland an der Grenze zu Belarus zu.

Der Westen kündigte am Wochenende nochmals schärfere Sanktionen gegen Russland sowie weitere Waffenlieferungen für die Ukraine an. Die EU stellt eine halbe Milliarde Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung. Darauf einigten sich die ständigen Vertreter der 27 Mitgliedstaaten am Sonntagabend in Brüssel, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Der Luftraum über den EU-Staaten wird für russische Flieger komplett geschlossen, wie die EU-Außenminister entschieden. Im Kampf gegen russische Propaganda will die EU die russischen Staatsmedien RT und Sputnik verbieten.

In vielen Ländern demonstrierten Menschen für Frieden und forderten ein Ende des Ukraine-Krieges. Allein in Berlin gingen mehr als 100 000 Menschen auf die Straße, die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich.

Scholz traf am Wochenende zudem zwei weitere tiefgreifende Entscheidungen, gegen die er sich lange gesträubt hatte: Deutschland wird nun doch Waffen an die Ukraine liefern, nämlich 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" aus Bundeswehrbeständen.

Der ukrainische Generalstab erklärte, das Tempo des russischen Angriffs sei gebremst worden. Der Feind habe Nachschubprobleme, Soldaten seien erschöpft, die Truppe dezimiert. Bisher seien etwa 4300 Soldaten getötet worden, schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar bei Facebook. Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber, Hunderte Panzer und weitere Fahrzeuge sollen zerstört worden sein.

Russland konterte mit eigenen militärischen Erfolgsmeldungen. Präsident Putin lobte, die russischen Streitkräfte hätten unter schwierigsten Bedingungen maximal effektiv ihre Aufgaben erfüllt. Das Verteidigungsministerium meldete die Festnahme von 471 ukrainischen Soldaten. Ukrainer hätten demnach massenhaft den Kampf verweigert. Russland gibt an, seit Donnerstagmorgen 975 militärische Objekte zerstört zu haben - Fluggeräte, Panzer und andere Kampffahrzeuge. Russland räumte erstmals eigene Opfer beim Krieg gegen die Ukraine ein, ohne jedoch Zahlen zu nennen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete die russische Ankündigung, die Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft zu versetzen, als "unverantwortlich". Präsident Putin bediene sich "gefährlicher Rhetorik", sagte Stoltenberg dem TV-Sender CNN. Putin hatte zuvor in einem vom Kreml verbreiteten Video nicht explizit von Atomwaffen gesprochen. Er sagte: "Die Spitzenpersönlichkeiten der führenden Nato-Staaten lassen aggressive Äußerungen gegen unser Land zu, deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs die Streitkräfte der Abschreckung der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen."

Ein Zeitpunkt für den Beginn von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wurde nicht genannt. Für die an der ukrainisch-belarussischen Grenze geplanten Gespräche seien Kiew keine Bedingungen gestellt worden, teilte das ukrainische Präsidialamt mit. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich skeptisch: "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen."

Update 21.10 Uhr: EU finanziert Waffen und Ausrüstung für die Ukraine

Die EU wird eine halbe Milliarde Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Darauf einigten sich die ständigen Vertreter der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel am Sonntagabend, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zudem wurde den Angaben zufolge eine Einigung auf Sanktionen gegen russische Oligarchen erzielt.

Von den 500 Millionen Euro sollen 450 Millionen für Waffenlieferungen und 50 Millionen für andere Ausrüstung bereitgestellt werden. Das Geld wird den Planungen zufolge aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität kommen. Sie ist ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das auch genutzt werden kann, um die Fähigkeiten von Streitkräften in Partnerländern zu stärken. Für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ist die Friedensfazilität mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet.

Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist es das erste Mal, dass die Europäische Union den Kauf und die Lieferung von Waffen und anderen Ausrüstungsgegenständen an ein Land finanziert, das angegriffen wird.

Die Sanktionen gegen die Oligarchen sollen vor allem ermöglichen, deren in der EU vorhandenen Vermögenswerte einzufrieren. Namen wurden zunächst nicht genannt. Eine endgültige Verständigung auf neue Sanktionen gegen die russische Zentralbank wurde für den späten Sonntagabend erwartet.

Update 21.02 Uhr: EU sperrt Luftraum für russische Flieger

Der Luftraum über den EU-Staaten wird für russische Flieger komplett geschlossen. Das haben die EU-Außenminister am Sonntagabend entschieden, wie EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Brüssel mitteilte. Zuvor hatten bereits einzelne Länder - darunter Deutschland - entsprechende Maßnahmen angekündigt und umgesetzt.

Update 21.00 Uhr: Mehr als 200 zivile Todesopfer in Ukraine

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sind nach Angaben Kiews bislang mindestens 210 Zivilisten getötet worden. Landesweit gebe es rund 1100 Verletzte, sagte die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denissowa, am Sonntagabend der Agentur Ukrinform zufolge. Sie berichtete, dass ein Kinderkrankenhaus unter Beschuss geraten sein soll. Zudem sei in Kiew ein Auto mit einer Familie beschossen worden. Dabei sei ein Mädchen und seine Eltern getötet worden, sagte Denissowa. Sie machte eine russische Spezialeinheit dafür verantwortlich. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update 18.03 Uhr: Selenskyj glaubt nicht an Verhandlungserfolg - "aber mal versuchen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich angesichts der geplanten Friedensverhandlungen mit Russland skeptisch gezeigt. "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen", sagte Selenskyj in einer Stellungnahme. Er versuche, den Krieg zu stoppen, solange es eine minimale Chance gebe. Daran dürfe kein einziger Ukrainer zweifeln, sagte Selenskyj.

Er hatte zuvor betont, dass der Ukraine keine Bedingungen für die Gespräche an der ukrainisch-belarussischen Grenze ggestellt worden seien. Nach einem Telefonat mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko stimmte Selenskyj den Verhandlungen zu. Sie sollen am Grenzfluss Pripjat nahe des Grenzübergangs Alexandrowka (Belarus) und Wiltscha (Ukraine) stattfinden. Lukaschenko habe ihm zugesagt, dass Belarus keine Soldaten in die Ukraine schicken werde, sagte Selenskyj.

Update 14.53: Ukraine stimmt Verhandlungen mit Russland zu

Russland und die Ukraine haben Friedensverhandlungen vereinbart. Das Treffen werde an der ukrainisch-belarussischen Grenze stattfinden, teilte das Präsidialamt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Sonntag mit. Es gebe keine Bedingungen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko habe die Verantwortung dafür übernommen, dass alle in Belarus stationierten Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen während der Anreise der ukrainischen Delegation am Boden blieben. Ein Zeitpunkt wurde zunächst nicht genannt.

Die russische Delegation hatte zuvor mitgeteilt, sie sei bereit. "Die russische Seite und die russische Delegation vor Ort sind vollständig auf die Verhandlungen vorbereitet", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Ähnlich äußerte sich der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski.

Bisher hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Verhandlungen in Belarus abgelehnt. Das Nachbarland sei nicht neutral, sagte er zur Begründung. Lukaschenko hatte zugegeben, dass auch von belarussischem Gebiet aus zwei Raketen auf die Ukraine gefeuert worden seien.

Später telefonierte Selenskyj dennoch mit Lukaschenko. Wie die belarussische Staatsagentur Belta meldete, schlug Lukaschenko Russlands Präsidenten Wladimir Putin anschließend in einem Telefonat vor, dass die russische Delegation länger in Gomel auf die Ukrainer warten sollte als ursprünglich geplant. Moskau hatte Kiew zunächst ein Ultimatum bis 15.00 Uhr (13.00 Uhr MEZ) gestellt - und angekündigt, danach wieder abzureisen.

Update 14.50 Uhr: Kremlchef Putin versetzt Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angewiesen, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Das ordnete Putin am Sonntag in einem vom Kreml verbreiteten Video an. Er sprach von Abschreckungswaffen und nannte nicht explizit Atomwaffen. "Die Spitzenpersönlichkeiten der führenden Nato-Staaten lassen aggressive Äußerungen gegen unser Land zu, deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs die Streitkräfte der Abschreckung der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen."

Putin sagte außerdem: "Sie sehen, dass die westlichen Länder nicht nur unfreundliche Handlungen gegen unser Land unternehmen. Im wirtschaftlichen Bereich - ich meine die illegitimen Sanktionen, über die alle gut Bescheid wissen." Die EU und die USA hatten zuvor beispiellose Sanktionen gegen Russland erlassen.

Putin hatte am vergangenen Donnerstag in seiner Erklärung zum Beginn des Einmarsches in die Ukraine davor gewarnt, gegen Russland Aggressionen zu üben. Er drohte mit den härtesten Konsequenzen und betonte, Russland sei heute eine "der mächtigsten Nuklearmächte der Welt". Putin hatte am 19. Februar auch eine großangelegte Übung der nuklearen Streitkräfte abgehalten. Dabei kamen Waffen ohne Atomsprengköpfe zum Einsatz.

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri hatte nach Putins Rede mitgeteilt, dass es nicht damit rechne, dass der Ukraine-Krieg zum Einsatz von nuklearen Waffen führen wird. "Ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg eine wahrscheinliche Folge dieser Krise ist", sagte Sipri-Direktor Dan Smith der Deutschen Presse-Agentur in Skandinavien. "Wenn Atomwaffen existieren, dann gibt es aber leider natürlich immer diese kleine Möglichkeit. Und das wäre katastrophal."

Update 13.22 Uhr: Selenskyj telefoniert mit belarussischem Machthaber Lukaschenko

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefoniert. Das teilte zumindest Selenskyjs Büro in Kiew im Nachrichtenkanal Telegram mit. Details zum Gespräch der beiden wurden zunächst nicht genannt. Belarussische Staatsmedien bestätigten, dass das Gespräch stattgefunden habe.

Vermutlich ging es dabei um mögliche Verhandlungen von Russland und der Ukraine. Russland hatte Friedensgespräche in Belarus angeboten. Selenskyj stimmte den Gesprächen zu, weigerte sich aber, belarussischen Boden zu betreten.

Update 12.34 Uhr: Immer mehr Länder sperren ihren Luftraum

Nach zahlreichen europäischen Staaten sperren auch Finnland, Schweden, Dänemark und Island ihren Luftraum für russische Flugzeuge. Dies teilen die jeweiligen Regierungen mit. Auch ein EU-weites Flugverbot für russische Maschinen sei schon bald möglich, wie ein Vertreter der Europäischen Union erklärt.

Es könne Teil eine neuen Sanktionspakets sein, über das die EU-Außenminister noch heute (Sonntag) beraten wollten. Die Mehrheit der EU-Länder hat diesen Schritt bereits vollzogen. Deutschland sperrt seinen Luftraum laut dem Bundesverkehrsministerium ab dem Nachmittag um 15 Uhr.

Update 11.30 Uhr: Deutscher Luftraum ab 15 Uhr gesperrt - Russische Truppen weiter auf dem Vormarsch

Wegen des Krieges in der Ukraine sperrt Deutschland seinen Luftraum für russische Maschinen. Die Regelung gilt ab Sonntag, 15.00 Uhr und für zunächst drei Monate, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.

Russische Truppen sind nach ukrainischen Angaben in die zweitgrößte Stadt der Ukraine vorgerückt. Es komme in Charkiw zu Straßenkämpfen zwischen ukrainischen Kräften und russischen Soldaten, erklärte der Leiter der Regionalverwaltung, Oleh Sinehubow, am Sonntag. Zugleich erhöhten russische Truppen den Druck auf strategisch wichtige Hafenstädte im Süden der Ukraine, anderswo im Land wurden Flugplätze und Treibstofflager angegriffen.

In Kiew verschanzten sich Bewohner eine weitere Nacht in Wohnungen, Kellern, Tiefgaragen und U-Bahn-Stationen, während über ihnen Geschosse einschlugen.

Update 9.55 Uhr: Selenskyj appelliert an Belarus und bezeichnet russisches Vorgehen als Völkermord

Am vierten Tag des russischen Angriffs hat Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Solidarität der Menschen im Nachbarland der Ukraine - Belarus - appelliert. "Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine", sagte Selenskyj am Sonntag in einer Videobotschaft. "Von Ihrem Gebiet aus werden unsere Kinder getötet und unsere Häuser zerstört." Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko räumte wenig später ein, dass zwei russische Raketen von belarussischem Gebiet aus abgeschossen worden seien.

Weiterhin hat Selenskyj die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Russland das Veto-Recht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) zu entziehen. Das russische Vorgehen sei verbrecherisch und grenze an Völkermord, sagt Selenskyj in einer kurzen Videobotschaft. "Das ist Terror."

Update 9 Uhr: Kreml bietet Friedensgespräche an - Selenskyj willgt ein, aber nicht in Belarus

Die Ukraine ist nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Friedensgesprächen mit Russland bereit - allerdings nicht in Belarus. Unter anderem von belarussischem Boden aus wurde die russische Invasion in die Ukraine vorbereitet. In einer Videobotschaft nannte Selenskyj jetzt Warschau, Bratislava, Istanbul, Budapest oder Baku als Alternativen. Andere Orte seien ebenfalls möglich.

Der Kreml hatte zuvor am Sonntag erklärt, eine russische Delegation sei zu Gesprächen mit Vertretern der Ukraine in der belarussischen Stadt Homel eingetroffen. Ein Berater Selenskyjs hatte die russischen Angaben zunächst als Taktik zurückgewiesen.

Update 8.05 Uhr: Erneut Luftalarm und Explosionen in Kiew

In derHauptstadt Kiew sind auch heute wieder Explosionen zu hören. Zunächst gab es wohl Luftalarm und wenige Minuten später eine Explosion westlich des Stadtzentrums, wie ein Reuters-Reporter berichtete. Etwa 20 Minuten später waren demnach zwei weitere Explosionen zu hören.

Update 7.25 Uhr: Russische Truppen dringen in die zweitgrößte Stadt der Ukraine - Charkiw - ein

Russische Truppen sind nach ukrainischen Angaben in die umkämpfte Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine vorgedrungen. Sie seien mit leichten Militärfahrzeugen in die zweitgrößte Stadt des Landes gelangt, auch in das Stadtzentrum, sagt der Gouverneur der Region, Oleh Sinegubow.

Ukrainische Streitkräfte versuchten, die russischen Soldaten zurückzudrängen. Zivilisten wurden aufgefordert, nicht nach draußen zu gehen. Auf Videos, die von dem Innenministeriumsberater Anton Heraschtschenko und dem staatliche Dienst für Sonderkommunikation und Informationsschutz im Internet veröffentlicht wurden, waren mehrere leichte Militärfahrzeuge auf einer Straße zu sehen.

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben zwei große Städte im Süden der Ukraine eingekesselt. "In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Streitkräfte die Städte Cherson und Berdiansk vollständig eingeschlossen", meldete die russische Nachrichtenagentur Tass am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Cherson hat 290.000, Berdiansk 110.000 Einwohner.

Update 6.55 Uhr: Ex-Präsident Trump lobt Putin - "das wirkliche Problem ist, dass unsere Anführer so blöd sind"

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Auftritt auf der Konferenz der amerikanischen Konservativen CPAC den Ukraine-Konflikt angesprochen. Für die westlichen Partner der USA zeigte Trump vor allem Verachtung, während er Russlands Präsident Wladimir Putins Intellekt lobte: Die Nato verhalte sich in der Ukraine-Krise "alles andere als intelligent".

Putin hingegen sei "schlau". "Das wirkliche Problem ist, dass unsere Anführer so blöd sind". Den Einmarsch Russlands in die Ukraine habe sein Nachfolger Joe Biden mit seiner "Schwäche" zu verantworten.

Update 6.25 Uhr: Ukrainischer Minister macht Soldaten Mut - "die Dunkelheit wird weichen"

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat seinen Soldaten nach den tagelangen schweren Kämpfen gegen die angreifende russische Armee Mut gemacht. In einem Beitrag auf Facebook sprach er von "drei Tagen, die unser Land und die Welt für immer verändert haben". Dabei sei es den Russen nicht gelungen, wie geplant Kiew zu erobern. "Stattdessen sehe ich eine heldenhafte Armee, eine siegreiche Wache, furchtlose Grenzwächter, engagierte Retter, zuverlässige Polizisten, unermüdliche medizinische Engel."

Resnikow sprach den Verteidigern Mut zu. "Stündlich erkennen immer mehr Menschen, dass es nirgendwo in Europa eine solche Armee gibt." Die Ukraine erwarte nunmehr Hilfe, die vor drei Tagen nicht möglich schien. "Die Dunkelheit wird zurückweichen. Die Morgendämmerung ist nahe."

Update 5.50 Uhr: Heftige Kampfhandlungen um den Flughafen in Kiew

Russische und ukrainische Einheiten haben sich am frühen Sonntagmorgen Medienberichten zufolge erbitterte Gefechte um den Flughafen Vasilkovo in einem Vorort der Hauptstadt Kiew geliefert. Nach Medienberichten versuchten die russischen Einheiten weiterhin, einen der größeren Flughäfen rund um Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen.

Eine unabhängige Quelle konnte diese Angaben bisher noch nicht bestätigen.

Update 5.44 Uhr: Ukraine zerschlagen angeblich tschetschenische Sondereinheit

Bei heftigen Kämpfen in der Umgebung von Hostomel haben ukrainische Truppen nach eigener Darstellung eine schetschenische Sondereinheit zerschlagen. Dabei sei auch der Kommandeur, General Magomed Tuschajew, getötet worden, wie ein Gefangener später verraten habe. Wie die "Ukrainska Pravda" weiter berichtet, erbeuteten die ukrainischen Soldaten bei diesen Kämpfen größere Mengen an Waffen. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Hostomel liegt am nordwestlichen Rand der Region Kiew und war zu Beginn des Kriegs Ziel starker russischer Angriffe. Neben dem internationalen Flughafen befindet sich dort auch ein großer Eisenbahnknotenpunkt.

Update 3.35 Uhr: Gas-Pipeline in Charkiw explodiert

Im Verlauf schwerer Kämpfe rund um die ukrainische Stadt Charkiw im Osten der Ukraine ist in der Nacht zum Sonntag eine Gas-Pipeline nach einer Explosion in Flammen aufgegangen. Laut "Associated Press" hat die ukrainische Regierung den Angriff bestätigt. Die Regierung warnte aufgrund des giftigen Rauchs durch die heftige Explosion vor einer "Umweltkatastrophe", die Bürger vor Ort wurden dazu aufgefordert, ihre Fenster mit feuchten Kleidern oder anderen Stoffen zu verhängen.

Unklar bleibt weiterhin, ob es sich bei der Leitung um eine regionale Erdgasleitung oder um einen Teil der aus Russland nach Europa führenden Leitungen handelt.

Update 3.30 Uhr: Russischer Angriff trifft Lager mit radioaktiven Abfällen in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Medienberichten im Verlauf heftiger Kämpfe in der Nacht zum Sonntag ein Lager mit radioaktiven Abfällen getroffen worden. Die Deponie, bei der es sich um eine Zweigstelle des Unternehmens Radon Union handelt, sei von mehreren russischen Granaten getroffen worden, berichtete unter anderem der Sender "Kanal 24". Nach ersten Messungen bestehe "keine Bedrohung für die Bevölkerung außerhalb der Schutzzone", hieß es. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Das 1960 gegründete Unternehmen hat mehrere Filialen in der Ukraine. Hauptaufgabe ist die Entsorgung verschiedener Arten radioaktiver Abfälle.

Update um 3 Uhr: Russische Rakete trifft Öldepot in der Ukraine

In der Stadt Wassylkiw, rund 40 Kilometer südlich von Kiew, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Öldepot von einer Rakete getroffen worden. Die Bürgermeisterin der Stadt bestätigte der Nachrichtenagentur AP den Einschlag. Im Internet zirkulierten Videos die von einem gewaltigen Brand, der laut Verbreiter das getroffene Öldepot zeigen soll.

Update am 27.02.2022 um 1.30 Uhr: USA und Europa schließen Russland aus Swift aus

Die USA und ihre europäischen Verbündeten schließen mehrere russische Finanzinstitute aus dem Banken-Netzwerk Swift aus. Dadurch seien einige ausgewählten Banken vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten und könnten nicht mehr weltweit agieren, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Als Teil der Sanktionen gegen Russland könnten im weiteren Verlauf der Vorgänge in der Ukraine auch noch weitere Banken hinzugefügt werden.

Mit Hilfe von Swift werden täglich Milliarden zwischen mehr als 11.000 Banken und anderen Finanzinstituten auf der ganzen Welt bewegt. Russland davon auszuschließen, gilt als eine der härtesten möglichen Finanzsanktionen. Indem nun nicht alle russischen Banken betroffen sind, gibt es Raum für eine weitere Verschärfung der Strafmaßnahmen.

Update 22.15 Uhr: CSU erwägt eine erneute Wehrpflicht für Deutschland

Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine bringt die CDU Niedersachsen eine Wiedereinführung der seit 2011 ausgesetzten Wehrpflicht in Deutschland wieder ins Spiel. Um die Bundeswehr zukunftsfähig zu machen, müsse Deutschland seine seit Jahren praktizierte "Sicherheitspolitik nach Kassenlage" beenden, heißt es in einem Positionspapier der niedersächsischen CDU. "Wie die Verschärfung des Ukraine-Konfliktes klar aufzeigt, definiert Russland seine Rolle als Großmacht neu aus. Die russischen Streitkräfte haben an Schlagkraft und Leistungsfähigkeit signifikant gewonnen." Gleichzeitig reize Moskau die Reaktionsfähigkeit und den Verteidigungswillen der Nato immer wieder aus.

Wolle die Nato als effektives Bündnis glaubwürdig sein, müsse sie in Zentral- und Osteuropa ihre Abschreckungspräsenz gegenüber Russland sichtbar stärken. "Die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ein entscheidendes Signal zur Sicherstellung einer wirksamen militärischen Abschreckungs- und Bündnisfähigkeit durch Deutschland", schreibt Landesparteichef Bernd Althusmann. Der Bundeswehr komme eine Schlüsselrolle zu.

"Um die Bundeswehr zukunftsfähig zu machen, muss eine allgemeine Dienstpflicht mit der Möglichkeit einer Wehrpflicht stufenweise unter Berücksichtigung der Ausbildungskapazitäten wieder eingeführt werden", fordert Althusmann. Insbesondere die gepanzerten Kampftruppen müssten wieder deutlich ausgebaut und reaktiviert werden.

Am Samstagabend wurde zudem gemeldet, dass die EU-Staaten den Luftraum für russische Airlines sperren, so die ARD. Zwei deutsche Flugzeuge waren zuvor über Russland umgedreht, die in Richtung Asien flogen. Dies könne darauf schließen lassen, dass Russland seinen Luftraum ebenfalls dichtmache. Lettland, Estland, Litauen, Polen Tschechien und Bulgarien hatten bereits bekanntgegeben, ihren Luftraum wiederum für russische Airlines zu sperren.

Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sei die Lage vor Ort derzeit "kompliziert und angespannt", wie er auf Telegram schrieb. "Die Nacht wird schwierig."

Update 20.15 Uhr: Selenskyj lobt Scholz auf Twitter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erfreut über die angekündigte Lieferung deutscher Waffen gezeigt. "Deutschland hat gerade die Lieferung von Panzerabwehr-Granatwerfern und Stinger-Raketen an die Ukraine angekündigt. Weiter so, Kanzler Olaf Scholz", schrieb Selenskyj am Samstagabend auf Twitter. "Die Anti-Kriegs-Koalition handelt!"

Zuvor hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitgeteilt, die ukrainischen Streitkräfte würden angesichts des russischen Angriffs mit 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" unterstützt. Die Waffen würden so schnell wie möglich an die Ukraine geliefert.

Es handelt sich um einen Kurswechsel Deutschlands in der Ukraine-Krise insgesamt: Bisher hatte die Bundesregierung die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine abgelehnt, weil es sich um ein Krisengebiet handelt. Kiew hatte in den vergangenen Monaten immer wieder vergeblich um deutsche Waffen gebeten.

Update 19.20 Uhr: Deutschland schickt Waffen in die Ukraine - auch DDR-Bestände darunter

Der ukrainische Botschafter Andrij Melynik fordert, die Bundesregierung solle die Ukraine mit Stinger-Raketen unterstützen. "Es sind schon zu viele Menschen in diesen drei Tagen ermordet worden." Tatsächlich hat die Bundesregierung den Niederlanden nun die Lieferung von 400 Panzerabwehrwaffen aus deutscher Produktion an die Ukraine genehmigt, wie es aus Regierungskreisen heißt. Bisher hatte Kanzler Scholz alle Exporte tödlicher Waffen an die Ukraine prinzipiell abgelehnt, weil es sich um ein Krisengebiet handelt.

Laut dem Bundeswirtschaftsministerium ist zudem die Lieferung von 14 gepanzerten Fahrzeugen geplant, um Menschen vor Ort zu schützen und notfalls evakuieren zu können. Auch rund 10.000 Tonnen Treibstoff sollen über Polen in die Ukraine geschickt werden. Weiterhin hat die Bundesregierung Estland die Lieferung mehrerer Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen an die Ukraine genehmigt.

Und: Deutschland liefert nun Waffen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Samstag mitteilte, werden die ukrainischen Streitkräfte mit 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" unterstützt.

Die Ukraine bestreitet, die Friedensverhandlungen mit Russland abgelehnt zu haben, wie der Kreml zuvor behauptet hatte. Der Präsidentenberater Mychajlo Podolak dementierte die Absage und richtete sich in einem Statement direkt an die russische Regierung: "Ihre Kommentare, dass wir Verhandlungen abgesagt hätten, sind lediglich Teil ihrer Taktik. Sie scheinen die Verhandlungen in eine Sackgasse lenken zu wollen, bevor sie überhaupt begonnen haben."

In vielen deutschen Städten gehen unterdessen tausende Menschen auf die Straßen, um gegen das Kriegsgeschehen und für Frieden zu demonstrieren, auch in Nürnberg versammelten sich rund 3500 Demonstranten.

Upate 15.35 Uhr: Zehntausende russische Truppen einmarschiert - Italien schwenkt um

Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko soll die Ausgangssperre in der Hauptstadt bis Montagmorgen bestehen bleiben. Präsident Selenskyj berichtet unterdessen, dass inzwischen zehntausende russische Truppen in der Ukraine seien und auch zivile Gebäude attackieren würden. Er fordert daher den UN-Sicherheitsrat dringend um Unterstützung.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will in einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz weitere Sanktionen gegen Russland diskutieren, unter anderem den Ausschluss aus dem Zahlungssystem Swift. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hatte Selenskyj zuvor versichert, Russland ebenfalls aus dem Netzwerk ausschließen zu wollen, nachdem der italienische Finanzminister Daniele Franco zuvor noch Bedenken geäußert hatte.

Update 14.10 Uhr: Ukraine lehnt Friedensverhandlungen angeblich ab

Die Ukraine hat nach Angaben des Kreml Friedensverhandlungen mit Russland abgelehnt. "Da sich die ukrainische Seite grundsätzlich weigerte zu verhandeln, wurde der Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte heute Nachmittag gemäß dem Operationsplan wieder aufgenommen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der Agentur Interfax zufolge. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht.

Update 13.15 Uhr: Die ukrainischen Truppen halten im Kampf weiterhin stand

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko weiter in der Hand der ukrainischen Regierung. "Die Nacht war schwer, doch es gibt keine russischen Truppen in der Stadt", lies er in den sozialen Medien verlauten. Laut Klitschko versuchen russische Einheiten auch jetzt noch, weiter vorzudringen. Er rief die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Auch nach Darstellung ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die ukrainischen Soldaten russische Angriffe im Großraum Kiew erfolgreich abgewehrt. "Wir haben uns behauptet und wehren feindliche Angriffe erfolgreich ab", sagte Selenskyj in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Zwar werde in vielen Regionen der Ukraine weiter gekämpft. Es sei aber immer noch "die ukrainische Armee, die Kiew und wichtige Städte rund um die Hauptstadt kontrolliert".

Der Staatschef warf Russland erneut vor, zivile Ziele angegriffen zu haben. "Der Feind hat alles gegen uns eingesetzt: Raketen, Kampfflugzeuge, Drohnen, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Fallschirmjäger." Jedoch sei es der russischen Armee nicht gelungen, den Widerstand der Ukrainer zu brechen.

Update 11.30 Uhr: 5000 Helme aus Deutschland an das ukrainische Militär übergeben

Die von der Bundesregierung versprochenen 5000 Helme sind am Samstag an das ukrainische Militär übergeben worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Die Helme waren am Freitag in zwei Lastwagen auf den Weg gebracht worden. Es ist bisher die einzige Rüstungshilfe, die die Bundesregierung der Ukraine in der aktuellen Krise zugesagt hat. Die Lieferung tödlicher Waffen schließt sie auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aus. Eine Wunschliste der ukrainischen Botschaft mit militärischer Ausrüstung wird seit mehr als drei Wochen geprüft.

Auch die Helme waren von der ukrainischen Regierung angefordert worden. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte die Rüstungshilfe als "ganz deutliches Signal" gewertet, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe. Die Ukraine kritisiert die deutsche Zurückhaltung bei den Rüstungslieferungen dagegen scharf. Andere Nato-Staaten wie die USA, Großbritannien und auch baltische Ländern unterstützen die Ukraine mit Waffen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat davor gewarnt, höhere Militärausgaben als alleinige Reaktion auf den Ukraine-Krieg einzuplanen. "Wir werden der Bundeswehr alles zur Verfügung stellen, was sie für ihren Auftrag benötigt. Aber immer noch mehr Aufrüstung kann nicht die Antwort sein", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Klüger wäre es, in Europa endlich unsere militärischen Kräfte zu bündeln."

Update 11.05 Uhr: 198 Tote und mehr als 1.000 Verletzte seit Einmarsch - mehr als 120.000 Menschen geflüchtet

Seit Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministers 198 Menschen getötet und mehr als 1000 weitere Menschen verletzt worden. Unter den Getöteten seien auch 3 Kinder, sagte Minister Wiktor Ljaschko. Zu den 1115 Verletzten zählen laut dem Minister 33 Kinder. Wie viele davon Militärangehörige sind und wie viele Zivilisten, blieb bei seinen Aussagen unklar

Seit Donnerstag sind nach UN-Angaben mehr als 120.000 Menschen aus dem Land geflohen. Die Lage werde sich voraussichtlich noch verschlimmern, sagte die stellvertretende UN-Hochkommissarin für Flüchtlinge, Kelly Clements, in einem Interview bei CNN.

In den Nachbarländern der Ukraine werden die Menschen laut Clements aufgenommen: "Aber es ist eine dynamische Situation." Die meisten Flüchtlinge suchen in Polen und Moldau Zuflucht, andere reisen nach Rumänien

Update 9.26 Uhr: Präsident Selenskyj stellt Forderung an die EU

Angesichts des russischen Angriffs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Aufnahme seines Landes in die EU gefordert. "Es ist ein entscheidender Moment, um die langjährige Diskussion ein für alle Mal zu beenden und über die Mitgliedschaft der Ukraine in der #EU zu entscheiden", twitterte Selenskyj. Er habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel über "weitere wirksame Hilfe" sowie den "heldenhaften Kampf der Ukrainer für ihre freie Zukunft" diskutiert.

Eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine galt bisher immer als ausgeschlossen. Ein solcher Schritt dürfte zudem nach Ansicht von Experten eine Einigung mit Russland unmöglich machen.

Die Frage einer Annäherung an die EU war Auslöser der Massenproteste auf dem zentralen Kiewer Platz Maidan. Sie führten 2014 zum Sturz des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. In der Folge annektierte Russland die Schwarzmeerhalbinsel Krim, in der Ostukraine brach Krieg aus.

Update 8.50 Uhr: Hochhaus in Kiew getroffen - "Russland vollständig isolieren"

Bei schweren Angriffen russischer Truppen in der Ukraine ist ein Hochhaus in der Hauptstadt Kiew getroffen worden. Bilder von dem Hochhaus zeigten deutlich sichtbar einen Einschlag in oberen Stockwerken. Mindestens vier Etagen auf einer Seite des Hauses wurden dabei zerstört. Es stieg Rauch auf. Unklar war zunächst, was genau vorgefallen war und ob es Opfer gab.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba veröffentlichte bei Twitter ein Foto des getroffenen Hochhauses. "Kiew, unsere schöne, friedliche Stadt hat eine weitere Nacht unter Beschuss von russischen Bodentruppen und Raketen überlebt", schrieb er dazu. "Ich fordere die Welt auf: Russland vollständig isolieren, Botschafter ausweisen, Ölembargo, die russische Wirtschaft zerstören", schrieb Kuleba. "Stoppt russische Kriegsverbrecher!"

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba veröffentlichte bei Twitter ein Foto des Hochhauses, das in Kiew von einem Geschoss getroffen wurde. "Kiew, unsere schöne, friedliche Stadt hat eine weitere Nacht unter Beschuss von russischen Bodentruppen und Raketen überlebt", schrieb er dazu. "Ich fordere die Welt auf: Russland vollständig isolieren, Botschafter ausweisen, Ölembargo, die russische Wirtschaft zerstören", schrieb Kuleba.

Update 7.44 Uhr: Selenskyj meldet sich mit neuer Videobotschaft - "werden Waffen nicht niederlegen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem neuen Video aus der Hauptstadt Kiew gemeldet und Russland den Kampf angesagt. Die ukrainische Armee werde die Waffen nicht niederlegen, sie werde sich verteidigen, sagte der übernächtigt wirkende Staatschef auf der Straße in Kiew am Samstag.

Er wünsche "allen einen guten Morgen", sagte er mit einem Lächeln. Er wolle kursierende Falschnachrichten widerlegen, wonach er das Land verlassen habe. "Ich bin hier." Das Land müsse verteidigt werden. "Ruhm der Ukraine!" Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor die ukrainische Armee aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Das zeichnete sich nicht ab.

Update 7.05 Uhr: Selenskyj lehnt US-Angebot zur Flucht ab und meldet sich mit neuer Videobotschaft

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat laut US-Angaben ein Angebot der Regierung in Washington abgelehnt, ihn aus Kiew in Sicherheit zu bringen. Selenskyj habe ein entsprechendes Angebot mit den Worten abgelehnt: "Der Kampf ist hier, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit", heißt es aus US-Geheimdienstkreisen.

Der ukrainische Präsident habe optimistisch gewirkt, erklärte demnach ein ranghoher US-Geheimdienstbeamter mit Kenntnis von dem Gespräch.

Update 6.35 Uhr: Ukraine meldet erste Straßenkämpfe in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kommt es nach ukrainischen Behördenangaben zu ersten Straßenkämpfen mit russischen Truppen. Die Bevölkerung wurde am frühen Samstagmorgen aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen und sich dort zu verschanzen. Die Menschen sollten sich demnach nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten oder Balkone betreten, um nicht von Kugeln oder möglichen Trümmerteilen getroffen zu werden.

"Wenn Sie zuhause sind, dann gehen sie nicht ans Fenster, gehen sie nicht auf die Balkone", heißt es in der Verlautbarung.

Update 6 Uhr: Russische Luftlandeoperation auf Militärflughafen bei Kiew

Mit einer Luftlandeaktion versuchen russische Truppen dem Anschein nach, den Militärflughafen Wassylkiw südlich von Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen. Bei den heftigen Kämpfen seien ukrainische Soldaten getötet und verletzt worden, sagte die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Natalija Balassynowytsch, in der Nacht zu Samstag ukrainischen Medien. Es seien viele russische Fallschirmjäger gelandet. "Wir haben Verluste. Wir haben viele Verletzte. Es sind leider 200", sagte sie. Der Luftwaffenstützpunkt liegt etwa 40 Kilometer vom Kiewer Zentrum entfernt.

Am Donnerstag hatte es einen ähnlichen Landeversuch auf dem Flugplatz Hostomel nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt gegeben, der aber nach Kiewer Armeeangaben abgewehrt wurde. Bei den Kämpfen um Wassylkiw gab die ukrainische Armee an, eine russische Transportmaschine vom Typ Iljuschin Il-76 mit Fallschirmjägern abgeschossen zu haben. "Rache für Luhansk 2014", schrieb Generalstabschef Walerij Saluschnyj auf Twitter.

Zu Beginn der Kämpfe in der Ostukraine 2014 hatten die von Russland angeleiteten Separatisten eine ukrainische Militärmaschine des gleichen Typs abgeschossen. Damals waren 49 ukrainische Soldaten getötet worden.

Update 5.50 Uhr: Führung in Kiew in Kontakt mit Moskau wegen Verhandlungen

Im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist die Führung in Kiew mit Moskau in Kontakt wegen möglicher Gespräche. Das teilte der Sprecher von Wolodymyr Selenskyj am späten Freitagabend in Kiew mit. Die Ukraine sei immer bereit gewesen zu Gesprächen über eine Einstellung der Kämpfe und über einen Frieden. "Unmittelbar in diesen Stunden führen die Seiten Konsultationen über Ort und Zeit eines Gesprächsprozesses", schrieb Sprecher Serhij Nikiforow auf Facebook. Dagegen erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Ukraine habe Gespräche zunächst abgelehnt und die Frage auf Samstag verschoben.

Russland hatte zuvor Angebote Selenskyjs zu Verhandlungen angenommen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Nach russischen Vorstellungen soll die belarussische Hauptstadt Minsk der Treffpunkt sein. Dies ist für Kiew schwer annehmbar, weil Belarus Aufmarschgebiet für den russischen Angriff war.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bot sein Land als Gastgeber für russisch-ukrainische Friedensgespräche an. Beide Seiten hätten die Einladung bekommen und signalisiert, dass sie den Vorschlag erwägen, sagte ein Sprecher der Regierung in Budapest.

Update vom 26.02.2022 um 5.30 Uhr: Schüsse und Kämpfe in und um Kiew

Vom Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag Schüsse und Kämpfe gemeldet worden. Russische Truppen versuchten, das Heizkraftwerk Nr. 6 anzugreifen, teilte ein Amt für Behördenkommunikation mit. Die ukrainische Armee verteidige sich. Das Kraftwerk liegt im äußersten Nordosten der Millionenstadt auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro. Auch von anderen Stellen auf dem rechten Ufer gab es Berichte über Explosionen und Schüsse aus automatischen Waffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass russische Truppen in der Nacht einen Sturm auf die Hauptstadt versuchen wollten. Er rief die Bewohner auf, die Stadt zu verteidigen. Die russischen Truppen rücken vom Nordwesten und Nordosten auf Kiew vor. Heftige Kämpfe gab es den Angaben nach bei dem Ort Wassylkiw etwa 40 Kilometer südlich von Kiew. Dort gibt es einen Luftwaffenstützpunkt, den russische Truppen dem Anschein nach mit Fallschirmjägern erobern wollten. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen Angriff russischer Streitkräfte auf eine ihrer Stellungen in der Hauptstadt Kiew abgewehrt. Der nächtliche Angriff habe einem Posten auf der Kiewer Siegesstraße gegolten, erklärten die ukrainischen Landstreitkräfte in der Nacht zum Samstag auf ihrer Facebook-Seite. Die Siegesstraße ist eine Hauptverkehrsader der Hauptstadt. Nähere Angaben zum Ort der Gefechte machte die Armee nicht.

Russische Truppen haben außerdem in der Nacht eine Kaserne der ukrainischen Streitkräfte im Westen von Kiew beschossen. Das teilte die ukrainische Armee mit. Der Angriff sei zurückgeschlagen worden. Die Kaserne liegt etwa sieben Kilometer vom Zentrum der Millionenstadt entfernt. Fotos zeigten hellen Feuerschein über der Stelle der Kämpfe. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Explosionen und Schüsse zu hören.

Krieg in der Ukraine: Außerdem in der Nacht zum Samstag:

Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Freitag in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein - China enthielt sich.

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Das geht aus Rechtsakten hervor, die in der Nacht zum Samstag im EU-Amtsblatt veröffentlichten wurden.