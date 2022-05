Nachrichten-Ticker zum Krieg in der Ukraine: Das ukrainische Agrarministerium berichtet, dass die russische Armee etliche Tonnen Getreide abtransportiert - dabei soll es sich etwa um ein Drittel der Vorräte handeln. Weiterhin wurde beobachtet, dass russische Streitkräfte einen Atomangriff üben.

Im Asow-Stahlwerk spitzt sich die Lage derweil immer weiter zu. Russland soll seine Angriffe intensivieren - die Verteidiger haben keine Hoffnung mehr auf Rettung. Russland dementiert. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt findet ihr hier:

Update vom 05.05.2022, 12 Uhr: Bombardement von Stahlwerk in Mariupol - letzte Verteidiger hoffnungslos

Kaum eine andere Stadt steht so sinnbildlich für den Krieg in der Ukraine, wie Mariupol. Und kein anderer Ort hat mittlerweile solch einen Symbolcharakter, wie das Asow-Stahlwerk, wo sich die letzten Verteidiger der ukrainischen Küstenstadt und zahlreiche Zivilisten seit Wochen verschanzen. Nun scheint sich der Kampf jedoch dem Ende zuzuneigen - auch die ukrainischen Soldaten haben scheinbar alle Hoffnung verloren.

Wie Bild berichtet, hätten die Soldaten in dem Werk jede Hoffnung auf Rettung aufgeben. Man gehe davon aus, dass Russland die Stadt bis zum 9. Mai unbedingt einnehmen wolle, um die besiegten Soldaten "in Käfigen auf der Parade zu zeigen". Tatsächlich könnte ein Sieg in Mariupol für Putin sehr wichtig sein. Für den 9. Mai, dem Tag des Sieges gegen Nazi-Deutschland, braucht der Kriegsherr unbedingt einen Sieg, den er medial ausschlachten kann. Hier könnte die strategisch wichtige Hafenstadt eine große Rolle spielen.

Laut Focus Online hätten die Verteidiger im Stahlwerk zwar noch Nachschub, um eine Woche durchhalten. Doch man glaube nicht, dass man so lange überleben würde: "Vergesst uns, wir werden hier nicht rauskommen", soll ein Soldat gesagt haben.

Zur aktuellen Lage im Asow-Stahlwerk gibt es derweil unterschiedliche Meldungen: Einerseits berichtet das ukrainische Militär von schweren Bombardements aus der Luft. Andererseits gab das russische Präsidialamt laut Zeit bekannt, dass Fluchtkorridore für Zivilisten eingerichtet worden seien und Stürmung des Werkes kein Thema sei.

Update vom 05.05.2022, 6.30 Uhr: Russland übt Atomangriff - Raketen können bis zu 500 Kilometer weit schießen

In der Exklave Kaliningrad an der Ostsee übte die russische Armee Angriffe mit dem atomwaffenfähigen Raketensystem Iskander-M. Etwa 100 Soldaten rückten mit 20 Fahrzeugen aus, wie das Militär am Mittwoch mitteilte.

Dann seien einzelne oder massenhafte Starts simuliert worden, um gegnerische Raketensysteme, Flugplätze, Bunker oder Truppen zu treffen. Iskander-M kann mit Marschflugkörpern oder Raketen bis zu 500 Kilometer weit schießen.

Von Kaliningrad aus liegen damit Warschau, Berlin und andere Hauptstädte in Reichweite.

Update vom 04.05.2022, 12 Uhr: Russland soll tonnenweise Getreide an sich genommen haben

Russland hat aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Kiewer Angaben 400.000 Tonnen Getreide abtransportieren lassen. Das sei etwa ein Drittel der Getreidevorräte in den Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk, sagte Vizeagrarminister Taras Wyssozkyj im ukrainischen Fernsehen.

Vor dem Krieg hätten dort etwa 1,3 Millionen Tonnen Getreide gelagert zur täglichen Versorgung, aber auch zur Aussaat. "Da gab es keine strategischen Reserven", sagte Wyssozkyj nach Angaben aus der Nacht zum Mittwoch. Werde der Getreidebestand weiter reduziert, drohe in diesen Gebieten eine Hungersnot.

Der zwangsweise Abtransport von Getreide ist zwischen Ukrainern und Russen historisch ein schmerzhaftes Thema. Als der Sowjetdiktator Josef Stalin die Bauern in die Kolchosen zwang und Getreide mit Gewalt beschlagnahmen ließ, verhungerten 1932/33 in der Ukraine etwa vier Millionen Menschen. Tote gab es auch im Süden Russlands und in Kasachstan. Die Ukraine betrachtet die künstlich erzeugte Hungersnot, den sogenannten Holodomor, als von Moskau befohlenen Völkermord.

Update vom 04.05.2022, 7.15 Uhr: Merz spricht mit Präsident Selenskyj

CDU-Chef Friedrich Merz ist beim ersten Besuch eines deutschen Spitzenpolitikers in Kiew seit Kriegsbeginn überraschend vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen worden. Der Oppositionsführer im Bundestag sicherte dem von Russland attackierten Land am Dienstag (3. Mai) während seines kurzen Aufenthalts in der ukrainischen Hauptstadt die volle Solidarität Deutschlands zu: "Deutschland steht an der Seite der Ukraine und ihrer mutigen Bevölkerung", sagte Merz. Bundeskanzler Olaf Scholz empfahl er, ebenfalls nach Kiew zu reisen. "Diese Gespräche können Sie nicht am Telefon machen, die können Sie auch nicht mit Videokonferenzen machen, sie müssen diese Gespräche persönlich führen."

Merz und Selenskyj sprachen nach Angaben eines CDU-Sprechers etwa eine Stunde miteinander, ein Foto des Treffens zeigte einen Handschlag mit dem Staatschef im olivgrünen T-Shirt. Das Treffen des Präsidenten mit dem deutschen Oppositionsführer war ursprünglich nicht vorgesehen und ist protokollarisch äußerst ungewöhnlich. Es kann auch als Signal in Richtung Bundesregierung verstanden werden. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die bald ebenfalls nach Kiew reisen will, war bei ihrem letzten Besuch in der Stadt kurz vor dem Krieg nicht von Selenskyj empfangen worden. Schon damals war die ukrainische Regierung verärgert über die Russland-Politik der Bundesregierung.

Merz als Regierungsberater: Gespräch mit Scholz geplant

Im ZDF sagte Merz am Abend, dass er den Bundeskanzler über seine Gespräche in Kiew informieren werde. "Ich kann durchaus einiges sagen, auch zu den zukünftigen Beziehungen mit der Ukraine, zu dem, was wir tun können." Neben den Waffenlieferungen müsse es unter anderem auch um den Wiederaufbau und die Perspektive für einen EU-Beitritt der Ukraine gehen.

Merz erlebte, dass der Krieg auch in der ukrainischen Hauptstadt weiterhin präsent ist. Am Nachmittag gab es den ersten Luftalarm seit dreieinhalb Tagen. Der CDU-Chef war am Vormittag mit dem Zug in Kiew eingetroffen. "Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kiew", sagt er in einem per Twitter verbreiteten 17-Sekunden-Video.

Merz traf in Kiew unter anderen auch Regierungschef Denys Shmyhal und den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Als Oppositionspolitiker konnte er der Regierung in Kiew aber nicht mitbringen, was sie am vehementsten von Deutschland fordert: schwere Waffen.

Botschafter Melnyk sagte zeitgleich mit der Merz-Reise: "Worauf sich die Ukraine viel mehr als auf alle symbolischen Besuche freuen würde, ist, dass die Ampel-Regierung den Antrag des Bundestages über die Lieferung von schweren Waffen zügig umsetzen wird und die bisherigen Zusagen erfüllt."

Besuch im schwer getroffenen Vorort Irpin

Am Vortag hatte Merz erklärt, er fahre auf Einladung des ukrainischen Parlaments. Er wolle sich mit Vertretern von Parlament und Regierung treffen und sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Dazu besucht Merz am Dienstag zunächst Irpin im Großraum Kiew. Die Stadt war in der ersten Phase des Krieges heftig umkämpft gewesen, von dort wurden ähnliche Gräueltaten russischer Soldaten wie in Butscha gemeldet. Merz lässt sich schildern, "was hier passiert ist, welche Opfer hier zu beklagen sind, aber auch welche großartige Leistung der ukrainischen Armee und gerade dieser Einheit hier vollbracht worden ist", wie er in einem kurzen Statement sagt. "Ich kann nur sagen: jeden Respekt, große Anerkennung."

"Ich denke, wir sind in Deutschland auch weiter verpflichtet, diesem Land weiter zu helfen und gerade einer solchen Stadt wie Irpin auch beim Wiederaufbau zu helfen", sagt Merz zwischen zerschossenen Häusern.

Update vom 03.05.2022, 17.45 Uhr: Russische Soldaten stürmen Stahlwerk in Mariupol

In der heftig umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben russische Truppen Medienberichten zufolge mit der Erstürmung des belagerten Stahlwerks Azovstal begonnen. «Die ganze Nacht haben sie uns aus der Luft bombardiert (...) und jetzt wird Azovstal gestürmt», zitierte etwa die Zeitung «Ukrajinska Prawda» am Dienstag den Vizekommandeur des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar. Bei den jüngsten russischen Angriffen seien auch zwei Zivilisten getötet worden, sagte Palamar demnach.

Von russischer Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete jedoch unter Berufung auf einen Sprecher des Verteidigungsministeriums, auf dem Werksgelände verschanzte Asow-Kämpfer hätten eine Feuerpause genutzt, um an ihre Schießpositionen zurückzukehren. Diese würden nun mit Artillerie und aus der Luft attackiert.

Auf dem Werksgelände sollen neben ukrainischen Kämpfern auch noch rund 200 Zivilisten festsitzen. Am Wochenende waren zwar mit internationaler Hilfe mehr als 120 Menschen gerettet worden. Eine weitere geplante Evakuierungsaktion am Montag scheiterte jedoch. Etwa 100 Menschen, die aus dem Werk gerettet werden konnten, haben inzwischen die Stadt Saporischschja erreicht, berichtet das Internationale Komitee des Roten Kreuzes am Dienstag. "Dank der Operation konnten 101 Frauen, Männer, Kinder und ältere Menschen endlich die Bunker unter dem Asowstal-Stahlwerk verlassen und nach zwei Monaten das Tageslicht erblicken", sagt Osnat Lubrani, humanitärer Koordinator der Vereinten Nationen für die Ukraine. Auch Verwundete befanden sich unter den Evakuierten.

Mariupol war kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieg am 24. Februar belagert und in den vergangenen Tagen weitgehend von russischen Truppen eingenommen worden.

Update vom 03.05.2022, 8 Uhr: Russisches Flugzeug alarmiert deutsche Luftwaffe

Ein über der Ostsee anfliegendes russisches Aufklärungsflugzeug hat die deutsche Luftwaffe alarmiert. Als Reaktion stiegen bereits am Samstag zwei Eurofighter vom Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Alarmstart auf, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die russische Maschine sei im internationalen Luftraum vor der Insel Rügen identifiziert worden. Die Alarmrotte aus den zwei deutschen Maschinen begleitete das russische Flugzeug im internationalen Luftraum weg von Deutschland.

Dänemark hatte bereits den russischen Botschafter zu einem Gespräch ins Außenministerium einbestellt. Außenminister Jeppe Kofod begründete dies am Sonntag damit, dass ein russisches Militärflugzeug in den dänischen Luftraum eingedrungen sei. Nach schwedischen Angaben verletzte östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm eine russische Propellermaschine vom Typ AN-30 auch den schwedischen Luftraum. Bereits Anfang März waren vier russische Kampfflugzeuge in den Luftraum über Schweden eingedrungen.

Update vom 02.05.2022, 14.20 Uhr: Schreckliche Zustände im Stahlwerk von Mariupol

Der stellvertretende Kommandeur, Swjastoslaw Palamar, des für die Stahlfabrik "Azovstal" in Mariupol in der Ukraine zuständigen Regiments hat die Zustände vor Ort geschildert. Die Lage sei demnach unerträglich, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Die Verteidigung der Stahlfabrik werde durch die Anwesenheit von Kindern und Zivilisten erschwert, sagte Palamar. Es gebe zudem viele Verletzte vor Ort. Das Trinkwasser reiche nicht mehr für alle; in der Luft liege der Gestank verwesender Leichen. Doch solange es keinen Befehl gebe, aufzugeben, werde der Widerstand der Kämpfer in der Stahlfabrik weitergehen.

Die Anlage Azovstal werde neben seinem Regiment auch von einer Brigade der Marineinfanterie und Mitgliedern von Polizei, Grenzschutz und Küstenwache verteidigt, so Palamar. "Einige von ihnen bewachen das Territorium, einige vereiteln Angriffsversuche, einige sind für eine Waffenruhe zuständig, einige helfen dabei, unter Beschuss die Trümmer zu räumen." Es sei schwierig, zu den Verletzten zu gelangen, die teilweise unter den Trümmern lägen. Hierfür gebe es keine Spezialausrüstung: "Es fällt Soldaten schwer, tonnenschwere Platten nur mit ihren Armen aufzuheben."

Palamar hoffe, dass weitere Menschen aus der Stahlfabrik evakuiert würden. Alle Menschen sollten aus der Anlage gebracht werden, sagte er.

Update vom 02.05.2022, 8.30 Uhr: Putin könnte Moldau zum Ziel machen

Die Ampel-Politiker Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter warnen vor einem Übergreifen des russischen Angriffskrieges auf das Separatistengebiet Transnistrien in der Republik Moldau. "Man muss befürchten, dass Moldau das nächste Ziel ist. Und deswegen sind wir ja auch so fest davon überzeugt, dass man Putin jetzt in der Ukraine stoppen muss", sagte Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, der Deutschen Presse-Agentur in einem gemeinsamen Interview mit Strack-Zimmermann (FDP).

Wenn Putin "in irgendeiner Form mit einem Sieg davonkommt, ist es nur eine Frage der Zeit ist, bis das nächste Land dran ist: die Republik Moldau dann das Baltikum". Sowohl das Baltikum als auch Polen hätten die ernsthafte Sorge, dass sie als nächstes überfallen werden könnten.

Moldau grenzt im Westen an den EU-Staat Rumänien und ist im Osten von der Ukraine umgeben. Prorussische Separatisten beherrschen mit Transnistrien einen schmalen Landstreifen zwischen dem Fluss Dnister und der Grenze zur Ukraine, der etwas größer als Luxemburg ist. Dort sind russische Soldaten stationiert. Transnistrien ist für Moskau ein Hebel, um Druck auf die Ex-Sowjetrepublik Moldau auszuüben. Denkbar wäre ein Vorstoß russischer Truppen weiter entlang der ukrainischen Schwarzmeerküste und dann nördlich nach Transnistrien.

"Das was für die Ukraine gilt, gilt natürlich auch für Moldau. Es geht um die grundsätzliche Frage, autarke Länder wieder in ein großes russisches Reich einzuverleiben", sagte Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist. "Von Wladimir Putin in der Vergangenheit immer wieder artikuliert, offensichtlich aber so, dass Deutschland die Möglichkeit sah, das zu überhören oder gar gepflegt weg zu hören." Sie verwies auch auf Erfahrungen aus Litauen, wo die Menschen ebenfalls Angst hätten, aber lange nicht gehört wurden. "Im Grunde genommen ist es ja schrecklich, wenn ich ihnen sage, ich habe Angst, da ist ein Nachbar, der verfolgt mich, will das Land annektieren. Sie aber sagen: Mach Dich mal locker, wird schon nicht so schlimm, bild Dir das nicht ein."

Update vom 01.05.2022, 21.55 Uhr: Evakuierungsaktion aus Stahlwerk begonnen

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat eine internationale Evakuierungsaktion zur Rettung von Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk begonnen. Beteiligt sind auch die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), wie ein IKRK-Sprecher bestätigte. In einem Konvoi aus mehreren Bussen wurden nach ersten Angaben bereits mehrere Dutzend Zivilisten aus dem Stahlwerk Asovstal gebracht. Die Hoffnung ruht darauf, dass dies der Beginn einer größeren Aktion sein könnte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Sonntag von einer "ersten Gruppe von etwa 100 Menschen", die evakuiert worden seien. "Jetzt arbeiten wir zusammen mit den UN an der Evakuierung von weiteren Zivilisten aus der Anlage", schrieb er auf Twitter.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien etwa 80 Menschen in das Dorf Besimenne zwischen Mariupol und der russischen Grenze gebracht und dort versorgt worden. Die Aktion habe auf Initiative von Kremlchef Wladimir Putin stattgefunden, hieß es in Moskau. Diejenigen, die ins von ukrainischen Truppen kontrollierte Gebiet wollten, seien Vertretern von UN und IKRK übergeben worden.

Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Werks noch etwa 1000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland spricht von etwa 2500 Menschen, insbesondere Militärs und "ausländischen Söldnern". Eine weitere Evakuierungsaktion, mit der Zivilisten aus der weitgehend zerstörten Stadt nach Saporischschja gebracht werden sollte, wurde verschoben. Statt am Sonntagnachmittag soll der Versuch nun am Montagmorgen (7.00 Uhr MESZ) starten, wie der Stadtrat mitteilte. Saporischschja steht unter ukrainischer Kontrolle.

Update vom 01.05.2022, 15.10 Uhr: Ukrainische Armee greift besetzte Schlangeninsel an

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge zum wiederholten Mal die von Russland besetzte Schlangeninsel im Schwarzen Meer mit Raketen angegriffen. Dabei seien mehrere Luftabwehrkomplexe und eine Kommunikationseinheit zerstört worden, teilte das Kommando Süd der ukrainischen Armee am Sonntag mit. 42 russische Soldaten sollen getötet worden sein. Das ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Eine russische Bestätigung des Angriffs lag nicht vor.

Mit dem Küstenverteidigungssystem "Neptun" verfügt Kiew nach eigenen Angaben über Raketen mit einer Reichweite bis zu 280 Kilometern. Damit soll Mitte April das russische Kriegsschiff "Moskwa" - Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte - versenkt worden sein. Die Schlangeninsel liegt etwa 35 Kilometer vor der ukrainischen Küste und wurde bereits Ende Februar von Russland erobert. Damals soll ein ukrainischer Marineinfanterist die Angreifer per Funk mit den Worten "Russisches Kriegsschiff, verpiss dich!" beschimpft haben. Der 32 Jahre alte Roman Hrybow wurde zum Volkshelden.

Zivilisten aus Mariupoler Stahlwerk evakuiert

Aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in Mariupol sind nach Angaben des Vizekommandeurs des ukrainischen Asow-Regiments 20 Frauen und Kinder evakuiert worden. Russische Nachrichtenagenturen hatten zuvor von 25 Zivilisten geschrieben, die das Werksgelände verlassen hätten.

Nach ukrainischen Angaben sollen in den Bunkeranlagen des Stahlwerks rund 1000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland wiederum spricht von rund 2500 ukrainischen Kämpfern und ausländischen Söldnern, die sich dort ebenfalls verschanzt haben sollen.

Selenskyj: 23.000 getötete russische Soldaten

23.000 russische Soldaten sind nach ukrainischen Angaben seit Beginn des Kriegs in der Ukraine gefallen. Außerdem seien bereits mehr als Tausend russische Panzer sowie fast 2500 andere Militärfahrzeuge zerstört worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Ansprache am Samstagabend (30. April). Die tatsächlichen militärischen Verluste sind schwer abzuschätzen. Moskau gesteht bislang mehr als Tausend eigene Gefallene ein und beziffert seinerseits die Zahl der gefallenen ukrainischen Kämpfer auf mehr als 23.000.

Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch gab am Samstagabend nach Angaben der Agentur Unian an, dass seit bereits vier Tagen keine Truppenbewegungen aus Russland in Richtung Ukraine beobachtet wurden. Nach Russland hingegen werde "eine große Anzahl kaputter Ausrüstung, Verwundeter und Toter" zurückgebracht.

Ukraine: Kampfflugzeuge und Drohnen abgeschossen

Ukrainische Truppen haben nach eigenen Angaben zwei russische Kampfflugzeuge und mehrere Drohnen abgeschossen. Die Flugzeuge vom Typ Su-25 sowie vier der sieben abgeschossenen Drohnen seien im Osten der Ukraine getroffen worden, teilten die Luftwaffe und die Armee in der Nacht zu Sonntag auf Facebook mit. Weiterhin seien auf der von Russland kontrollierten Schlangeninsel im Schwarzen Meer drei Flugabwehrpanzer, das Flugabwehrsystem Strela-10 sowie ein Funkwagen zerstört worden, teilte das Einsatzkommando "Süd" auf Facebook mit.