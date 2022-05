Athen/Alexandroupolis vor 15 Minuten

Türkei provoziert Griechen und USA: Überflüge nahe US-Basis

Türkische Bomber dringen in den griechischen Luftraum ein - in letzter Zeit nicht unüblich. Neu ist jedoch, dass sie sich der US-Basis im Hafen von Alexandroupolis nähern. Was sind die Beweggründe?