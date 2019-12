Trauer um Juice Wrld: US-Rapper stirbt nach Krampfanfall mit 21 Jahren

Rapper Juice Wrld, mit bürgerlichem Namen Jarad Anthony Higgins, ist durch Hit-Songs wie "Lucid Dreams", "All Girls Are the Same" und "Bandit" bekannt. Im Mai 2018 hatte er sein Debütalbum "Goodbye & Good Riddance" herausgebracht, im vergangenen Frühjahr folgte "Death Race For Love".

