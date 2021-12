Eine Dampfeisenbahn, festlich geschmückt mit LED-Lichtern, donnert durch die Landschaft – im Hintergrund ist ein kleines Kind zu hören, das begeistert „Wow!“ ruft. Die Aufnahmen zeigen den „Train of Lights“ bei seiner ersten Fahrt des Jahres. Gemeinsam mit seiner Tochter filmte der Fotograf Scott Williams das Spektakel von einer Eisenbahnbrücke aus.

Seit 2018 fährt die beeindruckende Dampflok in der Weihnachtszeit durch die „englische Riviera“ bei Dartmouth im Südwesten Englands. Scott Williams und seine kleine Tochter waren nicht die Einzigen, die an diesem Abend auf der Brücke bereitstanden. Er selbst freue sich jedes Jahr auf das vorweihnachtliche Ereignis, trotzdem sei er überrascht gewesen, dass so viele Menschen dem „magischen Anblick“ entgegenfieberten, teilte er Devon Live mit. Nachdem die Fahrt im letzten Jahr wegen der Pandemie ausfallen musste, war die Vorfreude auf den „Train of Lights“ wohl besonders groß.

Video mit Millionen Aufrufen: "Train of Lights" fasziniert Schaulustige

Auch im Internet fand das Video großen Anklang: Mehrere Millionen haben das Video bereits angeschaut. Organisiert wird die Event-Rundfahrt von der Dartmouth Steam Railway and River Boat Company. Nicht nur außen erstrahlt die Eisenbahn im festlichen Glanz, auch im Inneren wird sie aufwändig beleuchtet und fasziniert die Passagiere bei der Fahrt durch einen Wald mit weihnachtlicher Lichtershow.

Der "Train of Lights" fährt jedes Jahr durch Teile Englands. Tickets können online gebucht werden. Immer wieder stehen viele Schaulustige an der Strecke. David Bown Pics

Vorschaubild: © Dartmouth Steam Railway & River Boat Company