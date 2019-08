Tornado in Luxemburg: Dramatische Szenen - Hunderte Hausdächer fliegen weg

Tornado wütet in Luxemburg: Am Freitagabend (9. August 2019) hat ein Tornado im Gebiet Petingen-Niederkerschen (Luxemburg) gewütet. Sechs Menschen wurden teils schwer verletzt, wie das Luxemburger Wort berichtet.

Gegen 18 Uhr erreichten starke Regenfälle die Region. Der luxemburgische Wetterdienst "Météolux" hatte bereits am Vormittag davor gewarnt. Daraus entwickelte sich ein Tornado, der zahlreiche Hausdächer abdeckte, von circa 100 ist die Rede. Zudem sind wohl zwei Strommasten auf einen Supermarkt gestürzt. Dieser wurde evakuiert. Mehr in Kürze. Zum Video "Wind, Sturm, Orkan - was bedeuten diese Begriffe?"

Auch für Franken hat der Deutsche Wetterdienst Starkregen- und Unwetterwarnungen bekannt gegeben: Hier kracht es am Abend.

tu