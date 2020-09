Massachusetts vor 48 Minuten

Herzversagen

Täglich anderthalb Packungen Lakritz: 54-Jähriger stirbt wegen Lieblingssüßigkeit

Sterben für die Liebe: Ein Mann aß so viel von seiner Lieblingssüßigkeit Lakritz, bis er eines Tages an einem Herzstillstand starb. Warum Lakritz in zu hohen Dosen gefährlich ist, lesen Sie in diesem Artikel.