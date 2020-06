In Südtirol wurden zwei Männer von einem Bären angegriffen. Das teilte die Region Trentino am Montagabend (22. Juni 2020) mit. Vater (59) und Sohn (28) waren am "Monte Peller" in den Dolomiten auf einer Wanderung unterwegs, als das Tier plötzlich auftauchte. Der Sohn einen Schock, woraufhin sich das Tier über ihn beugte.

Daraufhin stürzte sich der 59-Jährige auf den Bären, um seinen Sohn zu befreien. Dabei wurde der Vater schwer verletzt: Er erlitt laut Angaben der Behörden tiefe Wunden und brach sich sein Bein. Der Sohn kam mit leichten Verletzungen davon. Die örtliche Polizei ermittelt nun in diesem Fall, insbesondere wie es dazu kommen konnte.

Bär in Südtirol: Vater und Sohn in Schwierigkeiten

In der Region Trentino leben mehrere Dutzend Bären. Da das Gebiet bei Touristen und Wanderern sehr beliebt ist, kommt es immer wieder zu Begegnungen zwischen Mensch und Tier.