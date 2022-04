London vor 51 Minuten

Gesundheit

Erschreckend hohe Zahl an Übergewichtigen: Restaurant-Ketten in England müssen Kalorien angeben

In England müssen größere Restaurants und Ketten künftig die Kalorien ihrer Gerichte angeben. Der Grund: Die Regierung will gegen Übergewicht in dem Land kämpfen. Aktuell sind zwei Drittel der Erwachsenen in England übergewichtig.