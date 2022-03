Paar erlebt unglaubliche Überraschung beim Restaurantbesuch: Ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat New Jersey hat bei einem Restaurantbesuch einen ganz außergewöhnlichen Fund gemacht.

Bereits seit 34 Jahren besuchen Maria und Michael Spressler das Restaurant "Lobster House" in Cape May an der Ostküste der USA. Doch dieser Besuch bleibt dem Paar wohl ganz besonderes im Gedächtnis.

Video zeigt außergewöhnlichen Fund: Ehepaar erlebt Überraschung beim Muschelessen

Spressler bestellte seine Lieblingsvorspeise - ein dutzend Venusmuscheln. Bei der letzten Muschel erlebte er dann die große Überraschung.

"Als ich sie auf die Gabel nahm, fühlte sie sich ziemlich schwer an, aber ich dachte mir nichts dabei", berichtete der Restaurantgast dem Fernsehsender KYW-TV. Beim Kauen habe er dann bemerkt, dass er noch irgendetwas anderes im Mund hatte.

Spressler dachte zuerst, er habe sich einen Zahn abgebrochen. Doch was er dann plötzlich in seinen Händen hielt, konnte er kaum glauben. Der Fund könnte mehrere tausend Dollar wert sein.

Was das Paar beim Essen entdeckt hat und was anschließend damit geschah, siehst du oben im Video von KameraOne, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.

Vorschaubild: © KameraOne/Glomex