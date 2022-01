Die achtjährige Sophie erkrankte im Februar 2021 an Corona. Erst merkte sie nichts – doch ein paar Wochen später zeigten sich die ersten Long Covid Symptome.

Dies berichtet ntv in einem Videobeitrag.

Achtjährige erkrankt schwer an Long Covid: Sie kann kaum laufen, bekommt Krampfanfälle

"Von März bis Juni konnte ich nicht gehen, weil mir so schwindelig war. Im Dezember hatte ich Muskelzuckungen", berichtet Sophie M. im Interview.

Mitte November kommt Sophie in eine Rehaeinrichtung im österreichischen Rohrbach. Durch die Therapie fällt ihr das Laufen leichter, auch wenn ihr häufig die Energie für das Training fehlt.

Die Situation belaste die ganze Familie. "Unser Alltag ist sehr verändert seither", erzählt ihre Mutter Sabine M. "So alltägliche Dinge, wie in die Schule gehen, einkaufen, Auto fahren, ist ja eigentlich kaum möglich. Weil das zu viele Reize sind und ihr dann relativ schnell schwindelig wird oder im schlechtesten Fall bekommt sie einen Krampfanfall."

Behandlung von Long Covid sei nicht einfach

Die Behandlung von Long Covid ist aktuell nicht einfach, da man insgesamt noch nicht viel über die Krankheit weiß. Laut Sophies behandelnder Ärztin Cavini sei es wichtig, dass die Behandlung individuell sei.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

"Wir sind international noch in den Kinderschuhen, was die Forschung in diesem Bereich angeht. Wir lernen jeden Tag dazu", berichtet Anna Maria Cavini.

"Es gibt Long Covid bei Kindern und auch bei Jugendlichen. Es gibt gute Forschungsergebnisse darüber, dass es existiert", macht sie deutlich.

Nach der Reha möchte Sophie wieder stundenweise in die Schule gehen. Sie hofft darauf, dass ihr Leben wieder so wird, wie vor der Erkrankung.