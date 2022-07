"Trick or Treat, it's Human Meat. But relax, it's plant-based" - Der "Human Meat Burger" des schwedischen Gastronomieunternehmens Oumph! ist eine absurde Kreation aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen. Nicht nur habe er sich gut verkauft, sondern er wurde auch noch auf dem Cannes Lions Festival of Creativity mit einem Silver Brand Experience und einem Activation Lion Award ausgezeichnet - einem Kreativitätspreis.

Der Burger wurde für einen thematisch passenden Tag entwickelt und war im Jahr 2021 an nur diesem Tag erhältlich: der 31. Oktober 2021 - Halloween. "Weil sonst wäre es ja unheimlich", erklärt die Firma in einem makaberen Werbevideo, um den Burger anzukündigen.

Menschenfleisch-Burger sorgt für Aufsehen: Groteskes Produkt sorgt für Entsetzen

Ende Juni 2021 trendete auf einmal der Hashtag "Menschenfleisch" auf Twitter, was für Irritation unter Twitter-Nutzer*innen und gleichzeitig eine gesteigerte Bekanntheit der Pflanzenfleisch-Marke sorgte. Der Twitter Trend ist wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass Oumph! den Erhalt der Kreativitätsauszeichnung für den veganen Menschenfleisch-Burger bekannt gab, dadurch Reichweite generierte und das groteske Produkt erneut Entsetzen auslöste.

Die große Frage, die sich alle Fans und Hater dieser Aktion stellen: Woher glauben die Hersteller zu wissen, wie Menschenfleisch schmeckt? Die Berliner Zeitung berichtete, dass das Unternehmen dies nicht verraten möchte. Ein Unternehmenssprecher sagte lediglich, dass keine Menschen im Entwicklungsprozess zu Schaden gekommen seien und dass die Mitarbeitenden sich sehr um einen möglichst realistischen Geschmack bemüht haben.

Der "besondere Kick", wie Oumph wirbt, stamme von einer beigefügten Gewürzmischung - und die ist natürlich geheim. Die Boulette selbst bestehe, abgesehen von der Gewürzmischung, aus Soja, Pilzen, Weizenprotein und pflanzlichen Fetten.

Gutes Marketing oder widerliche Kreation? Meinungen gehen stark auseinander

Die Meinung in den sozialen Medien war gemischt. "Ich wünschte, er wäre überall erhältlich", schrieb ein begeisterter Fan. "Was ein komplett anderer Marketing-Ansatz, verglichen mit anderen Marken", lobte ein anderer.

Doch die Burger-Kreation geriet auch unter scharfe Kritik. "Ist das euer Ernst? Das ist ja widerlich!", schrieb jemand auf Instagram, den Humor des Herstellers und die Begeisterung der Fans nicht teilte.