Melbourne vor 22 Minuten

Verbrechen

Sie glaubten nichts falsch gemacht zu haben: Ehepaar hält Frau acht Jahre lang als Sklavin

Ein Paar hielt in Australien acht Jahre lang eine Frau als Sklavin. Die Frau wog nur noch 40 Kilogramm und sei in menschenunwürdigem Zustand gewesen. Das Paar hat kein schlechtes Gewissen und glaubt nicht, etwas falsch gemacht zu haben, so die Einschätzung des Richters.