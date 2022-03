Internetberühmtheit "Kater Stepan" aus bombardiertem Charkiw geflohen: Der Kater Stepan ist auf Instagram ein kleiner Star. Wie viele andere musste nun der berühmte Kater zusammen mit seinem Frauchen aus seiner ukrainischen Heimat fliehen.

Der Kater ist dafür bekannt, dass er sich mit einem Getränk an einen Tresen lehnt, während an der Wand bunte Lichter tanzen, die aussehen, als wäre er nachts im Club unterwegs. Dabei legt er stets seine berühmte unbeeindruckte Miene auf. Im Video siehst Du seine weltberühmten Memes.

Berühmter Instagram-Kater Stepan meldet sich im Video nach Flucht aus der Ukraine

Mit diesem Gesichtsausdruck konnte er bereits über eine Millionen Menschen auf den sozialen Netzwerken Instagram und TikTok begeistern. Doch plötzlich wurden die witzigen Schnappschüsse von Stepans Alltag vom Krieg unterbrochen.

Auf Instagram heißt es in einem Beitrag, dass er und sein Frauchen am 24. Februar um vier Uhr morgens von einer Explosion geweckt worden seien, eine halbe Stunde später folgten weitere Explosionen. "Wir haben begriffen, dass der Krieg unser Haus in Charkiw erreicht hat", heißt es in dem Beitrag.

Ab dem 3. März herrschte dann für zwei Wochen auf dem Account Funkstille. Viele Fans machten sich bereits Sorgen um den Kater. "Wo bist du? Ich hoffe, dir geht es gut", kommentiert ein Follower.

Am 16. März meldete sich Stepan und seine Familie endlich auf Instagram zurück. Wie es dem kleinen Star geht und wo er sich jetzt befindet, siehst du oben im Video vom Buzzroom, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.