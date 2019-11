Ein 30-jähriger Landwirt aus dem Schweizer Kanton Thurgau hat sieben Jahre lang Geschlechtsverkehr mit Tieren gehabt. Wie die Neue Züricher Zeitung berichtet, hatte er regelmäßig Sex mit weiblichen Schafen, Kühen, Ziehen und Schweinen. Einen Schafbock brachte er demnach dazu ihn zu besteigen, ein junges Kalb ließ er an seinem Penis saugen. Dem Blick zufolge, band der Bauer die Tiere fest, dass sie nicht entkommen konnten.

Schweizer Bauer hat Sex mit seinen Tieren: Im Krankenhaus fliegt er auf