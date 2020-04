Im Vergleich zu seinen Nachbarstaaten Norwegen und Dänemark weist Schweden deutlich höheren Werte auf. Dänemark zog, ähnlich wie Deutschland, den "Lockdown" vor. Ministerpräsident Mette Frederiksen setzte auf rasche Abschottungsmaßnahmen.

Während in Dänemark die Schulen schlossen, empfahl der führende Epidemiologe Anders Tegnell Tausenden Familien, die aus dem Skiurlaub in Italien heimkehrten, falls sie keine Corona-Symptome, zur Arbeit und in die Schulen zurückzukehren. Seine Begründung: In Schweden gebe es keine Anzeichen dafür, dass sich das Coronavirus innerhalb der Gemeinschaft übertrage.

Corona in Schweden: Wann endet der Sonderweg?

Mittlerweile hat die schwedische Regierung um Ministerpräsident Stefan Löfven die Besuche in Pflegeheimen verboten. Dies geschah jedoch erst, als die Hälfte aller Heime in der Hauptstadt Stockholm, dem größten Corona-"Hotspot" des Landes, vom Erreger befallen war.

Mögliche Verschärfungen sind denkbar. Allerdings erweckt die Regierung den Anschein, weiterhin auf eine Herdenimmunität der Bevölkerung zu setzen: Herdenimmunität heißt, dass durch die Immunität vieler Menschen gegen eine Krankheit die Ausbreitung und Ansteckungsgefahr reduziert werden kann. Mit diesem Prinzip können Krankheiten teilweise komplett verhindert werden. Betrachtet man das am Beispiel der Masern, dann lässt sich sagen, dass eine Ausbreitung durch Masernimpfung verhindert werden kann, wenn 95 Prozent der Bevölkerung geschützt ist. So werden durch die Herdenimmunität zum Beispiel Säuglinge geschützt, die für eine Impfung noch zu jung sind.

Löfven forderte die Bevölkerung am Mittwoch (22. April 2020) vehement dazu auf, sich an die Empfehlungen der Regierung zur Eindämmung zu halten: "Die Gefahr ist noch lange nicht vorbei", sagte der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz. Ob diese Einsicht möglicherweise zu spät kommt, wird sich zeigen.