Kaum zu glauben aber wahr: In Belgien sollen Kinder in der Pause die beliebte Netflix-Serie "Squid Game" nachspielen.

Eine belgische Schule teilte dies in einem Facebook-Post mit. Der Beitrag ging im Netz viral und wurde fast 40.000 mal geteilt. Mehrere Medien berichteten darüber.

Kinder in Belgien spielen "Squid Game" nach - Verlierer werden verprügelt

Die Netflix-Serie "Squid Game" ist aktuell in aller Munde. Das ist wohl auch nicht an den Kindern vorbeigegangen, welche die Kinderspiele nachspielten - in ihrer eigenen Variante.

Die Verlierer von Kinderspielen wie "Grünes Licht, Rotes Licht" wurden brutal verprügelt.

Eine belgische Schule in Erquelinnes schreibt eindringlich: "Wir sind sehr wachsam, damit dieses ungesunde und gefährliche Spiel gestoppt wird! Wir zählen auf eure Unterstützung und Zusammenarbeit, um eure Kinder für die Konsequenzen zu sensibilisieren!"

"Squid Game": Darum geht es in der Serie

Kein Kinderspiel: Jeder verdient eine zweite Chance. Doch in der neuen südkoreanischen Netflix-Serie "The Squid Game" kann sie tödlich enden. Hunderte Menschen, die einen Rückschlag im Leben erlitten haben, bekommen eine geheimnisvolle Einladung. 456 verzweifelte Kandidaten sagen zu, sie werden alle an einem unbekannten Ort eingeschlossen. Einer kann umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro gewinnen, wenn er bei einem Survival-Game siegt, das koreanische Kinderspielchen der 1970er und 1980er aufgreift.

Den Kampf ums Überleben muss man wörtlich nehmen. Verlierer werden sofort getötet. Die Serie hatte in Südkorea einen unerwarteten Effekt, denn in einer Szene ist eine Telefonnummer zu sehen, die es tatsächlich gibt. Seit die Serie kürzlich online ging, riefen Tausende Menschen bei ihr an, sagte Geschäftsfrau Kim Gil-young koreanischen Medien. Sie alle wollten im Todesspiel mitmachen. Netflix will die Nummer nun pixeln.

Lehrkräfte in mehreren Ländern beklagen Probleme mit Serie

Auch in anderen Ländern hat der Netflix-Hit "Squid Game" für Probleme in Schulen gesorgt. Der englische "Mirror" berichtet, dass eine Schule in London einen Brief an alle Eltern verschickt hat. In diesem warnte die Schule davor, Kinder die Serie sehen zu lassen.

Eine Schule in Kent in Großbritannien gibt laut "Mirror" als Reaktion auf "Squid Game" zusätzliche Gewaltpräventionskurse für Schüler.

red mit dpa