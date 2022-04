Schätzungen zufolge warten aktuell 300 Containerschiffe vor Shanghai darauf, in den Hafen einzufahren.

Auf dem Jangtse-Fluss, der bei Shanghai ins Ostchinesisches Meer mündet, hat sich eine kilometerlange Schiff-Schlange gebildet, wie Bild.de berichtet.

Kilometerlanger Schiffe-Stau bei Shanghai - was das für uns bedeutet

Aber warum staut es sich momentan so stark? Die chinesische Regierung fährt eine Zero-Covid-Strategie und hat Shanghai seit drei Wochen einen strengen Lockdown auferlegt. Millionen Bürger sollen ihre Häuser nicht mehr verlassen.

Dieser Stau betrifft indirekt auch uns in Deutschland. Handelsexperte Prof. Gerrit Heinemann sagt zur Bild: "Der Stau wird für weitere Preissteigerungen und zum Teil leere Regale sorgen."

Besonders betroffen sei "alles, wo Chips eingebaut sind: E-Bikes, Spielekonsolen, Smartphones, Autos“. Aber auch Baumaterialien können laut dem Experten noch teurer werden. "Die Inflation könnte in Deutschland in den kommenden Monaten auf über zehn Prozent schießen", meint Heinemann. Auch IW-Experte Jürgen Matthes sagt: "Das wird die Inflation in Deutschland weiter beschleunigen." Die genauen Auswirkungen für Deutschland würden allerdings erst in einigen Wochen spürbar werden. Ein Schiff von Shanghai nach Deutschland brauche ungefähr "um die sechs Wochen“.