Putin setzt Hyperschall-Raketen ein - Experten diskutieren über Sinn: Im Krieg gegen die Ukraine setzte Wladimir Putin erstmals auch Hyperschall-Raketen ein. Nach russischen Angaben können sie Ziele in bis zu 2000 Kilometer Entfernung treffen – unter Umgehung aller Luftabwehrsysteme. Hyperschall-Raketen übertreffen die Schallgeschwindigkeit um ein Mehrfaches, fliegen mit mehr als 6000 Kilometern pro Stunde und sind dennoch gut manövrierbar.

Russland begründet seinen Krieg in der Ukraine auch mit dem Ziel, das vom Westen ausgerüstete Nachbarland zu entmilitarisieren. Mithilfe der Hyperschall-Rakete "Kinschal" (zu Deutsch: Dolch) soll deshalb auch ein Raketendepot im Südwesten der Ukraine zerstört worden sein. Die Nato blickt besorgt auf den russischen Einsatz der Hyperschall-Raketen, da sie außerdem Unsicherheit schaffen.

Warum Putin die "Kinschal"-Raketen einsetzt

Ob für das Bombardement des Depots wirklich eine Hyperschall-Rakete notwendig war, bezweifeln einige Experten. Für den Einsatz der "Kinschal"-Rakete spielen laut Christoph Mölling von der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik nur wenige Gründe eine wirkliche Rolle.

"Vielleicht haben sie ihr Arsenal an anderen Raketen schon ziemlich weit aufgebraucht", so Mölling gegenüber Spiegel Online. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Russland "der Nato zeigen will, was es kann". Aber auch ein "symbolischer Akt, um die Medienschlacht zu gewinnen", könnte ein relevanter Grund für den Einsatz gewesen sein. Russland wolle sich als Stärkeren inszenieren und schlicht Angst verbreiten.

Auch der russische Militärexperte Pawel Felgenhauer stimmte dieser Theorie zu. Der Einsatz der Hyperschall-Rakete werde laut Felgenhauer Russland nicht unbedingt einen strategischen Vorteil verschaffen, eventuell aber einen psychologischen. "Am Ende wird es nicht das Kampfgeschehen verändern - aber es hat einen Effekt für die psychologische Propaganda, mit dem Ziel, aller Welt Angst einzujagen", sagte Felgenhauer gegenüber BR24.

Harald Kujat: "Handfeste Gründe" hinter dem Gebrauch der "Kinschal"

Gegen diese Thesen legt jedoch unter anderem der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, ein klares Veto ein. Laut ihm steckt hinter dem Gebrauch dieser Waffe "handfeste Gründe". Gegenüber Focus Online erläuterte Kujat: "Die Russen müssen nun die ukrainische Taktik kontern. Die ukrainische Armee zieht sich in die Städte zurück und will die Russen in den verlustreichen Häuserkampf zwingen." Hingegen soll die russische Armee ihre Verluste gering halten wollen und daher strategische Ziele mit Raketen hoher Reichweite, wie etwa der "Kinschal", beschießen.

Zudem gebe es derzeit gegen Hyperschall-Marschflugkörper keine Möglichkeit zur Verteidigung, so Kujat. "Das Teuflische an den "Kinschal"-Raketen ist der Dreiklang aus hoher Geschwindigkeit, Manövrierbarkeit und niedriger Flughöhe", meinte Kujat zu Focus Online. "Und auch mit einem konventionellen Gefechtskopf entwickelt sich wegen der zusätzlich hohen kinetischen Energie eine fürchterliche Zerstörungskraft." Wie viele die Russen davon haben, würden wir nicht wissen.

